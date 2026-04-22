Ο Πάνος Βλάχος βρέθηκε στην Ερμού με την κιθάρα του και τραγούδησε μπροστά σε περαστικούς, χαρίζοντας μια απρόσμενη μουσική στιγμή στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok την Τρίτη 21 Απριλίου, ο καλλιτέχνης φαίνεται να ερμηνεύει το τραγούδι «Συμπτώματα», ενώ κόσμος που περνούσε από το σημείο σταμάτησε για να τον παρακολουθήσει και να καταγράψει τη στιγμή με τα κινητά του.

Η εικόνα του Πάνου Βλάχου να τραγουδά στον δρόμο προκάλεσε αμέσως ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το σχετικό βίντεο να κυκλοφορεί γρήγορα και να συγκεντρώνει σχόλια από χρήστες που ξεχώρισαν την απλότητα και την αμεσότητα της εμφάνισής του.

Μια εμφάνιση με κοινωνικό μήνυμα

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν είχε μόνο καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Ο Πάνος Βλάχος αποφάσισε να τραγουδήσει στον δρόμο στηρίζοντας το έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

