Πανεπιστήμιο Πατρών: Παραδόθηκαν δεκάδες ανακαινισμένα δωμάτια στη φοιτητική εστία- Επιτέλους, ανθρώπινες συνθήκες!

Ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας ανακοίνωσε την παράδοση σε φοιτητές των πρώτων 102 ανακαινισμένων δωματίων και από σήμερα ξεκινά η ανακαίνιση άλλων 102 στη Φοιτητική Εστία.

04 Μάι. 2026 13:00
Pelop News

Η φοιτητική μέριμνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών γύρισε σελίδα. Οι άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στη φοιτητική εστία επί δεκαετίες ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Προχθές παραδόθηκαν σε φοιτητές ανακαινισμένα με σύγχρονες προδιαγραφές 102 δωμάτια και από σήμερα ξεκινά η ανακαίνιση άλλων 102.

Πρόκειται για τις πτέρυγες Η και Ζ της φοιτητικής εστίας του ακαδημαϊκού μας ιδρύματος, όπου στεγάζονται συνολικά 204 δωμάτια. Η ανακαίνισή τους περιλαμβάνει αντικατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων, πατωμάτων, κουφωμάτων κ.ά. Το έργο εκτελείται με χρηματοδότηση του υπουργείου Παιδείας, ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Χρήστος Μπούρας

«Παραδώσαμε τα 102 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα και από σήμερα θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανακατασκευής μιας ακόμα πτέρυγας, η οποία περιλαμβάνει 102 δωμάτια» μας είπε ο καθηγητής και πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας.

Υπενθυμίζουμε ότι έχει προηγηθεί η ανακαίνιση άλλων 100 δωματίων με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πόρους του Πανεπιστημίου.

Υπενθυμίζουμε ότι στο φοιτητικό κάμπους στο Ρίο διαμένουν 590 φοιτητές, ενώ το σύνολο των διαθέσιμων δωματίων είναι 700. Στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου στο Κουκούλι διατίθενται 150 και στο Μεσολόγγι 38 δωμάτια.

Η εστία του Μεσολογγίου είναι η πιο σύγχρονη σε πανελλαδικό επίπεδο. Ανακαινίστηκε με χρήματα της Περιφέρειας (600.000 ευρώ) με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, ενώ έχουν δημιουργηθεί και πρότυπες κοινόχρηστες εγκαταστάσεις. Οπως αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, αίθουσα ψυχαγωγίας των φοιτητών κ.ά.

Λένα Αλμπάνη

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει γίνει πολύ σοβαρό έργο στο θέμα της στέγασης των φοιτητών. Ξεχάστε όλες αυτές τις ντροπιαστικές εικόνες που έχετε καταγράψει στις εστίες μας στο παρελθόν. Πιστεύω ότι όταν ολοκληρωθεί το έργο που ξεκινήσαμε θα έχουμε τις πιο σύγχρονες φοιτητικές εστίες στη χώρα» μας έχει επισημάνει η αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας Λένα Αλμπάνη, προσθέτοντας ότι: «Αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένοι όλοι οι φοιτητές μας. Κι όταν λέω όλοι, εκτός από τους αιτούντες που διέθεταν τις προϋποθέσεις να πάρουν δωμάτιο στη φοιτητική εστία έχουν καλυφθεί και οι επιλαχόντες. Κι αυτό δεν αφορά μόνον τους προπτυχιακούς, αλλά έχουμε στεγάσει και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας».

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Παράλληλα με τη στέγαση η πρυτανική αρχή ξεκινά από σήμερα ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο αφορά την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου για τα άτομα με αναπηρίες.

«Με χρηματοδότηση της περιφέρειας ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ ξεκινά ένα σπουδαίο έργο, με στόχο να μην υπάρχει αποκλεισμός για κανέναν φοιτητή μας ή επισκέπτη στο ακαδημαϊκό μας ίδρυμα. Εχει γίνει μελέτη για τοποθέτηση ραμπών, ασανσέρ, τουαλετών για ΑμΕΑ και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε να μην αισθάνεται κάποιος αποκλεισμένος από τους χώρους μας» μας εξηγεί ο κ. Μπούρας.

Οπως έχει αναδείξει η «Π», το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει μεριμνήσει και για τη μεταφορά φοιτητών με αναπηρίες από και προς το Πανεπιστήμιο. Με το ειδικό λεωφορειάκι που διαθέτει μετακινεί ημερησίως περίπου 100 φοιτητές.

