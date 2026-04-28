Τα Πανεπιστήμια Πατρών και Λευκωσίας δείχνουν τον δρόμο: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πολύτιμος βοηθός στα σχολεία

Απαντήσεις αλλά και καλές πρακτικές γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διοίκησης των σχολείων και γενικότερα της εκπαιδευτικής οργάνωσης σκοπεύουν να δώσουν τα Πανεπιστήμια Πατρών και Λευκωσίας.

Σε μία εποχή κατά την οποία η εκπαίδευση καλείται να ανταποκριθεί σε σύνθετες διοικητικές, παιδαγωγικές και τεχνολογικές προκλήσεις, η ψηφιακή διακυβέρνηση αναδεικνύεται σε κρίσιμο πεδίο στρατηγικής σημασίας. Δεν αφορά μόνο την εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων, αλλά συνδέεται με νέες μορφές ηγεσίας, με περισσότερο αποτελεσματικές, διαφανείς και συμμετοχικές διαδικασίες διοίκησης, με την αξιοποίηση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και με τη διαμόρφωση μίας σύγχρονης διοικητικής κουλτούρας στην εκπαίδευση.

Τα δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα διοργανώνουν διημερίδα (αύριο και μεθαύριο) στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών φιλοδοξώντας, όπως μας εξηγούν ακολούθως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και στέλεχος της διοίκησης της εκπαίδευσης, να αποτελέσει ένα ουσιαστικό πεδίο επιστημονικού διαλόγου, θεσμικής συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της σχολικής διοίκησης και της εκπαιδευτικής οργάνωσης.

Η συνεργασία δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με ισχυρό ακαδημαϊκό και ερευνητικό αποτύπωμα, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προσδίδει στη διημερίδα έναν ιδιαίτερα ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς συνδέει τη θεωρητική τεκμηρίωση, την ερευνητική γνώση και την εμπειρία της εκπαιδευτικής πράξης.

Σημειώνουμε ότι η Ψηφιακή Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ορίζεται ως το διεπιστημονικό πεδίο θεωρίας και πρακτικής που αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό, την οργάνωση, τη ρύθμιση και την αξιολόγηση των διοικητικών λειτουργιών της εκπαιδευτικής μονάδας μέσω της συστηματικής αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων. Το πεδίο αυτό διασυνδέει την εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία με την εκπαιδευτική τεχνολογία, τη δημόσια πολιτική και το κανονιστικό/νομικό περιβάλλον, ενσωματώνοντας αρχές διαφάνειας, λογοδοσίας, προστασίας δεδομένων και τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, εστιάζει στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, στη διαλειτουργικότητα συστημάτων και στη διαμόρφωση ψηφιακής οργανωσιακής κουλτούρας, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι εργασίες της διημερίδας ξεκινούν αύριο στις 5 το απόγευμα και αφορούν εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης, υποψήφιους εκπαιδευτικούς, φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο για τα σχετικά θέματα.

Βασίλης Κόμης: Παράγοντας βελτίωσης

Ο καθηγητής και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών Βασίλης Κόμης εξηγεί: «Η ψηφιακή διακυβέρνηση στην εκπαίδευση συνιστά ένα αναδυόμενο διεπιστημονικό πεδίο που συνδυάζει την εκπαιδευτική διοίκηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και τη δημόσια πολιτική, εστιάζοντας στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση των διοικητικών λειτουργιών των εκπαιδευτικών οργανισμών μέσω ψηφιακών συστημάτων. Κεντρικές διαστάσεις του πεδίου αποτελούν η αξιοποίηση δεδομένων για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, η διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων, η διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και η συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, η ψηφιακή διακυβέρνηση επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της εκπαιδευτικής ηγεσίας, ενισχύοντας συμμετοχικές και ευέλικτες μορφές διοίκησης και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ψηφιακής οργανωσιακής κουλτούρας. Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών μονάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, έχουν αναπτύξει στο πλαίσιο ανταγωνιστικού προγράμματος του ΥΠΑΙΘΑ για τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, ένα νέο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψηφιακή Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», το οποίο αποσκοπεί στη συστηματική μελέτη του πεδίου και στην εκπαίδευση των πρώτων εξειδικευμένων επιστημόνων».

Αθανασία Μπαλωμένου: Αποτελεί αναγκαιότητα

Η Αθανασία Μπαλωμένου, περιφερειακή επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σημειώνει:

«Στην εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και της της τεχνητής νοημοσύνης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Εκπαίδευση αποτελεί όχι απλώς επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για ένα σχολείο σύγχρονο, αποτελεσματικό, συμπεριληπτικο και δίκαιο. Καθοριστικό ρόλο καλείται να διαδραματίσει η ηγεσία.

Η ποιότητα στην εκπαίδευση απαιτεί υπέρβαση αποσπασματικών πρακτικών και διοικητικών αγκυλώσεων, με ηγεσία στρατηγική, συμμετοχική και τεχνολογικά καταρτισμένη. Η διασφάλιση ποιότητας στηρίζεται σε σύγχρονες δομές, κουλτούρα συνεργασίας και αποφάσεις βασισμένες σε ερευνητικά δεδομένα και τεκμηρίωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία του Πανεπιστήμιου Πατρών και του Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη διοργάνωση της Διημερίδας με τίτλο ‘’Ψηφιακή Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων’’ συμβάλλει ουσιαστικά στην προετοιμασία της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις νέες προκλήσεις. Η εκπαίδευση του μέλλοντος χτίζεται σήμερα, με ευθύνη, τόλμη και στρατηγική».

Δημήτρης Κουκόπουλος: Καθοριστική η επιμόρφωση

Ο καθηγητής, πρόεδρος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτρης Κουκόπουλος αναφέρει: «Βασικοί λόγοι αυτής της ανάγκης αποτελούν η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών με την ψηφιοποίηση μέσω συστημάτων, όπως το myschool, ο εκσυγχρονισμός της μάθησης με πρωτοβουλίες όπως η εισαγωγή των Κέντρων Καινοτομίας, η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων σε πραγματικό χρόνο τόσο κεντρικά σε επίπεδο υπουργείου Παιδείας όσο και στο επίπεδο των διευθύνσεων των μονάδων, αλλά και η ενίσχυση της διαφάνειας και της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, γονέων και κηδεμόνων δημιουργώντας ένα πιο ανοιχτό και συνεργατικό περιβάλλον.

Ως πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ενός τμήματος που παρέχει στους αποφοίτους του επαγγελματικά δικαιώματα εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ02-Φιλολόγων) θα ήθελα να εστιάσω στην ανάγκη εκσυγχρονισμού της διοίκησης των εκπαιδευτικών δομών μέσω των νέων τεχνολογιών και ιδίως της τεχνητής νοημοσύνης, σημαίνοντα ρόλο στον οποίο καλούνται να παίξουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί-απόφοιτοι και του Τμήματός μου σε ένα ψηφιακά μετασχηματισμένο σχολείο. Σε αυτό το πλαίσιο η διημερίδα “Ψηφιακή Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων” αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία που συμβάλλει καθοριστικά στην ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε σύγχρονες πρακτικές διοίκησης».

