Η Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν νοσηλεύεται και βρίσκεται στο σπίτι της, ξεκαθάρισε η συνεργάτιδά της, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, διαψεύδοντας όσα κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες στα social media.

Η ίδια μίλησε τη Δευτέρα 4 Μαΐου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με αφορμή βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και στο οποίο φέρεται η ηθοποιός να λέει ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Η διάψευση για τη νοσηλεία

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου ήταν κατηγορηματική, τονίζοντας ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη είναι καλά και παραμένει στο σπίτι της.

«Η Ζωζώ δεν νοσηλεύεται, είναι στο σπίτι της, είναι καλά με μεγάλη περιποίηση και φροντίδα», δήλωσε.

Σχολιάζοντας τα όσα γράφονται για την ηθοποιό, πρόσθεσε: «Ο καθένας έχει ένα βήμα και γράφει πράγματα που δεν ισχύουν. Το όνομά της πουλάει ακόμα και τώρα, γι’ αυτό γίνεται αυτό. Δεν ισχύει τίποτα».

Γιατί δεν της έχουν πει για τον θάνατο του συντρόφου της

Η συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη αναφέρθηκε και στον θάνατο του Πύρρου Αναγνωστόπουλου, συντρόφου της ηθοποιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο.

Όπως είπε, η Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν έχει ενημερωθεί ακόμη, καθώς αυτό έγινε μετά από απόφαση των γιατρών.

«Είναι απόφαση των γιατρών γιατί δεν ξέρουμε τι αντίκτυπο θα έχει την ώρα που θα το μάθει», ανέφερε.

Η ίδια εξήγησε ότι όταν η ηθοποιός τον αναζητά, της λένε πως έχει κρύωμα και έχει πάει στο σπίτι του για να μην την κολλήσει.

«Τον αναζητά αλλά της λέω ότι έχει κρύωμα και να μην την κολλήσει έχει πάει να μείνει σπίτι του και όταν θα γίνει καλά θα πάει να τη δει», είπε η Σταυρίνα Ευστρατιάδου.

«Κάθε απόγευμα γεμίζει το σπίτι της με φίλους»

Η συνεργάτιδά της περιέγραψε και την καθημερινότητα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, λέγοντας ότι βρίσκεται σε περιβάλλον φροντίδας και παρέας.

«Κάθε απόγευμα γεμίζει το σπίτι της με φίλους, βγαίνουμε βόλτα, γελάμε και τραγουδάμε», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι όσοι την επισκέπτονται γνωρίζουν πώς πρέπει να σταθούν δίπλα της.

«Ξέρουν όλοι πολύ καλά τι θα πουν και πώς θα την κάνουν να είναι μόνο χαρούμενη», ανέφερε.

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου επέμεινε ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν βρίσκεται στο νοσοκομείο και ζήτησε να σταματήσουν οι ανακριβείς αναφορές γύρω από την κατάσταση της υγείας της.

