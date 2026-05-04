Άραξος: Σε εξέλιξη έρευνα για το ατύχημα με τραυματισμούς σε εκδήλωση της TUI – Τι λέει η ΥΠΑ

Τη συμπαράστασή της στους τραυματισμένους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ εκφράζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στο αεροδρόμιο του Άραξος, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI.

Τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σημειώθηκε περιστατικό στο οποίο τραυματίστηκαν εργαζόμενοι του Τύπου, ενώ άλλοι βρέθηκαν σε κίνδυνο στην προσπάθειά τους να καλύψουν και να αποδώσουν οπτικά την τελετή.

Άραξος: Η ΥΠΑ μπαίνει στην έρευνα για το ατύχημα με τους τρεις τραυματίες στην εκδήλωση της TUI

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Έρευνα για τα αίτια του συμβάντος

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς λειτουργίας του αεροδρομίου Αράξου, έχει ξεκινήσει διερεύνηση του περιστατικού, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Η έρευνα αναμένεται να εξετάσει τόσο ζητήματα ασφαλείας στον χώρο της εκδήλωσης όσο και τις διαδικασίες πρόσβασης και κίνησης των παρευρισκομένων.

Άραξος: «Μας ανέβασαν σε σκάλα που ήταν στον αέρα» – Στο χειρουργείο η δημοσιογράφος BINTEO

Προβληματισμός για την ασφάλεια σε εκδηλώσεις

Το συμβάν έχει προκαλέσει προβληματισμό σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας σε αεροπορικές εκδηλώσεις, ειδικά όταν συμμετέχουν εργαζόμενοι των ΜΜΕ σε κοντινή απόσταση από ενεργές επιχειρησιακές ζώνες.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τονίζει ότι θα υπάρξει πλήρης διερεύνηση, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων, εφόσον κριθεί απαραίτητο, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια σε αντίστοιχες διοργανώσεις στο μέλλον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΥΠΑ:

Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στο αεροδρόμιο του Αράξου, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν και σε όσους κινδύνευσαν στην προσπάθειά τους να αποδώσουν παραστατικά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI.

Άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι τραυματίες διακομίσθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου Αράξου, διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



