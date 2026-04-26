Πρώτη έξοδο για γνωστή παρουσιάστρια μετά την γέννα

Η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να μπει ξανά στο γνώριμο τηλεοπτικό πλατό στον Alpha, εκτός απροόπτου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

26 Απρ. 2026 22:17
Pelop News

Η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μητέρα στις 3 Απριλίου και τρεις εβδομάδες μετά απόλαυσε τον ηλιόλουστο καιρό της Αθήνας και έκανε βόλτα. Στις εικόνες που δημοσιοποίησε στο Instagram φαίνεται το κατάστημα που κάθισε για να χαλαρώσει με φόντο τη θάλασσα, ο χυμός και οι φράουλες που έφεραν στο τραπέζι της.

Η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε: «Μετά από πολύ καιρό. Στην υγειά σας» δείχνοντας το ποτήρι με τον χυμό της. Η λαμπερή παρουσιάστρια διανύει τη σημαντικότερη και ομορφότερη φάση της ζωής της, καθώς ήταν εδώ και χρόνια επιθυμία της να γίνει μητέρα.

Περήφανος μπαμπάς είναι φυσικά και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, ο οποίος κυκλοφορούσε πρόσφατα με μπλούζα που έγραφε «daddy». Οι δυο τους ζουν το όνειρό τους και παραμένουν επικεντρωμένοι στο μεγάλωμα της κόρης τους. Η ζωή τους έχει αλλάξει προς το καλύτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να μπει ξανά στο γνώριμο τηλεοπτικό πλατό στον Alpha, εκτός απροόπτου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

 

