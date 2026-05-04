Η τάση του skincare σε παιδιά φαίνεται να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις στα social media, με ανήλικους ακόμη και προσχολικής ηλικίας να εμφανίζονται σε βίντεο όπου παρουσιάζουν ρουτίνες περιποίησης, δοκιμάζουν προϊόντα ή συμμετέχουν σε περιεχόμενο που θυμίζει διαφήμιση.

Έρευνα της εφημερίδας Guardian, η οποία ανέλυσε περισσότερα από 7.600 βίντεο, αποκαλύπτει ότι 400 από αυτά περιλαμβάνουν skincare ρουτίνες ή συμβουλές που παρουσιάζονται από παιδιά κάτω των 13 ετών.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι τουλάχιστον 90 βίντεο αφορούν παιδιά κάτω των πέντε ετών, ανάμεσά τους βρέφη και νήπια.

Συνολικά, περισσότερα από 1.000 βίντεο φαίνεται να περιλαμβάνουν άτομα κάτω των 18 ετών, δηλαδή σχεδόν 1 στα 7 του συνολικού δείγματος.

Παιδιά, καλλυντικά και social media

Η ανάλυση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι έλεγχοι για την προώθηση προϊόντων ομορφιάς σε ανήλικους.

Τον Μάρτιο, η ιταλική αρχή ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθεωρήσεις στα γραφεία δύο εταιρειών που ανήκουν στον γαλλικό όμιλο πολυτελείας LVMH, στο πλαίσιο έρευνας για τις πρακτικές προώθησης skincare προϊόντων σε παιδιά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Guardian, σε ορισμένες περιπτώσεις κορίτσια δημοτικού εμφανίζονται να χρησιμοποιούν μάσκες προσώπου, ορούς και αντιγηραντικές κρέμες, δηλαδή προϊόντα που απευθύνονται κυρίως σε ενήλικες.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο η χρήση των προϊόντων, αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο παρουσιάζονται: δημόσια, σε πλατφόρμες με μεγάλη απήχηση και συχνά με ασαφή σχέση ανάμεσα στα παιδιά, τους γονείς και τα brands.

Τι δείχνουν τα βίντεο

Σε ένα από τα βίντεο που ανέλυσε η εφημερίδα, ένα παιδί δημοτικού παρουσιάζει τη ρουτίνα περιποίησης που κάνει πριν πάει σχολείο.

Δείχνει προϊόντα στην κάμερα και εξηγεί ότι προσπαθεί να πετύχει το λεγόμενο «glass skin», έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πολύ ενυδατωμένη, λεία και λαμπερή επιδερμίδα.

Σε άλλο βίντεο, μια μητέρα κρατά το δίχρονο παιδί της μπροστά στην κάμερα και το ενθαρρύνει να πει «καλώς ήρθατε στο skincare μου», πριν του απλώσει στο πρόσωπο προϊόν που φαίνεται να είναι ενυδατική κρέμα. Η ανάρτηση συνοδευόταν από το hashtag «toddlersoftiktok».

Στην έρευνα εντοπίστηκαν επίσης βίντεο στα οποία παιδιά ανοίγουν πακέτα προϊόντων που τους έχουν σταλεί από εταιρείες, τα δοκιμάζουν, τα αξιολογούν ή τα προτείνουν στους ακολούθους τους.

Σε μία περίπτωση, ένα κορίτσι διαβάζει σημείωμα εταιρείας που της ζητά να μοιραστεί τη γνώμη της και να κάνει tag το brand.

Το θολό όριο ανάμεσα στο παιχνίδι και τη διαφήμιση

Σε αρκετά βίντεο δεν είναι σαφές ποια είναι η σχέση των παιδιών με τις εταιρείες ή αν υπάρχει κάποια μορφή εμπορικής συνεργασίας.

Ορισμένες αναρτήσεις εμφανίζουν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε διαφημιστικό περιεχόμενο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά φέρονται να έχουν λάβει δωρεάν προϊόντα με αντάλλαγμα τη δημοσίευση βίντεο.

Σε άλλο παράδειγμα, μητέρα παρουσιάζει τη 10χρονη κόρη της να δοκιμάζει προϊόν που, όπως λέει, της στάλθηκε από γνωστή εταιρεία καλλυντικών.

Ορισμένες εταιρείες, πάντως, υποστήριξαν ότι δεν ενθαρρύνουν περιεχόμενο με πολύ μικρά παιδιά ή ότι τα προϊόντα τους απευθύνονται κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με ειδικούς, είναι ότι τα παιδιά στα social media δεν προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα παιδιά που εργάζονται στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση ή στο μόντελινγκ, όπου υπάρχουν κανόνες για τις ώρες εργασίας, τις αμοιβές και τις συνθήκες ασφάλειας.

Στην περίπτωση των social media, το πλαίσιο παραμένει πολύ πιο ασαφές.

Γιατί οι δερματολόγοι ανησυχούν

Δερματολόγοι τονίζουν ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται σύνθετες ρουτίνες περιποίησης.

Η τάση αυτή, όπως προειδοποιούν, μπορεί να ενισχύσει από πολύ μικρή ηλικία το άγχος για την εμφάνιση, την ανάγκη για «τέλειο» δέρμα και την υπερβολική χρήση προϊόντων που δεν είναι απαραίτητα για την παιδική επιδερμίδα.

Το φαινόμενο έχει περιγραφεί με τον όρο cosmeticorexia, που χρησιμοποιείται για να αποδώσει την παθολογική εμμονή με την επίτευξη άψογης επιδερμίδας και μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική ή καταναγκαστική χρήση προϊόντων περιποίησης.

Η δερματολόγος Amy Perkins σημείωσε ότι τα περισσότερα παιδιά δεν χρειάζονται τίποτα περισσότερο από ήπιο καθαρισμό, απλή ενυδάτωση αν το δέρμα είναι ξηρό και αντηλιακό όταν βρίσκονται έξω.

Η δερματολόγος Emma Wedgeworth τόνισε ότι τα πολύ μικρά παιδιά δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στα social media ούτε να μοιράζονται «ρουτίνες περιποίησης».

Όπως ανέφερε, τα μικρά παιδιά δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες ή κρίση για να αξιολογήσουν προϊόντα για το δέρμα τους.

Τα βίντεο με παιδιά έχουν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση

Παρότι τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να αξιολογήσουν με επάρκεια τα προϊόντα που παρουσιάζουν, τα βίντεο στα οποία εμφανίζονται φαίνεται να έχουν υψηλή αλληλεπίδραση.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα βίντεο με παιδιά είχαν κατά μέσο όρο περίπου 55.400 likes, κοινοποιήσεις και σχόλια ανά βίντεο, έναντι μέσου όρου 36.000.

Ωστόσο, τα βίντεο ενηλίκων χωρίς παιδιά συγκέντρωναν περισσότερες προβολές.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η παρουσία παιδιών μπορεί να αυξάνει την εμπλοκή του κοινού, κάτι που προκαλεί πρόσθετο προβληματισμό όταν συνδυάζεται με προϊόντα, brands και πιθανή εμπορική αξιοποίηση.

Τι απαντά το TikTok

Εκπρόσωπος του TikTok δήλωσε ότι το περιεχόμενο γύρω από το skincare υπάρχει εδώ και πάνω από μια δεκαετία στα social media.

Όπως ανέφερε, στα παραδείγματα που εξετάστηκαν υπήρχε ενεργή γονική επίβλεψη, ενώ πρόσθεσε ότι πολλοί ειδικοί χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να μοιραστούν αξιόπιστες πληροφορίες με το κοινό.

Παρά την απάντηση αυτή, η συζήτηση για τα παιδιά, τα καλλυντικά και το εμπορικό περιεχόμενο στα social media παραμένει ανοιχτή.

Η έρευνα του Guardian φωτίζει ένα ζήτημα που ξεπερνά τη μόδα της περιποίησης: αφορά την παιδική έκθεση στο διαδίκτυο, την επιρροή των brands και το πώς η κουλτούρα της ομορφιάς περνά πλέον σε ηλικίες που μέχρι πρόσφατα δεν είχαν καμία σχέση με τέτοιες πρακτικές.

