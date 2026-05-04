Χάος στον ΒΟΑΚ: Ουρές χιλιομέτρων και εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων

Η κυκλοφορία διεξάγεται με τη χρήση φωτεινών σηματοδοτών, ωστόσο η συγκεκριμένη ρύθμιση φαίνεται να επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, καθώς τα οχήματα κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες.

04 Μάι. 2026 15:21
Pelop News

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στον Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία στους οδηγούς και πολύωρες καθυστερήσεις.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με τη χρήση φωτεινών σηματοδοτών, ωστόσο η συγκεκριμένη ρύθμιση φαίνεται να επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, καθώς τα οχήματα κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Σε αρκετά σημεία, έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων, με οδηγούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι για ώρες.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η κατάσταση στο τμήμα Πλατάνι – Νέα Χωράφια, όπου τα έργα έχουν περιορίσει την κυκλοφορία σε μία μόνο λωρίδα. Επιπλέον, η τοποθέτηση κολονακίων δεν επιτρέπει την έξοδο των οχημάτων από το σημείο, εντείνοντας την πίεση και την αγανάκτηση των οδηγών.

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε και η έλλειψη ενημέρωσης για την έναρξη των εργασιών. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, μιλώντας στο Zarpa Radio 89,6, κατήγγειλε πως δεν υπήρξε καμία επίσημη ανακοίνωση ούτε από το αρμόδιο υπουργείο ούτε από την Τροχαία ΒΟΑΚ. Όπως ανέφερε, πολλοί πολίτες βρέθηκαν προ εκπλήξεως, με αποτέλεσμα να χάσουν σημαντικά ραντεβού, ακόμη και ιατρικά.

«Δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση ούτε ανεπίσημη. Απλά εισπράττουμε την οργή του κόσμου, ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει και επικοινωνεί μαζί μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ένταση που επικρατεί.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η ίδια κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν το συγκεκριμένο τμήμα, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, σήμερα και αύριο (05/05), η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με φωτεινούς σηματοδότες στα εξής σημεία:

  • Στο ρεύμα Χανιά – Ρέθυμνο, στο 10,050 χλμ
  • Στο ρεύμα Ρέθυμνο – Χανιά, στο 10,550 χλμ

Η κατάσταση στον ΒΟΑΚ αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα ζητήματα οργάνωσης και συντονισμού σε μεγάλα οδικά έργα, με τους οδηγούς να καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες στην καθημερινότητά τους.

