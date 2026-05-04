Πύργος: Ανήλικος πήγε σε γήπεδο με κροτίδες και σουγιάδες

Στη σύλληψη ενός ανήλικου προχώρησαν οι αστυνομικοί στον Πύργο, όταν σε έλεγχο κατά την είσοδό του σε αθλητική εγκατάσταση για ποδοσφαιρικό αγώνα βρέθηκαν στην κατοχή του κροτίδες και δύο πτυσσόμενοι σουγιάδες. Για παραμέληση εποπτείας συνελήφθη και ο πατέρας του.

04 Μάι. 2026 12:51
Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού προχώρησαν το απόγευμα της Κυριακής στον Πύργο αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, έπειτα από έλεγχο που έγινε κατά την είσοδό του σε αθλητική εγκατάσταση, όπου επρόκειτο να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, αλλά και για αδικήματα που σχετίζονται με την αθλητική βία.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω στον ανήλικο και κατέσχεσαν δύο κροτίδες και δύο πτυσσόμενους σουγιάδες.

Το γεγονός ότι τα αντικείμενα βρέθηκαν την ώρα που επιχειρούσε να εισέλθει στον χώρο της αθλητικής εγκατάστασης προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των αστυνομικών, που προχώρησαν στη σύλληψή του.

Συνελήφθη και ο πατέρας του

Στην ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ανήλικου πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

