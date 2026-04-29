Αλ Πατσίνο: Χόρεψε και έσβησε την τούρτα για τα 86α γενέθλιά του ΒΙΝΤΕΟ
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε ευδιάθετος στο πάρτι γενεθλίων του, σε στιγμιότυπα που μοιράστηκε στο Instagram ο λογαριασμός CinemaChico.
Τα 86α γενέθλιά του γιόρτασε ο Αλ Πατσίνο, σε πάρτι που διοργανώθηκε με φίλους και αγαπημένα του πρόσωπα.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίζεται σε βίντεο να χορεύει χαμογελαστός, να κρατά μικρόφωνο και να απολαμβάνει τη βραδιά.
Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στο Instagram από τον λογαριασμό CinemaChico. Σε αυτό, ο Πατσίνο φορά μαύρο σακάκι, μπλούζα στην ίδια απόχρωση και γυαλιά ηλίου, ενώ κινείται στον ρυθμό της μουσικής μπροστά στους καλεσμένους.
Η τούρτα με παιδική του φωτογραφία
Στη συνέχεια, ο Αλ Πατσίνο έσβησε τα κεράκια σε μια μεγάλη τούρτα, η οποία ήταν διακοσμημένη με παιδική του φωτογραφία.
Οι παρευρισκόμενοι κατέγραφαν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα, δείχνοντας να απολαμβάνουν την ενέργεια και τη διάθεση του διάσημου ηθοποιού.
Ο Πατσίνο, που γιόρταζε το Σάββατο 25 Απριλίου, έδειχνε χαλαρός και ευδιάθετος, σε μια προσωπική στιγμή που μοιράστηκε στη συνέχεια στα social media μέσα από το σχετικό βίντεο.
