Το «συγγνώμη» του Αντώνη Γκάτζο – Η δήλωσή του στην «Π»

Ο πλέι-μέικερ της Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ Αντώνης Γκάτζο επικοινώνησε με την «Π» και ζήτησε συγγνώμη για το ατυχές συμβάν του Σαββάτου.

Το «συγγνώμη» του Αντώνη Γκάτζο - Η δήλωσή του στην «Π» Ο Αντώνης Γκάτζο ζήτησε συγγνώμη για το ατυχές συμβάν του Σαββάτου
04 Μάι. 2026 11:54
Pelop News

Το συμβάν με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Γκάτζο στο φινάλε της γ΄ παράτασης του β΄ ημιτελικού μεταξύ Προμηθέα 2014 και Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ απασχόλησε όλη τη μπασκετική «οικογένεια». Ο πλέι-μέικερ της Ενωσης επικοινώνησε με την εφημερίδα «Πελοπόννησος» για το ατυχές συμβάν και ζήτησε συγγνώμη από τους φίλους του Προμηθέα και του μπάσκετ συνολικά.

«Αναφορικά με το γεγονός που συνέβη στο φινάλε του αγώνα με τον Προμηθέα 2014, επιθυμώ να ζητήσω ένα συγγνώμη από όλους. Ηταν μια κίνηση που δεν με εκφράζει σαν άνθρωπο, καθώς πιστεύω στα ιδανικά του αθλητισμού, κάτι που έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια που παίζω μπάσκετ», τόνισε ο Αντώνης Γκάτζο και πρόσθεσε τα εξής: «Ηταν κάτι που έγινε επάνω στην ένταση του αγώνα, καθώς είχαν προηγηθεί χυδαίες ύβρεις από κάποιους στην κερκίδα τόσο για εμένα προσωπικά, όσο και για την οικογένειά μου – κι ειδικά αυτό το τελευταίο με εξόργισε, όπως κάθε άνθρωπο άλλωστε. Μετά από κάποια καλάθια που πέτυχα, κάθε φορά που περνούσα από την αριστερή πλευρά του γηπέδου – ειδικά στη διάρκεια των παρατάσεων – άκουγα ύβρεις, που με στενοχώρησαν και με θύμωσαν γιατί δεν είχα κάνει κάτι κακό σε κανέναν. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν ήταν σωστός ο τρόπος αντίδρασης εκ μέρους μου κι επιθυμώ να ζητήσω συγγνώμη από όλη τη φίλαθλη κοινότητα. Ηταν δυο πολύ δυνατά και συναρπαστικά παιχνίδια και οι δυο ομάδες έδειξαν το υψηλό επίπεδο μπάσκετ που πρεσβεύουν. Φυσικά και είμαστε όλοι απέναντι στην τοξικότητα και υπέρ των ιδανικών του αθλητισμού».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:13 Σοβαρά προβλήματα για τη Μονακό πριν το Game 3 με τον Ολυμπιακό – Εκτός ο Ντιάλο
15:08 Η θέληση του Καβουσανού και τα δυνατά φιλικά του ΝΟΠ
15:00 Πάτρα: Δύσκολη εξίσωση το τρίτο δημοτικό κοιμητήριο – Στενεύουν τα περιθώρια
14:56 Μητσοτάκης σε ΕΕ: Πιέζει για ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7 και κοινό ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας
14:51 Πάτρα: Η έκθεση «Τυπογραφίας ίχνη» άνοιξε έναν ζωντανό διάλογο για μνήμη, τέχνη και πόλη
14:42 Πετρέλαιο: Άλμα έως 5% μετά τον ιρανικό ισχυρισμό για πλήγμα σε αμερικανικό πολεμικό
14:36 Πάτρα: Περιήγηση στα αθέατα μνημεία της ρωμαϊκής πόλης στην Άνω Πόλη
14:32 Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση-φωτιά και βάζει στο κάδρο τον Μητσοτάκη
14:27 Γεωργιάδης για Καραμανλή: «Είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται πρόσκληση» – Αιχμές για Σαμαρά
14:17 Πάτρα: Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσιάζει τον «Καθαρμό» στο «Κωστής Παλαμάς»
14:10 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
14:04 Χαλκιδική: Εισέβαλε σε σπίτι με μαχαίρι και μακέλεψε οικογένεια επειδή τους πέρασε για Ρώσους
14:00 Αιγιάλεια 2028: Μπέσκος και Μπούνιας ανοίγουν το παιχνίδι για τον Δήμο – Επιβεβαιώνουν πλήρως το δημοσίευμα της «Π»
13:59 Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού σε τράπεζα – 67χρονος απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί
13:50 Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς
13:44 Πάτρα: Στις 8 Μαΐου ανοίγει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθητείας
13:40 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυραύλους, διαψεύδουν οι ΗΠΑ
13:36 Ιόνια Οδός: Κλείνει λωρίδα έως τον Σεπτέμβριο στο ρεύμα προς Αντίρριο – Πώς θα κινούνται οι οδηγοί
13:31 Στενά του Ορμούζ: Νέος χάρτης από τους Φρουρούς της Επανάστασης – Το Ιράν απειλεί ανοικτά τις ΗΠΑ
13:26 Πάτρα: Open Street Latin Party στο κέντρο με live, dj set και δωρεάν είσοδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ