Στενά του Ορμούζ: Νέος χάρτης από τους Φρουρούς της Επανάστασης – Το Ιράν απειλεί ανοικτά τις ΗΠΑ

Νέα επικίνδυνη τροπή παίρνει η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα νέο χάρτη της θαλάσσιας ζώνης που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, βρίσκεται υπό τον έλεγχό του. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά τεταμένη συγκυρία, με το Ορμούζ να παραμένει το πιο κρίσιμο ενεργειακό και ναυτιλιακό πέρασμα στον κόσμο.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα, η περιοχή που παρουσιάζεται ως ελεγχόμενη από το Ιράν εκτείνεται δυτικά από γραμμή ανάμεσα στο δυτικό άκρο του νησιού Κεσμ και το εμιράτο Ουμ αλ Καουάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ ανατολικά φτάνει έως τη γραμμή μεταξύ του όρους Μομπάρακ του Ιράν και της Φουτζάιρα. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν και σε ποιο εύρος αλλάζει επί της ουσίας η περιοχή που η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι ελέγχει.

Ευθεία προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον

Το πιο βαρύ μήνυμα, ωστόσο, ήρθε από την ιρανική στρατιωτική ηγεσία. Ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη, και ειδικά ο αμερικανικός στρατός, θα στοχοποιηθεί και θα δεχθεί επίθεση αν επιχειρήσει να προσεγγίσει ή να εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ. Η δήλωση αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν εγκλωβισμένα πλοία να κινηθούν έξω από την περιοχή.

IRGC Shares New Map With Strait Of Hormuz Borders Under Its Control – Fars From the south, the line is between Mount Mubarak in Iran and southern Fujairah in the UAE. From the west, the line is between the end of Qeshm Island in Iran and Umm Al Quwain in the UAE. pic.twitter.com/nUFA2sQfkc — RT_India (@RT_India_news) May 4, 2026

Η ιρανική πλευρά επιμένει ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά βρίσκεται «στα δικά της χέρια» και ότι η ασφαλής διέλευση πλοίων πρέπει να γίνεται μόνο σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Το μήνυμα αυτό δείχνει ότι η Τεχεράνη δεν περιορίζεται σε μια συμβολική επίδειξη ισχύος, αλλά επιχειρεί να επιβάλει στην πράξη όρους ελέγχου σε μια από τις πιο νευραλγικές θαλάσσιες οδούς του πλανήτη.

Γιατί το Ορμούζ παραμένει παγκόσμιο σημείο ανάφλεξης

Η ένταση στα Στενά του Ορμούζ δεν αφορά μόνο τη στρατιωτική αντιπαράθεση Ιράν–ΗΠΑ. Πρόκειται για πέρασμα από το οποίο διέρχεται κρίσιμο μέρος της παγκόσμιας θαλάσσιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, γι’ αυτό και κάθε κίνηση ελέγχου ή απειλής στην περιοχή μεταφράζεται άμεσα σε διεθνή ανησυχία για την ενέργεια, τις τιμές και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Ήδη, σύμφωνα με το Reuters, η κρίση έχει εγκλωβίσει μεγάλο αριθμό πλοίων και χιλιάδες ναυτικούς στην περιοχή.

Το νέο ιρανικό βήμα, με τον χάρτη και τις ανοικτές απειλές προς την Ουάσιγκτον, ανεβάζει ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο σε μια ζώνη όπου ένα λάθος ή μια επιθετική κίνηση μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές εξελίξεις πολύ πέρα από τον Περσικό Κόλπο.

