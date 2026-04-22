Ο Πάνος Βλάχος πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε στην Ερμού ΒΙΝΤΕΟ

Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός βρέθηκε στον πιο κεντρικό δρόμο της Αθήνας και χάρισε μια αυθόρμητη μουσική στιγμή, συνδέοντάς τη με μια πράξη στήριξης και αλληλεγγύης.

Ο Πάνος Βλάχος πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε στην Ερμού ΒΙΝΤΕΟ
22 Απρ. 2026 12:40
Ο Πάνος Βλάχος βρέθηκε στην Ερμού με την κιθάρα του και τραγούδησε μπροστά σε περαστικούς, χαρίζοντας μια απρόσμενη μουσική στιγμή στο κέντρο της Αθήνας.

@fai.dra

Τον ξέρετε τον κύριο;;; τραγουδάει πολύ ωραία 😚😚😚#panosvlaxos

♬ πρωτότυπος ήχος – faidra.v

Σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok την Τρίτη 21 Απριλίου, ο καλλιτέχνης φαίνεται να ερμηνεύει το τραγούδι «Συμπτώματα», ενώ κόσμος που περνούσε από το σημείο σταμάτησε για να τον παρακολουθήσει και να καταγράψει τη στιγμή με τα κινητά του.

Η εικόνα του Πάνου Βλάχου να τραγουδά στον δρόμο προκάλεσε αμέσως ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το σχετικό βίντεο να κυκλοφορεί γρήγορα και να συγκεντρώνει σχόλια από χρήστες που ξεχώρισαν την απλότητα και την αμεσότητα της εμφάνισής του.

Μια εμφάνιση με κοινωνικό μήνυμα

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν είχε μόνο καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Ο Πάνος Βλάχος αποφάσισε να τραγουδήσει στον δρόμο στηρίζοντας το έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

13:43 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Σκρέκας από τη Βουλή
13:38 Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέλαβαν δύο πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο Epaminondas
13:33 Πάτρα: Στο επίκεντρο η ενεργειακή αυτονομία σχολείων στην ημερίδα του Interreg EnerCmed
13:25 Παπαδιαμάντης στην Πάτρα: «Απόλαυσις στη Γειτονιά» στο θέατρο Act την Κυριακή
13:19 Πάτρα: Αντίδραση του Εργατικού Κέντρου για τις Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Κάλεσμα σε κινητοποίηση
13:13 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η διαβίβαση αιτήματος πολίτη είναι πολιτική δραστηριότητα» είπε ο Μηταράκης
13:07 Στενά του Ορμούζ: Τρίτο περιστατικό επίθεσης σε φορτηγό πλοίο μέσα σε λίγες ώρες
13:02 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν περίμενα ότι θα ζητώ την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας
13:00 Η Δυτική Ελλάδα στήνει υποδοχή για τη νέα τουριστική σεζόν – Περίπτερα σε Άραξο, Άκτιο, Πάτρα και Κατάκολο
12:57 Βρετανία και Γαλλία οργανώνουν πολυεθνική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ
12:55 «Νταντάδες Γειτονιάς»: Πότε και πως ανοίξει η πλατφόρμα σε εξέλιξη η ψηφιακή ενδυνάμωση 6.500 ηλικιωμένων και ΑμεΑ
12:55 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι αθώος, θα καθαρίσω το όνομά μου» είπε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής στη Βουλή
12:46 Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικά drones και Kinzhal κοντά στον σταθμό
12:46 Ηλεκτρική ενέργεια: Τα στοιχεία για την εκτόξευση των «μπλε» τιμολογίων το 2025
12:42 Βιολάντα: Σήμερα η απολογία του ιδιοκτήτη για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές
12:40 Ο Πάνος Βλάχος πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε στην Ερμού ΒΙΝΤΕΟ
12:33 Μητσοτάκης: Οκτώ νέα μέτρα στήριξης μετά το πλεόνασμα – Ποιοι κερδίζουν
12:33 Νατάσα Θεοδωρίδου: Πώς απάντησε όταν τη ρώτησαν αν ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:32 Δείτε ποιοι διαιτητές επιλέχτηκαν να «σφυρίξουν» το Απόλλων-Προμηθέας 2014
12:28 Κοζάνη: Εργατικό ατύχημα στο Νότιο Πεδίο της ΔΕΗ με τρεις τραυματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
