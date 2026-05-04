Ανοίγει την Τετάρτη 6 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Ξεκινώ επιχειρηματικά», ένα νέο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ, που στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Η δράση έχει ως βασικό στόχο την ενεργοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την αύξηση της απασχόλησης, μέσα από τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε σύγχρονους και βιώσιμους τομείς της οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εξειδικευμένους και καταρτισμένους νέους με επιχειρηματική ικανότητα, κυρίως σε κλάδους όπως οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η Επιστήμη, η Τεχνολογία, η Μηχανική, τα Μαθηματικά και ο Τουρισμός.

Ποιους αφορά η δράση «Ξεκινώ επιχειρηματικά»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπό σύσταση και νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις που συστήνονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν αποκτήσει μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 το πρώτο τους πτυχίο από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή από ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Η δράση αφορά επίσης νέες επιχειρήσεις, είτε αυτοαπασχολούμενους είτε εταιρικά ή πολυμετοχικά σχήματα με τις νομικές μορφές που προβλέπονται στην πρόσκληση, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 και δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους ΚΑΔ.

Οι δύο κατηγορίες επιχειρήσεων

Στη δράση εντάσσονται δύο βασικές κατηγορίες επιχειρήσεων.

Η Κατηγορία Α αφορά τις υπό σύσταση επιχειρήσεις. Πρόκειται για επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και όχι αργότερα από 365 ημέρες μετά την ηλεκτρονική κοινοποίηση της οριστικής έγκρισης.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Η Κατηγορία Β αφορά τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Ως νεοσύστατες ορίζονται όσες έχουν συσταθεί από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Και σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται συνεχής λειτουργία αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης από την ημερομηνία έναρξης στην ΑΑΔΕ και έως την ολοκλήρωση και αποπληρωμή της επένδυσης.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων θα εφαρμοστεί η διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης.

Τι χρηματοδοτείται

Η δράση καλύπτει μια σειρά από λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες που συνδέονται με την έναρξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται τα λειτουργικά έξοδα, όπως ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ηλεκτρικό ρεύμα, επαγγελματική τηλεφωνία, ύδρευση, θέρμανση, κοινόχρηστες δαπάνες και φιλοξενία σε θερμοκοιτίδες.

Χρηματοδοτούνται επίσης αμοιβές τρίτων για νομική, συμβουλευτική και λογιστική υποστήριξη, καθώς και για τη σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας και εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης.

Επιλέξιμες είναι ακόμη οι δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, η προμήθεια αναλωσίμων, η αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, οι αποσβέσεις παγίων και οι ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου, δηλαδή του επιχειρηματία ή των εταίρων.

Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης χρηματοδότηση μοναδιαίου κόστους για τη δημιουργία νέας θέσης απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μίας ΕΜΕ.

Ο προϋπολογισμός των 70 εκατ. ευρώ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 70.000.000 ευρώ.

Από αυτά, 55.000.000 ευρώ κατευθύνονται στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες. Σε αυτές περιλαμβάνονται το Βόρειο Αιγαίο, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα, η Κρήτη, η Δυτική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος.

Τα υπόλοιπα 15.000.000 ευρώ αφορούν τις Περιφέρειες σε Μετάβαση, δηλαδή την Αττική και το Νότιο Αιγαίο.

Στόχος οι βιώσιμες θέσεις εργασίας

Κεντρική επιδίωξη της δράσης είναι να στηριχθούν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που δεν περιορίζονται μόνο στην αυτοαπασχόληση, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν νέες και βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Γι’ αυτό και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε σύγχρονους κλάδους, έχουν προοπτική ανάπτυξης και μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Η δράση «Ξεκινώ επιχειρηματικά» επιχειρεί έτσι να συνδέσει τη νέα επιχειρηματικότητα με την αξιοποίηση καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων σε τομείς με προοπτική.

