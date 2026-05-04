Δεύτερο περιστατικό επίθεσης σε εμπορικό πλοίο καταγράφηκε μέσα σε 24 ώρες στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και της ευρύτερης θαλάσσιας ζώνης που οδηγεί στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με τη UKMTO, bulk carrier που κινείτο βόρεια ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από πολλαπλά μικρά σκάφη, περίπου 11 ναυτικά μίλια δυτικά της Σίρικ, στο Ιράν, στις 11:30 UTC της 3ης Μαΐου. Το πλήρωμα αναφέρθηκε ασφαλές, ενώ δεν καταγράφηκε περιβαλλοντική ζημιά.

2/ The IRGC Navy likely attacked a vessel in the Strait of Hormuz on May 3, likely to sustain high shipping costs and oil prices to pressure the United States to make concessions. United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) reported that multiple small craft attacked a… pic.twitter.com/GgQMHWMaxy — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 4, 2026

Το Minoan Falcon στο επίκεντρο των αναφορών

Με βάση δεδομένα παρακολούθησης AIS από την Pole Star Global, το πλοίο που δέχθηκε την επίθεση εκτιμάται με υψηλή πιθανότητα ότι είναι το Minoan Falcon, φορτηγό πλοίο υπό λιβεριανή σημαία. Σύμφωνα με ναυτιλιακές αναφορές, το πλοίο βρισκόταν στην περιοχή και κινείτο βόρεια προς τα Στενά του Ορμούζ την ώρα του συμβάντος.

Μετά το περιστατικό, το πλοίο φέρεται να άλλαξε πορεία και να κινήθηκε προς ανοιχτά της Φουτζέιρα, ενώ σε σχετικές αναφορές σημειώνεται ότι το AIS του πλοίου απενεργοποιήθηκε κοντά στον χρόνο και στο σημείο του συμβάντος.

Το Minoan Falcon ανήκει στον Μύρωνα Τσατσάκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις διαθέσιμες ναυτιλιακές αναφορές.

Είχε προηγηθεί χτύπημα σε δεξαμενόπλοιο

Νωρίτερα, σοβαρό περιστατικό ασφαλείας είχε καταγραφεί και σε δεξαμενόπλοιο βόρεια της Φουτζέιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η UKMTO ανέφερε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της Φουτζέιρα. Και σε αυτή την περίπτωση, όλα τα μέλη του πληρώματος αναφέρθηκαν ασφαλή, ενώ δεν υπήρξε αναφορά για περιβαλλοντική ζημιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη θαλάσσια περιοχή, καθώς η ζώνη γύρω από τη Φουτζέιρα και τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί βασικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά ενεργειακών φορτίων.

Αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων

Τα δύο περιστατικά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ενισχύουν τον προβληματισμό για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

Η UKMTO έχει καλέσει τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια ζώνη να παραμένουν σε επιφυλακή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς έντασης και των συζητήσεων για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ναυτιλία

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες αρτηρίες στον κόσμο, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο μέρος των ενεργειακών ροών προς τις διεθνείς αγορές.

Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, κάθε περιστατικό ασφαλείας στην περιοχή αυξάνει το κόστος, την αβεβαιότητα και την επιχειρησιακή δυσκολία. Η παρουσία μικρών σκαφών, η πιθανότητα χρήσης βλημάτων ή άλλων μέσων και η δυσκολία πρόβλεψης της απειλής καθιστούν την περιοχή ιδιαίτερα απαιτητική για τα πληρώματα και τους διαχειριστές πλοίων.

Οι αρχές διερευνούν τα περιστατικά, ενώ η ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς κάθε νέα επίθεση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την κίνηση των πλοίων προς και από τα Στενά του Ορμούζ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



