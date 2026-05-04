Στενά του Ορμούζ: Νέος χάρτης από τους Φρουρούς της Επανάστασης – Το Ιράν απειλεί ανοικτά τις ΗΠΑ

Σε νέα κλιμάκωση περνά η ένταση στα Στενά του Ορμούζ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να δίνουν στη δημοσιότητα χάρτη της περιοχής που, όπως υποστηρίζουν, τελεί υπό τον έλεγχό τους, ενώ η ιρανική στρατιωτική ηγεσία προειδοποιεί ανοικτά ότι αμερικανικές δυνάμεις θα δεχθούν επίθεση αν πλησιάσουν το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Στενά του Ορμούζ: Νέος χάρτης από τους Φρουρούς της Επανάστασης - Το Ιράν απειλεί ανοικτά τις ΗΠΑ
04 Μάι. 2026 13:31
Pelop News

Νέα επικίνδυνη τροπή παίρνει η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα νέο χάρτη της θαλάσσιας ζώνης που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, βρίσκεται υπό τον έλεγχό του. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά τεταμένη συγκυρία, με το Ορμούζ να παραμένει το πιο κρίσιμο ενεργειακό και ναυτιλιακό πέρασμα στον κόσμο.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα, η περιοχή που παρουσιάζεται ως ελεγχόμενη από το Ιράν εκτείνεται δυτικά από γραμμή ανάμεσα στο δυτικό άκρο του νησιού Κεσμ και το εμιράτο Ουμ αλ Καουάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ ανατολικά φτάνει έως τη γραμμή μεταξύ του όρους Μομπάρακ του Ιράν και της Φουτζάιρα. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν και σε ποιο εύρος αλλάζει επί της ουσίας η περιοχή που η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι ελέγχει.

Στενά του Ορμούζ: Νέος χάρτης από τους Φρουρούς της Επανάστασης - Το Ιράν απειλεί ανοικτά τις ΗΠΑ

Διαβάστε επίσης: Project Freedom: Το σχέδιο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ και οι φόβοι κλιμάκωσης

Ευθεία προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον

Το πιο βαρύ μήνυμα, ωστόσο, ήρθε από την ιρανική στρατιωτική ηγεσία. Ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη, και ειδικά ο αμερικανικός στρατός, θα στοχοποιηθεί και θα δεχθεί επίθεση αν επιχειρήσει να προσεγγίσει ή να εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ. Η δήλωση αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν εγκλωβισμένα πλοία να κινηθούν έξω από την περιοχή.

Η ιρανική πλευρά επιμένει ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά βρίσκεται «στα δικά της χέρια» και ότι η ασφαλής διέλευση πλοίων πρέπει να γίνεται μόνο σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Το μήνυμα αυτό δείχνει ότι η Τεχεράνη δεν περιορίζεται σε μια συμβολική επίδειξη ισχύος, αλλά επιχειρεί να επιβάλει στην πράξη όρους ελέγχου σε μια από τις πιο νευραλγικές θαλάσσιες οδούς του πλανήτη.

Γιατί το Ορμούζ παραμένει παγκόσμιο σημείο ανάφλεξης

Η ένταση στα Στενά του Ορμούζ δεν αφορά μόνο τη στρατιωτική αντιπαράθεση Ιράν–ΗΠΑ. Πρόκειται για πέρασμα από το οποίο διέρχεται κρίσιμο μέρος της παγκόσμιας θαλάσσιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, γι’ αυτό και κάθε κίνηση ελέγχου ή απειλής στην περιοχή μεταφράζεται άμεσα σε διεθνή ανησυχία για την ενέργεια, τις τιμές και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Ήδη, σύμφωνα με το Reuters, η κρίση έχει εγκλωβίσει μεγάλο αριθμό πλοίων και χιλιάδες ναυτικούς στην περιοχή.

Το νέο ιρανικό βήμα, με τον χάρτη και τις ανοικτές απειλές προς την Ουάσιγκτον, ανεβάζει ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο σε μια ζώνη όπου ένα λάθος ή μια επιθετική κίνηση μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές εξελίξεις πολύ πέρα από τον Περσικό Κόλπο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:13 Σοβαρά προβλήματα για τη Μονακό πριν το Game 3 με τον Ολυμπιακό – Εκτός ο Ντιάλο
15:08 Η θέληση του Καβουσανού και τα δυνατά φιλικά του ΝΟΠ
15:00 Πάτρα: Δύσκολη εξίσωση το τρίτο δημοτικό κοιμητήριο – Στενεύουν τα περιθώρια
14:56 Μητσοτάκης σε ΕΕ: Πιέζει για ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7 και κοινό ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας
14:51 Πάτρα: Η έκθεση «Τυπογραφίας ίχνη» άνοιξε έναν ζωντανό διάλογο για μνήμη, τέχνη και πόλη
14:42 Πετρέλαιο: Άλμα έως 5% μετά τον ιρανικό ισχυρισμό για πλήγμα σε αμερικανικό πολεμικό
14:36 Πάτρα: Περιήγηση στα αθέατα μνημεία της ρωμαϊκής πόλης στην Άνω Πόλη
14:32 Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση-φωτιά και βάζει στο κάδρο τον Μητσοτάκη
14:27 Γεωργιάδης για Καραμανλή: «Είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται πρόσκληση» – Αιχμές για Σαμαρά
14:17 Πάτρα: Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσιάζει τον «Καθαρμό» στο «Κωστής Παλαμάς»
14:10 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
14:04 Χαλκιδική: Εισέβαλε σε σπίτι με μαχαίρι και μακέλεψε οικογένεια επειδή τους πέρασε για Ρώσους
14:00 Αιγιάλεια 2028: Μπέσκος και Μπούνιας ανοίγουν το παιχνίδι για τον Δήμο – Επιβεβαιώνουν πλήρως το δημοσίευμα της «Π»
13:59 Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού σε τράπεζα – 67χρονος απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί
13:50 Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς
13:44 Πάτρα: Στις 8 Μαΐου ανοίγει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθητείας
13:40 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυραύλους, διαψεύδουν οι ΗΠΑ
13:36 Ιόνια Οδός: Κλείνει λωρίδα έως τον Σεπτέμβριο στο ρεύμα προς Αντίρριο – Πώς θα κινούνται οι οδηγοί
13:31 Στενά του Ορμούζ: Νέος χάρτης από τους Φρουρούς της Επανάστασης – Το Ιράν απειλεί ανοικτά τις ΗΠΑ
13:26 Πάτρα: Open Street Latin Party στο κέντρο με live, dj set και δωρεάν είσοδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ