Πεντοζάλι στην Times Square: Ελληνικός σύλλογος έφερε την Κρήτη στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Οι χορευτές στάθηκαν μπροστά στα φωτεινά billboard της Times Square και, με κρητικούς ρυθμούς, χάρισαν στους περαστικούς ένα απρόσμενο ελληνικό στιγμιότυπο στη Νέα Υόρκη.

04 Μάι. 2026 12:20
Άρωμα Κρήτης γέμισε η Times Square, όταν ελληνικός χορευτικός σύλλογος χόρεψε πεντοζάλι στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Οι χορευτές στάθηκαν μπροστά στα τεράστια φωτεινά billboard και παρουσίασαν τον γνωστό κρητικό χορό, τραβώντας αμέσως την προσοχή δεκάδων περαστικών και τουριστών.

Η Κρήτη στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Οι ρυθμοί της κρητικής μουσικής και οι χαρακτηριστικές φιγούρες του πεντοζαλιού δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, αρκετοί περαστικοί σταμάτησαν για να παρακολουθήσουν τους χορευτές, που για λίγα λεπτά μετέφεραν την ατμόσφαιρα της Κρήτης στη Νέα Υόρκη.

Πεντοζάλι μπροστά στα φώτα της Times Square

Το θέαμα είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ένας παραδοσιακός ελληνικός χορός παρουσιάστηκε μπροστά σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αστικά σκηνικά του κόσμου.

Η αντίθεση ανάμεσα στα φωτεινά billboard της Times Square και την κρητική μουσική έκανε το στιγμιότυπο ακόμη πιο ξεχωριστό, με το βίντεο να καταγράφει τη στιγμή που η ελληνική παράδοση βρέθηκε στο κέντρο της διεθνούς προσοχής.

