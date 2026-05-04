Σοβαρά προβλήματα για τη Μονακό πριν το Game 3 με τον Ολυμπιακό – Εκτός ο Ντιάλο

Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρίσκεται ηΜονακό ενόψει του τρίτου αγώνα των playoffs της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς τα προβλήματα τραυματισμών πολλαπλασιάζονται και αποδυναμώνουν σημαντικά το ρόστερ της.

Ο Άλφα Ντιάλο, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της φετινής σεζόν στην EuroLeague, τέθηκε εκτός δράσης όχι μόνο για το Game 3 αλλά και για το μεγαλύτερο μέρος –αν όχι όλο– της σειράς, λόγω τραυματισμού. Η απουσία του αποτελεί ισχυρό πλήγμα για τη γαλλική ομάδα, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες στην αμυντική λειτουργία της.

Την είδηση επιβεβαίωσε το μέλος του τεχνικού επιτελείου, Σεργκέι Γκλαντίρ, μετά τη νίκη της Μονακό επί της Στρασμπούρ για το γαλλικό πρωτάθλημα. «Θα είναι εκτός για τις επόμενες εβδομάδες, δεν ξέρω για πόσο καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μακρόχρονης απουσίας. Αυτό σημαίνει πως ο Ντιάλο δεν θα δώσει το «παρών» ούτε σε πιθανό τέταρτο ή πέμπτο παιχνίδι της σειράς.

Αβεβαιότητα επικρατεί και γύρω από την κατάσταση του Ντάνιελ Τάις, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το δεύτερο παιχνίδι με πρόβλημα στο δάκτυλο. Όπως ανέφερε ο Γκλάντιρ, η συμμετοχή του στο επόμενο ματς παραμένει αμφίβολη, καθώς η ομάδα αναμένει νέα ιατρική εκτίμηση για την κατάστασή του.

Την ίδια ώρα, εκτός παραμένει και ο Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμό και δεν υπολογίζεται για τις επόμενες εβδομάδες. Στον αντίποδα, θετική είναι η επιστροφή του Μπεγκάριν, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα στο Game 3.

Η Μονακό βρίσκεται ήδη με την πλάτη στον τοίχο, καθώς υπολείπεται με 0-2 στη σειρά απέναντι στον Ολυμπιακό. Το τρίτο παιχνίδι, που είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη στις 20:45, αποκτά πλέον χαρακτήρα «τελικού» για τους Μονεγάσκους, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν τις σημαντικές απουσίες και να αντιδράσουν για να παραμείνουν «ζωντανοί» στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

