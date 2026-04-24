Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Για άλλη μια εβομάδα οι ειδήσεις και οι εκδηλώσεις που μας έρχονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι ενδιαφέρουσες. Συγκεκριμένα:

28.4.2026 | Τελετή Αναγόρευσης του Dr Glenn Merlino σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής

Ο Glenn Merlino, PhD, Senior Investigator, Laboratory of Cancer Biology and Genetics, Scientific Director for Basic Research, Center for Cancer Research, National Cancer Institute, NIH, USA, NIH Scientist Emeritus, θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 και ώρα 13:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει η Βασιλική Σταματοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή Γεώργιο Αντωνάκη.

Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Dr Glenn Merlino με τίτλο: «From New York to Patras: The Journey of a Lifetime».

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://youtube.com/live/D1osaZkPvUM?feature=share

Προσεχείς εκδηλώσεις και δράσεις

Εκπαίδευση Ανίχνευσης Κακόβουλου Λογισμικού (Malware Detection) | Ένα πρακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης

Οι σύγχρονες απειλές κακόβουλου λογισμικού (malware) οδηγούν στην διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Οι φοιτητές/τριες και οι εργαζόμενοι/ες στο Πανεπιστήμιο Πατρών που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν καλύτερα τις σύγχρονες απειλές κακόβουλου λογισμικού και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλυσης και ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CADMUS (το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένων επαγγελματιών κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη).

Δήλωση συμμετοχής έως τις 26.04.2026, κάνοντας εγγραφή εδώ.

Περισσότερα:https://www.upatras.gr/ekpaidefsi-anichnefsis-kakovoulou-logismikou-malware-detection/

Δράση Κοινωνικοποίησης της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Φ.Κ. 83072 και MIS 6006858 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα Ελένη Αλμπάνη, θα πραγματοποιήσει Δράση Κοινωνικοποίησης, την Δευτέρα 27 Απριλίου και ώρα 13:00 έως 14:30, μέσω της πλατφόρμας Ζoom.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της συμπερίληψης. Για τον λόγο αυτό, καλούνται όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών να συμμετάσχουν.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ασφαλούς, προσβάσιμου και υποστηρικτικού διαδικτυακού περιβάλλοντος, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις, καθώς και να αναπτύξουν ουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις. Παράλληλα, επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα ισότητας, αποδοχής και σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Η δράση περιλαμβάνει διαδραστικές δραστηριότητες γνωριμίας και επικοινωνίας, οι οποίες ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων, συμβάλλοντας στην άρση των κοινωνικών φραγμών και στην προώθηση μιας κουλτούρας ισότιμης

συμμετοχής.

Για εγγραφή μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/ZKGI_6NxQ5SBW2Kga9BoLw

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2610.969611 ή στέλνοντας email στο prosvasi.student@upatras.gr.

Τυπογραφίας ίχνη: έκθεση και κύκλος εκδηλώσεων στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση και για την αρχική εκδήλωση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/event/typography

Διαδικτυακή Συζήτηση Φοιτητών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με την Επίλεκτη Ομάδα «Red Arrows»

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council) διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση με την επίλεκτη ομάδα «Red Arrows» της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) η οποία αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς στον χώρο των αεροπορικών επιδείξεων και της τεχνολογικής αριστείας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 και ώρα 13:00 μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και σε μέλη του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Προηγμένες Τεχνολογίες στην Αεροναυπηγική», το οποίο υλοποιεί το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών σε συνεργασία με τη Σχολή Ικάρων.

Η συζήτηση θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα, εστιάζοντας σε ζητήματα τεχνολογίας των αεροσκαφών, σε εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στον τομέα της αεροναυπηγικής, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου. Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση παρέχει στους φοιτητές μία μοναδική ευκαιρία γνωριμίας και επαφής με σύγχρονες εφαρμογές της αεροναυπηγικής, εξοικειώνοντάς τους με τις απαιτήσεις και τις προοπτικές του κλάδου.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο σεμινάριο (workshop) ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://career.upatras.gr/diadiktyaki-syzitisi-foititon-toy-tmimatos-mihanologon-kai-aeronaypigon-mihanikon-toy-panepistimioy

Υποέργο 2: «Γραφείο Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Πατρών» – Πράξη «Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας» (Κωδικός ΟΠΣ 6018184), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Σεμινάριο με τίτλο: Ο ρόλος των Επιστημών του Μηχανικού στον μετασχηματισμό του σύγχρονου κόσμου: Η συμβολή τους στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση των γεωπολιτικών ισορροπιών στον πλανήτη. Μία βιωματική διαδρομή από τον Λογαριθμικό Κανόνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών συν-διοργανώνουν σεμινάριο που απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των δύο Τμημάτων, αλλά και ενδιαφερόμενους/ες της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 και ώρα 13:00 στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στο αμφιθέατρο «Μαστρογιάννης» με ομιλητή τον κ. Μανόλη Παπαδρακάκη, Ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/seminario-me-titlo-o-rolos-ton-epistimon-tou-michanikou-ston-metaschimatismo-tou-sygchronou-kosmou-i-symvoli-tous-stin-anaptyxi-tis-technitis-noimosynis-kai-i-epidrasi-tous-sti-diamorfosi-ton-geopol/

«Ημέρα Καριέρας & Δικτύωσης ΣΟΕΔΕ», Πέμπτη 7 Μαΐου 2026

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας, της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετέχει στην Ημέρα Καριέρας & Δικτύωσης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΣΟΕΔΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης 10.30 π.μ., στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Ημέρα Καριέρας & Δικτύωσης απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και αποφοίτους της ΣΟΕΔΕ, με στόχο τη διευκόλυνση της επαφής και πρόσβασης των νέων επιστημόνων σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συναντήσουν και να συνομιλήσουν από κοντά με μελλοντικά στελέχη με υψηλή εξειδίκευση και σύγχρονες δεξιότητες».

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στην εκδήλωση ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://career.upatras.gr/imera-karieras-diktyosis-soede-pempti-7-maioy-2026

Υποέργο 2: «Γραφείο Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Πατρών» – Πράξη «Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6018184 στη Δράση του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών UPFM

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωση του Ραδιοφωνικού Σταθμού (UPFM, 103.7MHz) με νέους μουσικούς παραγωγούς για την ακαδημαϊκή χρονιά 2026-2027.

Αιτήσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb2XwcXAUTyoaIqDOTxXkB-eVIo1piYeRMLJRjN3UjrWW3iA/viewform ή στη σελίδα του σταθμού https://upfm.upatras.gr/ μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 962394, 2610 996675 ή στο email: upfm@upatras.gr

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του Πανεπιστημιακού περιοδικού @Up

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών το 27ο τεύχος του περιοδικού @Up με πλούσια ύλη: https://upmagazine.upatras.gr/issue/tefchos-27/

Tο περιοδικό επιθυμεί τη συνεργασία όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών και απευθύνεται επίσης σε όλα τα μέλη της.

Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που ενδιαφέρονται μπορούν να αποστείλουν τη συνεργασία τους στη διεύθυνση newsletter@upatras.gr.

Από το τεύχος 27 και εξής, προστίθεται η στήλη Upstairs όπου φιλοξενείται ύλη των αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ, που θέλουν να κοινοποιήσουν την πολύτιμη εμπειρία τους και να μετέχουν της πανεπιστημιακής ζωής και μέσα από αυτή την οδό.

Τα νέα της εβδομάδας που ολοκληρώνεται

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε δράσεις του Κέντρου Ελληνικού & Κινεζικού Πολιτισμού (ΚΕΛΚΙΠ)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε σε εκδηλώσεις του Κέντρου Ελληνικού & Κινεζικού Πολιτισμού (ΚΕΛΚΙΠ) στην έδρα του στο Πανεπιστήμιο Southwest στο Chongqing της Κίνας. Εκεί έλαβε χώρα το 3rd Global Forum on Mutual Learning among Civilizations (16/4), όπου το Πανεπιστήμιο παρουσίασε «The Silk Road Internationalization of Hellenic HEIs: The University of Patras Case». Επίσης συμμετείχε στην ημερίδα «Οι γλώσσες ως φορείς του παγκόσμιου πολιτισμού: Η Ελληνική γλώσσα ως γέφυρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών» και στην τελετή εορτασμού των 120 ετών του Πανεπιστημίου Southwest (18/4). Τονίζεται εδώ πως το Πανεπιστήμιο είναι ιδρυτικός εταίρος του ΚΕΛΚΙΠ μαζί με το ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η Ελληνική αντιπροσωπεία, προεξάρχοντος του Πρέσβη της Ελλάδος στο Πεκίνο Δρ. Ευγένιου Καλπύρη, και αποτελούμενη από εκπροσώπους των ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΑΠ, Παν. Αιγαίου, Πάντειο και Πολυτεχνείο Κρήτης, επισκέφθηκε επίσης το πειραματικό γυμνάσιο/λύκειο του Πανεπιστημίου Southwest, όπου οι μαθητές διδάσκονται την Ελληνική.

15ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφίας

Με ξεχωριστή επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριήμερο από 3 έως 5 Απριλίου 2026, ο Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου, που διοργανώθηκε για δέκατη πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από το Τμήμα Φιλοσοφίας υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών στους χώρους του Ιδρύματος.

Τα τρία πρώτα βραβεία μοιράστηκαν κατ΄ουσίαν σε δύο περιοχές της Ελλάδας: τα Ιωάννινα, με το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής (1ο και το 3ο βραβείο), και τη Χαλκίδα με δύο δημόσια σχολεία της (1ο και το 2ο βραβείο)! Οι έπαινοι της 4ης και της 5ης θέσης πήγαν στην Λάρισα και τα Τρίκαλα, επίσης σε δημόσια σχολεία, και στην Αθήνα στο Αμερικανικό Κολλέγιο Pierce. Δύο πρώτα βραβεία δόθηκαν αυτή τη φορά και δύο έπαινοι στην πέμπτη θέση: τα γραπτά ήταν ιδιαιτέρως υψηλού κριτικού επιπέδου με εμπεριστατωμένη αυτοδύναμη και πρωτότυπη σκέψη. Παρών στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήταν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος απένειμε και τα βραβεία των πρώτων θέσεων.

Η Διημερίδα που συνοδεύει τον τελικό διαγωνισμό και ολοκληρώνει το επιστημονικό του πρόγραμμα, βρήκε ζωηρή ανταπόκριση στις τάξεις των εκπαιδευτικών, προς τους οποίους κυρίως και απευθύνεται.

Με μεγάλο ενδιαφέρον συζητήθηκε το νέο μάθημα «Ηθικής», που από τον επόμενο Σεπτέμβριο προγραμματίζεται να εισαχθεί σε όλες τις βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης ως εναλλακτική επιλογή για το μάθημα των θρησκευτικών. Τον σχεδιασμό του μαθήματος παρουσίασε ο Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ κ. Στέλιος Βιρβιδάκης ως Πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Οι θεματικές συνεδρίες γύρω από την φιλοσοφία του φαινομένου του έρωτα με ομιλίες των Β. Δημουλά (ΑΠΘ), Σ. Βιρβιδάκη (ΕΚΠΑ) και από το Πανεπιστήμιο Πατρών των Μ. Μουζάλα (Τμ. Φιλοσοφίας) και Σ. Ράγκου (Τμ. Φιλολογίας) με την συμμετοχή και των μαθητών και μαθητριών προκάλεσαν ιδιαίτερα ζωηρές συζητήσεις που συνεχίστηκαν και στο δείπνο που ακολούθησε καθ΄ολη τη διάρκεια της βραδιάς.

Το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών ήταν τέτοιο που προσφέρθηκε ad hoc από τον Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας κ. Μιχάλη Παρούση για το πρωί της Κυριακής ένα σεμινάριο Βιοηθικής, το οποίο επίσης παρακολουθήθηκε με αμείωτη συμμετοχή.

Ο απόηχος από την εμπειρία που πρόσφερε στους επισκέπτες το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Φιλοσοφίας αποτυπώνεται σε εξαιρετικά σχόλια και ευχαριστίες που εξακολουθεί να λαμβάνει η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή.

Χρήσιμες πληροφορίες και ανακοινώσεις

Μια χρήσιμη Εφαρμογή για Γονείς εφήβων και Εκπαιδευτικούς

Μια χρήσιμη Εφαρμογή δημιουργήθηκε από ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Κλινικό Παρατηρητήριο για τη Διαγνωστική Αξιολόγηση των Εφηβικών Εξαρτήσεων, με στόχο την προστασία των εφήβων από το ψηφιακό κόσμο.

Περισσότερα: https://teen-agers-mental-health-addiction.lovable.app/

AI-Hub: Προκήρυξη 5ου Διαγωνισμού Τεχνητής Νοημοσύνης | Προθεσμία υποβολής: 30/9/2026

Το AI-Hub (http://ai-hub.ece.upatras.gr/) προκηρύσσει για πέμπτη συνεχή χρονιά (2026) διαγωνισμό Τεχνητής Νοημοσύνης για προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, ανεξαρτήτως Τμήματος, μεμονωμένα ή σε ομάδες. Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα (1η θέση: 1000€, 2η θέση: 500€, 3η θέση: 250€ – δωρεά κ. Φ. Σωτηρόπουλου). Όλες οι πληροφορίες (προκήρυξη, έντυπο υποβολής) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του AI-Hub (http://ai-hub.ece.upatras.gr/). Προθεσμία υποβολής: 30/9/2026.

Βοηθήστε το Πανεπιστήμιο Πατρών να αποκτήσει το HR Excellence in Research – Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο

Αναλυτικές πληροφορίες όπως και το σχετικό ερωτηματολόγιο μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/voithiste-to-panepistimio-patron-na-apoktisei-to-hr-excellence-in-research-sybliroste-to-erotimatologio/

Παραγωγική λειτουργία ιστοτόπου cybersecurity.upatras.gr

Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία ο νέος ιστότοπος cybersecurity.upatras.gr, ο οποίος δημιουργήθηκε με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Στον ιστότοπο έχει αναρτηθεί χρήσιμο υλικό, ενημερώσεις για σύγχρονες απειλές, καθώς και πρακτικές συμβουλές για την ασφαλή χρήση των πληροφοριακών συστημάτων.

Διαβούλευση του Οδικού χάρτη χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών

Σε διαβούλευση τέθηκε ο «Οδικός χάρτης χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών» τον οποίο σχεδίασε η Ομάδα Εργασίας για την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Πατρών https://open.upatras.gr/forums/topic/ai-roadmap/ θα διαρκέσει ως την Τρίτη 05.05.2026.

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Περισσότερα: https://confer.upatras.gr/ – https://confer.upatras.gr/events/

