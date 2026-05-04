Το «συγγνώμη» του Αντώνη Γκάτζο – Η δήλωσή του στην «Π»

Το συμβάν με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Γκάτζο στο φινάλε της γ΄ παράτασης του β΄ ημιτελικού μεταξύ Προμηθέα 2014 και Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ απασχόλησε όλη τη μπασκετική «οικογένεια». Ο πλέι-μέικερ της Ενωσης επικοινώνησε με την εφημερίδα «Πελοπόννησος» για το ατυχές συμβάν και ζήτησε συγγνώμη από τους φίλους του Προμηθέα και του μπάσκετ συνολικά.

«Αναφορικά με το γεγονός που συνέβη στο φινάλε του αγώνα με τον Προμηθέα 2014, επιθυμώ να ζητήσω ένα συγγνώμη από όλους. Ηταν μια κίνηση που δεν με εκφράζει σαν άνθρωπο, καθώς πιστεύω στα ιδανικά του αθλητισμού, κάτι που έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια που παίζω μπάσκετ», τόνισε ο Αντώνης Γκάτζο και πρόσθεσε τα εξής: «Ηταν κάτι που έγινε επάνω στην ένταση του αγώνα, καθώς είχαν προηγηθεί χυδαίες ύβρεις από κάποιους στην κερκίδα τόσο για εμένα προσωπικά, όσο και για την οικογένειά μου – κι ειδικά αυτό το τελευταίο με εξόργισε, όπως κάθε άνθρωπο άλλωστε. Μετά από κάποια καλάθια που πέτυχα, κάθε φορά που περνούσα από την αριστερή πλευρά του γηπέδου – ειδικά στη διάρκεια των παρατάσεων – άκουγα ύβρεις, που με στενοχώρησαν και με θύμωσαν γιατί δεν είχα κάνει κάτι κακό σε κανέναν. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν ήταν σωστός ο τρόπος αντίδρασης εκ μέρους μου κι επιθυμώ να ζητήσω συγγνώμη από όλη τη φίλαθλη κοινότητα. Ηταν δυο πολύ δυνατά και συναρπαστικά παιχνίδια και οι δυο ομάδες έδειξαν το υψηλό επίπεδο μπάσκετ που πρεσβεύουν. Φυσικά και είμαστε όλοι απέναντι στην τοξικότητα και υπέρ των ιδανικών του αθλητισμού».

