Μακρόν: Τζόκινγκ στο Γερεβάν πριν από τη Σύνοδο

Το Γερεβάν βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας, καθώς φιλοξενεί την 8η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με τη συμμετοχή ηγετών από σχεδόν 50 χώρες, ανάμεσά τους και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ατζέντα της συνόδου περιλαμβάνονται κρίσιμα ζητήματα, όπως η δημοκρατία, η ενεργειακή ασφάλεια και οι οικονομικοί δεσμοί. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουν οι επίσημες εργασίες, ο Εμανουέλ Μακρόν βρήκε χρόνο για μια προσωπική του συνήθεια.

Le président français Emmanuel Macron a fait son footing matinal à Erevan ce matin. 🇦🇲🇫🇷 pic.twitter.com/wD5aGihAbi — Ararat Petrosyan (@araratpetrosian) May 4, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος εθεάθη να κάνει πρωινό τζόκινγκ στους δρόμους του Γερεβάν, συνεχίζοντας την πάγια τακτική του να ασκείται ακόμη και όταν βρίσκεται σε επίσημες αποστολές στο εξωτερικό.

Πρωινό τρέξιμο πριν από τη Σύνοδο

Ο Μακρόν έκανε την πρωινή του γυμναστική πριν από την έναρξη των συναντήσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, πλαισιωμένος από άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας.

Η εικόνα του Γάλλου προέδρου με αθλητική εμφάνιση στους δρόμους της αρμενικής πρωτεύουσας τράβηξε την προσοχή, καθώς ήρθε λίγο πριν από ένα βαρύ πρόγραμμα επαφών και συνομιλιών.

Η απρόσμενη «συνοδεία» με τα τρία σκυλιά

Το στιγμιότυπο έγινε ακόμη πιο ιδιαίτερο, καθώς στη διαδρομή του Μακρόν εμφανίστηκαν και τρία σκυλιά.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν τα ζώα ήταν αδέσποτα και απλώς ακολούθησαν την πορεία του Γάλλου προέδρου ή αν βρίσκονταν με κάποιον τρόπο κοντά στην ομάδα που τον συνόδευε.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα του Μακρόν να τρέχει στους δρόμους του Γερεβάν, με την ασφάλειά του και τα τρία σκυλιά στη διαδρομή, αποτέλεσε ένα από τα πιο ανάλαφρα στιγμιότυπα της ημέρας, σε μια σύνοδο με ιδιαίτερα φορτισμένη διπλωματική ατζέντα.

