Η αναζήτηση έκτασης για τη δημιουργία Γ’ δημοτικού κοιμητηρίου στην Πάτρα παραμένει ανοιχτή, την ώρα που οι ανάγκες ταφής αυξάνονται και τα υπάρχοντα νεκροταφεία λειτουργούν υπό διαρκή πίεση.

Πάτρα: Δύσκολη εξίσωση το τρίτο δημοτικό κοιμητήριο – Στενεύουν τα περιθώρια Ακόμα δεν υπάρχει πρόβλημα στα κοιμητήρια της Πάτρας, αλλά χρειάζεται σχεδιασμός για το μέλλον
04 Μάι. 2026 15:00
Δεν έχει αλλάξει κάτι στη δύσκολη προσπάθεια εύρεσης έκτασης που θα μπορούσε να δημιουργηθεί εκεί το Γ’ δημοτικό κοιμητήριο Πατρών, ώστε να ανακουφιστεί η κατάσταση στα νεκροταφεία της πόλης που έχουν γεμίσει.

Οι ανάγκες ταφής αυξάνονται και ταυτόχρονα οι διαθέσιμες θέσεις περιορίζονται, με αποτέλεσμα να είναι γεγονός ένα σύνθετο πρόβλημα που αγγίζει τόσο την καθημερινότητα των πολιτών όσο και τον ευρύτερο αστικό σχεδιασμό.

Η εικόνα που καταγράφεται σήμερα δεν δείχνει άμεση εξάντληση χώρου, ωστόσο οι πιέσεις είναι υπαρκτές και εντείνονται. Τα δύο μεγάλα κοιμητήρια της πόλης λειτουργούν εδώ και χρόνια κοντά στα όριά τους, ενώ το ζήτημα της χωρητικότητας αποτελεί διαχρονική πρόκληση για τη δημοτική αρχή.

Παράλληλα, η καθημερινή λειτουργία των κοιμητηρίων δοκιμάζεται από πρακτικά προβλήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις πέρυσι το καλοκαίρι έχουν καταγραφεί καθυστερήσεις ακόμη και στις ταφές, εξαιτίας ελλείψεων σε προσωπικό ή οργανωτικών δυσκολιών, γεγονός που προκαλεί έντονη αναστάτωση σε οικογένειες που βιώνουν ήδη δύσκολες στιγμές.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποσοτικό, αλλά και ποιοτικό. Οι υφιστάμενοι χώροι σε πολλές περιπτώσεις έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες επέκτασης, ενώ η εγγύτητά τους με τον αστικό ιστό δημιουργεί και περιβαλλοντικά ερωτήματα. Η ανάγκη για ορθολογικό σχεδιασμό και τήρηση σύγχρονων προδιαγραφών γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, ιδιαίτερα σε μια πόλη που συνεχίζει να αναπτύσσεται πληθυσμιακά.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται εδώ και χρόνια η δημιουργία νέου χώρου ταφής, κάτι που αποδεικνύεται δύσκολη εξίσωση προς επίλυση. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο οικόπεδο στην περιουσία του Δήμου με τις προδιαγραφές που απαιτούνται, ενώ ο Δήμος δυσκολεύεται να βρει οικόπεδο ιδιώτη για να το αγοράσει, καθώς αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν πληρώσει την αντικειμενική αξία του ακινήτου, τη στιγμή που η αγορά κινείται σε έως και πέντε φορές υψηλότερες τιμές.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η διαχείριση των υφιστάμενων τάφων, με τις εκταφές και την επαναχρησιμοποίηση χώρων να αποτελούν πρακτικές που εφαρμόζονται, αλλά συχνά συναντούν κοινωνικές και συναισθηματικές αντιστάσεις.

Το ζήτημα των κοιμητηρίων συνδέεται άμεσα και με το θεσμικό πλαίσιο. Οι δήμοι έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρησή τους, ενώ παράλληλα καλούνται να τηρούν αυστηρές περιβαλλοντικές και χωροταξικές προδιαγραφές. Σε εθνικό επίπεδο, αποφάσεις της Δικαιοσύνης και κανονισμοί επιβάλλουν ακόμη και τη μεταφορά ή αναδιάρθρωση κοιμητηρίων που βρίσκονται εντός οικιστικών περιοχών, εφόσον προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας ή όχλησης.

Συνολικά, τα κοιμητήρια της Πάτρας αποτελούν έναν «σιωπηλό δείκτη» των πιέσεων που δέχεται η πόλη. Αν και η κατάσταση δεν έχει φτάσει σε οριακό σημείο, τα σημάδια είναι σαφή: χωρίς άμεσες παρεμβάσεις και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια.

