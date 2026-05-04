Η θέληση του Καβουσανού και τα δυνατά φιλικά του ΝΟΠ

04 Μάι. 2026 15:08
Pelop News

Σε λίγη ώρα ξεκινά το σημαντικό παιχνίδι του ΝΟΠ με τα Χανιά, ωστόσο θα επισημάνουμε και δύο στοιχεία που δείχνουν το υψηλό επίπεδο θέλησης που υπάρχει στο στρατόπεδο του Ομίλου.

Το ένα αφορά το γεγονός ότι ο Βασίλης Καβουσάνος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον αγώνα και, παρότι υπήρχε σκέψη να μην αγωνιστεί σήμερα ώστε να ξεκινήσει άμεσα ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας, εντούτοις θα σφίξει τα δόντια και θα αγωνιστεί κανονικά.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας, που είναι χωρίς υπερβολή από τους καλύτερους παίκτες του ΝΟΠ, θα αναβάλει για λίγο το πρόγραμμα αποκατάστασης του τραυματισμού του, προκειμένου να στηρίξει την ομάδα του σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο.

Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με τα δυνατά φιλικά παιχνίδια που οργάνωσε η ομάδα την περασμένη Παρασκευή, όταν ταξίδεψε στην Αθήνα και έδωσε δύο τεστ απέναντι στη Βουλιαγμένη και τον Υδραϊκό.

Δεν είναι καθόλου εύκολο για μια ομάδα της περιφέρειας να ταξιδεύει αυθημερόν στην πρωτεύουσα και να δίνει δύο δυνατά τεστ. Ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας των αγώνων που έρχονται, κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθούν αυτά τα φιλικά, τα οποία θα βοηθήσουν στην καλύτερη προετοιμασία της ομάδας, με τη διοίκηση να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

 

