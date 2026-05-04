Μητσοτάκης σε ΕΕ: Πιέζει για ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7 και κοινό ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας

Συνέχεια στην πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για πιο καθαρές δεσμεύσεις και πιο άμεσα εργαλεία αντίδρασης στον τομέα της άμυνας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους. Ο πρωθυπουργός έφερε στο προσκήνιο τόσο την ανάγκη να γίνει επιχειρησιακά λειτουργικό το Άρθρο 42.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και την ανάγκη δημιουργίας ισχυρού μηχανισμού κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την άμυνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η συζήτηση για το Άρθρο 42.7 πρέπει να γίνεται δημόσια και με σαφή πολιτικό στόχο, ώστε η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής να αποκτήσει πραγματικό περιεχόμενο σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος δεχθεί επίθεση. Όπως ανέφερε, ζητούμενο είναι να ενισχυθεί στην πράξη η αμυντική δέσμευση των κρατών-μελών της ΕΕ, ώστε η ευρωπαϊκή απάντηση να μην εξαρτάται κάθε φορά από αποσπασματικές αποφάσεις ή ad hoc χειρισμούς. Η συγκεκριμένη γραμμή του πρωθυπουργού έχει διατυπωθεί και το προηγούμενο διάστημα, ιδίως μετά τις συζητήσεις που άνοιξαν στην Ευρώπη γύρω από την ασφάλεια της Κύπρου και τη λειτουργικότητα της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής.

Η αναφορά στην Κύπρο και το αίτημα για κοινό δανεισμό

Ο πρωθυπουργός έφερε μάλιστα στο τραπέζι την πρόσφατη στήριξη προς την Κύπρο, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα απέδειξε στην πράξη τη δέσμευσή της χωρίς να έχει προηγηθεί τυπική ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7. Με αυτό το επιχείρημα επιχείρησε να δείξει ότι η Ευρώπη χρειάζεται σαφέστερο θεσμικό μηχανισμό, ώστε η αλληλεγγύη να μη μένει μόνο στη βούληση των κρατών αλλά να στηρίζεται σε λειτουργικό πλαίσιο αντίδρασης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε την πρόταση για κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό σε τομείς απόλυτης προτεραιότητας, τονίζοντας ότι η άμυνα είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και ότι πρέπει να υποστηριχθεί και μέσω κάποιου είδους κοινού χρηματοδοτικού εργαλείου. Η τοποθέτηση αυτή συνδέεται με τη γενικότερη ευρωπαϊκή συζήτηση για κοινές αμυντικές δαπάνες και για πιο συγκροτημένη αμυντική ένωση, συζήτηση στην οποία ο Κουμπίλιους έχει επίσης παρέμβει δημόσια.

Συμφωνία Κουμπίλιους για τη θεσμική ετοιμότητα

Από την πλευρά του, ο Άντριους Κουμπίλιους συμφώνησε με τη σημασία του Άρθρου 42.7, χαρακτηρίζοντάς το κρίσιμο όχι μόνο ως προς τη στρατιωτική ή υλική προετοιμασία, αλλά και ως προς τη θεσμική αμυντική ετοιμότητα της ΕΕ. Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί δημόσια το τελευταίο διάστημα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος κινείται ήδη στη λογική να διαμορφωθούν σαφείς οδηγίες και ένα είδος εγχειριδίου εφαρμογής, ώστε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας.

Η ουσία της συνάντησης είναι ότι η Αθήνα επιχειρεί να κρατήσει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα το ζήτημα της αμοιβαίας άμυνας και της κοινής χρηματοδότησης, ζητώντας από την ΕΕ να περάσει από τις γενικές διακηρύξεις σε πιο συγκεκριμένους μηχανισμούς. Και αυτό δεν είναι μια τεχνική συζήτηση των Βρυξελλών, αλλά ένα ζήτημα που αγγίζει άμεσα τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, την ασφάλεια της Κύπρου και συνολικά το ερώτημα αν η Ευρώπη μπορεί να λειτουργήσει ως πραγματικός αμυντικός πυλώνας.

