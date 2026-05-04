Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς

Με ένα ζωντανό μουσικοχορευτικό αντάμωμα στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία έκλεισε το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου ο κύκλος των εκδηλώσεων που διοργάνωσε ο Δήμος Πατρέων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

Η τελευταία αυτή εκδήλωση είχε στο επίκεντρο τα χορευτικά συγκροτήματα που συμμετείχαν στις δράσεις για την υποδοχή της άνοιξης, δίνοντας συνέχεια στο γιορτινό κλίμα που είχε ήδη διαμορφωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην πόλη.

Παραδοσιακοί ήχοι και χοροί στα Παλαιά Σφαγεία

Τη μουσική ταυτότητα της βραδιάς διαμόρφωσαν οι Αντρέας Χατζηανδρέας στο κλαρίνο, τη γκάιντα, το καβάλι και την τσαμπούνα, Σάκης Χατζηανδρέας στο βιολί και την τρομπέτα, Αναστάσης Κουτσαμπασίδης στο λαούτο, τη φωνή και την τρομπέτα, καθώς και ο Γιάννης Λίτος στο ακορντεόν.

Με τον δικό τους ήχο και τη σκηνική τους παρουσία, οι μουσικοί έντυσαν τη βραδιά με παραδοσιακά ακούσματα και έδωσαν τον ρυθμό σε ένα γλέντι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου.

Συμμετοχή από τα χορευτικά συγκροτήματα της πόλης

Δεκάδες μέλη από τα χορευτικά συγκροτήματα που είχαν λάβει μέρος στα δρώμενα στα πατάρια των Υψηλών Αλωνίων και της Ομόνοιας την παραμονή της Πρωτομαγιάς βρέθηκαν και στα Παλαιά Σφαγεία, συνεχίζοντας το γιορτινό ταξίδι με τραγούδι και χορό.

Μαζί τους συμμετείχαν και φίλοι της παραδοσιακής μουσικής, που δημιούργησαν ένα ζεστό και ζωντανό κλίμα, μετατρέποντας τον χώρο σε σημείο συνάντησης ανθρώπων κάθε ηλικίας με κοινό σημείο αναφοράς τη μουσική και την παράδοση.

Παρών και εκπρόσωποι του Δήμου

Στην εκδήλωση σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο υπεύθυνος του Χορευτικού Τμήματος και δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Γιαννόπουλος.

Το «παρών» έδωσαν επίσης δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι, σε μια βραδιά που αποτέλεσε το τελευταίο κομμάτι των φετινών πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων.

Με αυτό το παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία, η Πάτρα αποχαιρέτησε τις φετινές δράσεις για την Πρωτομαγιά, κρατώντας τον ρυθμό, τη συλλογικότητα και τη χαρά μιας ανοιξιάτικης γιορτής που απλώθηκε σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

