Η επιχείρηση «Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, με τις ΗΠΑ να επιχειρούν να αποκαταστήσουν την ομαλή ναυσιπλοΐα και να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό εμπορικών πλοίων από μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική πρωτοβουλία προχωρά έπειτα από αιτήματα αρκετών χωρών. Όπως υποστήριξε, «για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών», η Ουάσινγκτον θα συμβάλει στην ασφαλή καθοδήγηση των εμπορικών πλοίων έξω από τα «περιορισμένα αυτά ύδατα».

Πίσω από την πολιτική διατύπωση, όμως, παραμένει ένα κρίσιμο ερώτημα: τι ακριβώς θα κάνουν οι ΗΠΑ στην πράξη και πόσο μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ένα σχέδιο συντονισμού, όχι κλασική συνοδεία

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, το σχέδιο Τραμπ δεν προβλέπει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, την κλασική συνοδεία των εμπορικών πλοίων από πολεμικά σκάφη του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Αντίθετα, περιγράφεται περισσότερο ως ένας μηχανισμός συντονισμού μεταξύ κρατών, ναυτιλιακών εταιρειών και ασφαλιστικών οργανισμών, με στόχο να οργανωθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια η κίνηση των πλοίων μέσα και έξω από την περιοχή.

Στο πλαίσιο του Project Freedom για τα Στενά του Ορμούζ, η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ φέρεται να περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, μη επανδρωμένα συστήματα πολλαπλών αποστολών, καθώς και περίπου 15.000 στρατιώτες.

Ο Τραμπ έχει αφήσει παράλληλα να εννοηθεί ότι εξετάζει συνολικά την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή, απορρίπτοντας ορισμένες ιρανικές προτάσεις, ενώ την ίδια ώρα οι ΗΠΑ διατηρούν ανοιχτούς διπλωματικούς διαύλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη.

Ασαφές πώς θα εφαρμοστεί η επιχείρηση

Σύμφωνα με αναλύσεις του CNN και του BBC, παραμένει ασαφές πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί επιχειρησιακά το αμερικανικό σχέδιο.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, αναφέρει ότι η αποστολή περιλαμβάνει την «παροχή υποστήριξης» για την αποκατάσταση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας. Δεν διευκρινίζει, όμως, με ποιον τρόπο τα στρατιωτικά μέσα θα εξασφαλίσουν την ομαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων.

Η αμερικανική δραστηριότητα αναμένεται να επικεντρωθεί σε αυξημένη παρουσία στη θάλασσα και στον αέρα, με στόχο την αποτροπή επιθέσεων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας για τα πλοία που θα επιχειρήσουν να κινηθούν στην περιοχή.

Αναλυτές εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για επιχείρηση συνοδείας κονβόι, αλλά για επιχείρηση αποτροπής μέσω επιτήρησης, παρουσίας και δυνατότητας άμεσης αντίδρασης.

Τι λένε οι ειδικοί για το Project Freedom

Η Τζένιφερ Πάρκερ, ερευνήτρια του Lowy Institute και πρώην αξιωματικός του Βασιλικού Ναυτικού της Αυστραλίας, εκτιμά ότι το σχέδιο στοχεύει κυρίως στη μεταβολή του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Με άλλα λόγια, η Ουάσινγκτον επιχειρεί να δημιουργήσει συνθήκες στις οποίες τα εμπορικά πλοία θα αισθάνονται ότι μπορούν να περάσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι κάθε πλοίο θα συνοδεύεται από πολεμικό σκάφος.

Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη. Άλλο πράγμα είναι η παρουσία στρατιωτικών μέσων στην περιοχή και άλλο η πλήρης προστασία κάθε εμπορικού πλοίου που θα επιχειρήσει να περάσει από το στενό.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης

Η Τεχεράνη αντέδρασε άμεσα στις αμερικανικές ανακοινώσεις, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική παρέμβαση στο Στενό του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της ισχύουσας εκεχειρίας.

Ιρανοί αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι η ασφάλεια του στενού βρίσκεται «στα χέρια του Ιράν» και ότι η διέλευση των πλοίων πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Στρατιωτικές πηγές της Τεχεράνης προειδοποίησαν ακόμη ότι κάθε ξένη δύναμη που θα επιχειρήσει να εισέλθει στην περιοχή θα θεωρηθεί στόχος.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε ιρανική «παρέμβαση» θα αντιμετωπιστεί με «βία», μια διατύπωση που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση.

Η ναυτιλία ζητά καθαρές εγγυήσεις

Στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας εμφανίζονται επιφυλακτικά για το κατά πόσο το νέο σχέδιο μπορεί να μειώσει πραγματικά τον κίνδυνο στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως επισημαίνουν, η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας απαιτεί συντονισμένη δράση και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης, καθώς το επιχειρησιακό περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά ευάλωτο.

Στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών που μίλησαν στο Bloomberg ανέφεραν ότι χρειάζονται πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και εγγυήσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως η ύπαρξη ναρκών και η προστασία από πιθανές ιρανικές επιθέσεις.

Οι ίδιες πηγές ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Ο Ανίλ Τζάι Σινγκ, αντιπρόεδρος του Indian Maritime Foundation, προειδοποίησε ότι οι δηλώσεις Τραμπ μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ακούσιας κλιμάκωσης.

«Με ποια σειρά θα συνοδεύονται τα πλοία; Θα έχουν κάποια προτεραιότητα; Τι θα γίνει με τα πλοία που φέρουν ξένη σημαία;», διερωτήθηκε, δείχνοντας το εύρος των πρακτικών ερωτημάτων που παραμένουν ανοιχτά.

Αυτά τα ερωτήματα είναι καθοριστικά για τις ναυτιλιακές εταιρείες, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τα πληρώματα, που καλούνται να κινηθούν σε μια περιοχή με υψηλό ρίσκο και αβέβαιες εγγυήσεις προστασίας.

Εκατοντάδες πλοία και 20.000 μέλη πληρώματος σε αναμονή

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες εμπορικά πλοία με περίπου 20.000 μέλη πληρώματος παραμένουν εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη των εντάσεων πριν από δύο μήνες.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρή πίεση όχι μόνο στις ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά και στα ίδια τα πληρώματα, που βρίσκονται σε παρατεταμένη αναμονή μέσα σε περιβάλλον έντονης αστάθειας.

Το Στενό του Ορμούζ, πλάτους περίπου 24 μιλίων στο στενότερο σημείο του, είναι από τη φύση του δύσκολο επιχειρησιακό πεδίο. Τα πλοία κινούνται σε στενές λωρίδες, ενώ οι πιθανές απειλές είναι πολλές και διάσπαρτες.

Drones, πύραυλοι, μικρά ταχύπλοα και ναρκοθέτηση συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου η πλήρης πρόβλεψη κινδύνου είναι σχεδόν αδύνατη.

Αποτροπή περισσότερο παρά πλήρης προστασία

Για αυτόν τον λόγο, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η αμερικανική παρουσία θα έχει κυρίως αποτρεπτικό και επιτηρητικό χαρακτήρα.

Η Ουάσινγκτον μπορεί να αυξήσει την επιτήρηση, να παρέχει πληροφορίες, να ενισχύσει την παρουσία της και να αποθαρρύνει επιθέσεις. Αυτό, όμως, δεν ισοδυναμεί με εγγύηση πλήρους προστασίας για κάθε εμπορικό πλοίο που θα επιχειρήσει να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ.

Η επιχείρηση «Ελευθερία» ξεκινά έτσι με υψηλές προσδοκίες, αλλά και με εξίσου υψηλά ρίσκα. Το αν θα μπορέσει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στη ναυσιπλοΐα θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την αμερικανική στρατιωτική παρουσία, αλλά και από το αν θα αποφευχθεί ένα επεισόδιο που θα μπορούσε να μετατρέψει την αποτροπή σε νέα κλιμάκωση.

