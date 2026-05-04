Χαλκιδική: Εισέβαλε σε σπίτι με μαχαίρι και μακέλεψε οικογένεια επειδή τους πέρασε για Ρώσους

Στιγμές πανικού και τρόμου έζησε μια οικογένεια μέσα στο ίδιο της το σπίτι στη Χαλκιδική, όταν ένας 32χρονος άνδρας εισέβαλε στην κατοικία τους και τους επιτέθηκε με μαχαίρι, επειδή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πίστευε πως ήταν Ρώσοι.

Ο δράστης, ουκρανικής καταγωγής, φέρεται να βγήκε από το σπίτι όπου διέμενε και να κατευθύνθηκε στη διπλανή κατοικία, όπου έμεναν ένας 75χρονος από την Ουγγαρία, η 59χρονη Γερμανίδα σύζυγός του και ο 40χρονος γιος τους.

Η επίθεση που ακολούθησε ήταν βίαιη. Ο 32χρονος επιτέθηκε και στους τρεις, με το ηλικιωμένο ζευγάρι να τραυματίζεται από το μαχαίρι που κρατούσε, ενώ ο γιος δέχθηκε χτυπήματα με τα χέρια.

Από την επίθεση, ο 75χρονος και η 59χρονη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ο 40χρονος, αν και δέχθηκε επίθεση, δεν χρειάστηκε τελικά να εισαχθεί για νοσηλεία.

Ο 32χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης. Οι Αρχές ερευνούν πλέον πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η αιματηρή επίθεση, που μετέτρεψε ένα σπίτι σε σκηνικό εφιάλτη.

