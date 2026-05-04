Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς

Με χορό, τραγούδι και έντονο παραδοσιακό χρώμα ολοκληρώθηκαν στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία οι εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων για την Πρωτομαγιά, σε μια βραδιά που ένωσε χορευτικά συγκροτήματα και φίλους της μουσικής.

Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς
04 Μάι. 2026 13:50
Pelop News

Με ένα ζωντανό μουσικοχορευτικό αντάμωμα στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία έκλεισε το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου ο κύκλος των εκδηλώσεων που διοργάνωσε ο Δήμος Πατρέων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

Η τελευταία αυτή εκδήλωση είχε στο επίκεντρο τα χορευτικά συγκροτήματα που συμμετείχαν στις δράσεις για την υποδοχή της άνοιξης, δίνοντας συνέχεια στο γιορτινό κλίμα που είχε ήδη διαμορφωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην πόλη.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Open Street Latin Party στο κέντρο με live, dj set και δωρεάν είσοδο

Παραδοσιακοί ήχοι και χοροί στα Παλαιά Σφαγεία

Τη μουσική ταυτότητα της βραδιάς διαμόρφωσαν οι Αντρέας Χατζηανδρέας στο κλαρίνο, τη γκάιντα, το καβάλι και την τσαμπούνα, Σάκης Χατζηανδρέας στο βιολί και την τρομπέτα, Αναστάσης Κουτσαμπασίδης στο λαούτο, τη φωνή και την τρομπέτα, καθώς και ο Γιάννης Λίτος στο ακορντεόν.

Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς

Με τον δικό τους ήχο και τη σκηνική τους παρουσία, οι μουσικοί έντυσαν τη βραδιά με παραδοσιακά ακούσματα και έδωσαν τον ρυθμό σε ένα γλέντι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου.

Συμμετοχή από τα χορευτικά συγκροτήματα της πόλης

Δεκάδες μέλη από τα χορευτικά συγκροτήματα που είχαν λάβει μέρος στα δρώμενα στα πατάρια των Υψηλών Αλωνίων και της Ομόνοιας την παραμονή της Πρωτομαγιάς βρέθηκαν και στα Παλαιά Σφαγεία, συνεχίζοντας το γιορτινό ταξίδι με τραγούδι και χορό.

Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς

Μαζί τους συμμετείχαν και φίλοι της παραδοσιακής μουσικής, που δημιούργησαν ένα ζεστό και ζωντανό κλίμα, μετατρέποντας τον χώρο σε σημείο συνάντησης ανθρώπων κάθε ηλικίας με κοινό σημείο αναφοράς τη μουσική και την παράδοση.

Παρών και εκπρόσωποι του Δήμου

Στην εκδήλωση σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο υπεύθυνος του Χορευτικού Τμήματος και δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Γιαννόπουλος.

Το «παρών» έδωσαν επίσης δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι, σε μια βραδιά που αποτέλεσε το τελευταίο κομμάτι των φετινών πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων.

Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς

Με αυτό το παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία, η Πάτρα αποχαιρέτησε τις φετινές δράσεις για την Πρωτομαγιά, κρατώντας τον ρυθμό, τη συλλογικότητα και τη χαρά μιας ανοιξιάτικης γιορτής που απλώθηκε σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:13 Σοβαρά προβλήματα για τη Μονακό πριν το Game 3 με τον Ολυμπιακό – Εκτός ο Ντιάλο
15:08 Η θέληση του Καβουσανού και τα δυνατά φιλικά του ΝΟΠ
15:00 Πάτρα: Δύσκολη εξίσωση το τρίτο δημοτικό κοιμητήριο – Στενεύουν τα περιθώρια
14:56 Μητσοτάκης σε ΕΕ: Πιέζει για ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7 και κοινό ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας
14:51 Πάτρα: Η έκθεση «Τυπογραφίας ίχνη» άνοιξε έναν ζωντανό διάλογο για μνήμη, τέχνη και πόλη
14:42 Πετρέλαιο: Άλμα έως 5% μετά τον ιρανικό ισχυρισμό για πλήγμα σε αμερικανικό πολεμικό
14:36 Πάτρα: Περιήγηση στα αθέατα μνημεία της ρωμαϊκής πόλης στην Άνω Πόλη
14:32 Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση-φωτιά και βάζει στο κάδρο τον Μητσοτάκη
14:27 Γεωργιάδης για Καραμανλή: «Είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται πρόσκληση» – Αιχμές για Σαμαρά
14:17 Πάτρα: Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσιάζει τον «Καθαρμό» στο «Κωστής Παλαμάς»
14:10 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
14:04 Χαλκιδική: Εισέβαλε σε σπίτι με μαχαίρι και μακέλεψε οικογένεια επειδή τους πέρασε για Ρώσους
14:00 Αιγιάλεια 2028: Μπέσκος και Μπούνιας ανοίγουν το παιχνίδι για τον Δήμο – Επιβεβαιώνουν πλήρως το δημοσίευμα της «Π»
13:59 Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού σε τράπεζα – 67χρονος απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί
13:50 Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς
13:44 Πάτρα: Στις 8 Μαΐου ανοίγει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθητείας
13:40 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυραύλους, διαψεύδουν οι ΗΠΑ
13:36 Ιόνια Οδός: Κλείνει λωρίδα έως τον Σεπτέμβριο στο ρεύμα προς Αντίρριο – Πώς θα κινούνται οι οδηγοί
13:31 Στενά του Ορμούζ: Νέος χάρτης από τους Φρουρούς της Επανάστασης – Το Ιράν απειλεί ανοικτά τις ΗΠΑ
13:26 Πάτρα: Open Street Latin Party στο κέντρο με live, dj set και δωρεάν είσοδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ