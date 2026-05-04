Πετρέλαιο: Άλμα έως 5% μετά τον ιρανικό ισχυρισμό για πλήγμα σε αμερικανικό πολεμικό

Νέα έντονη αναταραχή προκλήθηκε στις διεθνείς αγορές ενέργειας, μετά τους ισχυρισμούς που μετέδωσαν ιρανικά μέσα ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η αντίδραση των traders ήταν άμεση, καθώς οι φόβοι για νέα κλιμάκωση σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του κόσμου έστειλαν προσωρινά τις τιμές του πετρελαίου σε απότομη άνοδο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κοντά στο νησί Τζασκ, όταν αμερικανικό πολεμικό πλοίο αγνόησε ιρανικές προειδοποιήσεις και στη συνέχεια δέχθηκε δύο πυραύλους, πριν αποχωρήσει από την περιοχή. Ωστόσο, λίγο αργότερα, ανώτερη αμερικανική πηγή διέψευσε ότι υπήρχε αμερικανικό πλοίο στην περιοχή που να χτυπήθηκε από ιρανικά πυρά, ενώ το Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον ιρανικό ισχυρισμό.

Πώς αντέδρασαν οι τιμές

Το Brent εκτινάχθηκε προσωρινά πάνω από 5%, αγγίζοντας περίπου τα 113,7 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσει ελαφρά. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό WTI κατέγραφε επίσης ισχυρή άνοδο, φτάνοντας περίπου τα 107 δολάρια το βαρέλι στις ενδοσυνεδριακές κινήσεις που κατέγραψε το Reuters. Η αγορά αντέδρασε κυρίως στον φόβο ότι μια νέα στρατιωτική εμπλοκή στην περιοχή θα μπορούσε να παρατείνει ή να εντείνει τα προβλήματα στη ροή πετρελαίου από το Ορμούζ.

Η άνοδος αυτή ήρθε να προστεθεί σε ήδη επιβαρυμένο κλίμα, καθώς η ναυσιπλοΐα στην περιοχή παραμένει περιορισμένη και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν βάλει ισχυρό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου. Αναλυτές που επικαλείται το Reuters εκτιμούν ότι όσο η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει προβληματική, η πορεία των τιμών εξακολουθεί να έχει ανοδική κλίση.

Το Ορμούζ ξανά στο επίκεντρο

Η ένταση δεν αφορά μόνο το υποτιθέμενο περιστατικό με το αμερικανικό πολεμικό. Οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσιοποίησαν νέο χάρτη με τις ζώνες των Στενών του Ορμούζ που, σύμφωνα με το Ιράν, βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή θα αντιμετωπιστεί επιθετικά. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να βοηθήσουν εγκλωβισμένα πλοία να εξέλθουν από την περιοχή, κάτι που πυροδότησε ακόμη περισσότερο τη νευρικότητα.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, αφού από εκεί περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Γι’ αυτό και κάθε αναφορά σε στρατιωτικό επεισόδιο ή νέα απειλή στην περιοχή μεταφράζεται αμέσως σε αναστάτωση για τη ναυτιλία, τις αγορές και τις ενεργειακές τιμές.

Ο ρόλος του OPEC+

Μέσα σε αυτό το τεταμένο περιβάλλον, ο OPEC+ συμφώνησε να αυξήσει την παραγωγή κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως για τον Ιούνιο. Παρ’ όλα αυτά, η κίνηση αυτή δεν ήταν αρκετή για να καθησυχάσει άμεσα τις αγορές, καθώς η γεωπολιτική ένταση στο Ορμούζ παραμένει πολύ ισχυρότερος παράγοντας διαμόρφωσης των τιμών από μια μέτρια αύξηση της προσφοράς.

Η ουσία είναι ότι το πετρέλαιο αντέδρασε βίαια σε έναν ισχυρισμό που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, κάτι που δείχνει πόσο νευρικές και ευάλωτες παραμένουν οι αγορές απέναντι σε κάθε εξέλιξη γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Και αυτό, από μόνο του, είναι ήδη αρκετό για να κρατήσει ψηλά την παγκόσμια ανησυχία.

