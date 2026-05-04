Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ

Το πρόγραμμα ανοίγει για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, με αιτήσεις έως τις 13 Μαΐου και επιδοτήσεις για διαμονή και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
04 Μάι. 2026 11:42
Pelop News

Ανοίγει από σήμερα, 4 Μαΐου 2026, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό ΔΥΠΑ που αφορά αποκλειστικά συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή συνταξιούχους του τ. ΟΑΕΕ.

Σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ, οι οποίοι καταβάλλουν εισφορά ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου 2026.

Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έχει διάρκεια 13 μηνών και ξεκινά την 1η Ιουνίου 2026.

Οι δικαιούχοι μπορούν να αξιοποιήσουν την επιταγή είτε για θερινές είτε για χειμερινές διακοπές, ανάλογα με τον προορισμό και τη διαθεσιμότητα των καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η διαμονή γίνεται σε καταλύματα που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης του δικαιούχου με τον πάροχο.

Έως 10 και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες παροχές για συγκεκριμένες περιοχές.

Σε προορισμούς όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Ρόδος, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια προβλέπεται για τους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων, όπου προσφέρονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Πώς λειτουργεί το voucher διακοπών

Η επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο.

Με αυτήν, οι συνταξιούχοι πρώην ΟΑΕΕ μπορούν να επιλέξουν κατάλυμα από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ και να κάνουν χρήση της επιδότησης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Το πρόγραμμα καλύπτει μέρος ή το σύνολο της διαμονής, ανάλογα με την περιοχή, την περίοδο και την κατηγορία του προορισμού.

Αυξημένη επιδότηση σε Αύγουστο, Χριστούγεννα και Πάσχα

Για τον μήνα Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα, προβλέπεται προσαύξηση της επιδότησης κατά 20%.

Συγκεκριμένα, η αυξημένη επιδότηση ισχύει για το διάστημα 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027 και για την περίοδο 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027.

Η ίδια προσαύξηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος για καταλύματα στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία, με εξαίρεση τις Σποράδες.

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Η συμμετοχή των δικαιούχων ορίζεται στο 25% της αξίας των εισιτηρίων, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια καλύπτονται πλήρως.

Με αυτόν τον τρόπο, η επιδότηση δεν περιορίζεται μόνο στη διαμονή, αλλά διευκολύνει και τη μετακίνηση προς νησιωτικούς προορισμούς.

Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με μοριοδότηση, βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων.

Στα κριτήρια περιλαμβάνονται η κατάσταση ΑμεΑ, η μονογονεϊκή οικογένεια, ο αριθμός των παιδιών, το εισόδημα, καθώς και η προηγούμενη συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν αυτόματα, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι λαμβάνουν ενίσχυση από άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια χρονική περίοδο.

Πού γίνονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό ΔΥΠΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου 2026, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:08 Η θέληση του Καβουσανού και τα δυνατά φιλικά του ΝΟΠ
15:00 Πάτρα: Δύσκολη εξίσωση το τρίτο δημοτικό κοιμητήριο – Στενεύουν τα περιθώρια
14:56 Μητσοτάκης σε ΕΕ: Πιέζει για ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7 και κοινό ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας
14:51 Πάτρα: Η έκθεση «Τυπογραφίας ίχνη» άνοιξε έναν ζωντανό διάλογο για μνήμη, τέχνη και πόλη
14:42 Πετρέλαιο: Άλμα έως 5% μετά τον ιρανικό ισχυρισμό για πλήγμα σε αμερικανικό πολεμικό
14:36 Πάτρα: Περιήγηση στα αθέατα μνημεία της ρωμαϊκής πόλης στην Άνω Πόλη
14:32 Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση-φωτιά και βάζει στο κάδρο τον Μητσοτάκη
14:27 Γεωργιάδης για Καραμανλή: «Είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται πρόσκληση» – Αιχμές για Σαμαρά
14:17 Πάτρα: Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσιάζει τον «Καθαρμό» στο «Κωστής Παλαμάς»
14:10 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
14:04 Χαλκιδική: Εισέβαλε σε σπίτι με μαχαίρι και μακέλεψε οικογένεια επειδή τους πέρασε για Ρώσους
14:00 Αιγιάλεια 2028: Μπέσκος και Μπούνιας ανοίγουν το παιχνίδι για τον Δήμο – Επιβεβαιώνουν πλήρως το δημοσίευμα της «Π»
13:59 Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού σε τράπεζα – 67χρονος απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί
13:50 Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς
13:44 Πάτρα: Στις 8 Μαΐου ανοίγει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθητείας
13:40 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυραύλους, διαψεύδουν οι ΗΠΑ
13:36 Ιόνια Οδός: Κλείνει λωρίδα έως τον Σεπτέμβριο στο ρεύμα προς Αντίρριο – Πώς θα κινούνται οι οδηγοί
13:31 Στενά του Ορμούζ: Νέος χάρτης από τους Φρουρούς της Επανάστασης – Το Ιράν απειλεί ανοικτά τις ΗΠΑ
13:26 Πάτρα: Open Street Latin Party στο κέντρο με live, dj set και δωρεάν είσοδο
13:23 Σύμη: Συναγερμός για έξι ιταλικά αλιευτικά δίπλα στο νησί – Στο σημείο το Λιμενικό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ