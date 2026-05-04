Ανοίγει από σήμερα, 4 Μαΐου 2026, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό ΔΥΠΑ που αφορά αποκλειστικά συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή συνταξιούχους του τ. ΟΑΕΕ.

Σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ, οι οποίοι καταβάλλουν εισφορά ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου 2026.

Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έχει διάρκεια 13 μηνών και ξεκινά την 1η Ιουνίου 2026.

Οι δικαιούχοι μπορούν να αξιοποιήσουν την επιταγή είτε για θερινές είτε για χειμερινές διακοπές, ανάλογα με τον προορισμό και τη διαθεσιμότητα των καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η διαμονή γίνεται σε καταλύματα που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης του δικαιούχου με τον πάροχο.

Έως 10 και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες παροχές για συγκεκριμένες περιοχές.

Σε προορισμούς όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Ρόδος, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια προβλέπεται για τους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων, όπου προσφέρονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Πώς λειτουργεί το voucher διακοπών

Η επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο.

Με αυτήν, οι συνταξιούχοι πρώην ΟΑΕΕ μπορούν να επιλέξουν κατάλυμα από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ και να κάνουν χρήση της επιδότησης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Το πρόγραμμα καλύπτει μέρος ή το σύνολο της διαμονής, ανάλογα με την περιοχή, την περίοδο και την κατηγορία του προορισμού.

Αυξημένη επιδότηση σε Αύγουστο, Χριστούγεννα και Πάσχα

Για τον μήνα Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα, προβλέπεται προσαύξηση της επιδότησης κατά 20%.

Συγκεκριμένα, η αυξημένη επιδότηση ισχύει για το διάστημα 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027 και για την περίοδο 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027.

Η ίδια προσαύξηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος για καταλύματα στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία, με εξαίρεση τις Σποράδες.

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Η συμμετοχή των δικαιούχων ορίζεται στο 25% της αξίας των εισιτηρίων, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια καλύπτονται πλήρως.

Με αυτόν τον τρόπο, η επιδότηση δεν περιορίζεται μόνο στη διαμονή, αλλά διευκολύνει και τη μετακίνηση προς νησιωτικούς προορισμούς.

Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με μοριοδότηση, βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων.

Στα κριτήρια περιλαμβάνονται η κατάσταση ΑμεΑ, η μονογονεϊκή οικογένεια, ο αριθμός των παιδιών, το εισόδημα, καθώς και η προηγούμενη συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν αυτόματα, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι λαμβάνουν ενίσχυση από άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια χρονική περίοδο.

Πού γίνονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό ΔΥΠΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου 2026, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee

