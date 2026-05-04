Ιόνια Οδός: Κλείνει λωρίδα έως τον Σεπτέμβριο στο ρεύμα προς Αντίρριο – Πώς θα κινούνται οι οδηγοί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης διάρκειας τίθενται σε ισχύ στην Ιόνια Οδό, με αφορμή τεχνικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στον αυτοκινητόδρομο τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, από την Τρίτη 5 Μαΐου στις 07:00 το πρωί έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 στις 18:00, και σε 24ωρη βάση, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης στο ρεύμα προς Αντίρριο.

Σε ποιο σημείο θα ισχύουν οι ρυθμίσεις

Οι παρεμβάσεις αφορούν το τμήμα από το 68,75ο χιλιόμετρο έως το 66,6ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται αποκλειστικά από την αριστερή λωρίδα.

Πρόκειται για ρύθμιση που θα παραμείνει ενεργή σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου, γι’ αυτό και οι οδηγοί που κινούνται στην Ιόνια Οδό θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για αλλαγές στην κυκλοφορία και να κινούνται με αυξημένη προσοχή στο συγκεκριμένο τμήμα.

Οι ημερομηνίες που δεν θα γίνονται εργασίες

Όπως έχει γίνει γνωστό, κατά τα διαστήματα 29 Μαΐου έως 2 Ιουνίου και 14 Αυγούστου έως 17 Αυγούστου δεν θα εκτελούνται εργασίες. Ωστόσο, η σχετική σήμανση θα παραμείνει στο σημείο για λόγους ασφαλείας.

Διευκρινίζεται επίσης ότι, αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης των ρυθμίσεων.

Έκκληση για προσοχή στους οδηγούς

Η Νέα Οδός αναφέρει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των διερχόμενων οδηγών, ενώ στο σημείο θα τοποθετηθεί η απαιτούμενη προσωρινή σήμανση, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τις αλλαγές που τίθενται σε ισχύ.

Η εταιρεία καλεί τους οδηγούς να δείξουν κατανόηση και, κυρίως, να συμμορφώνονται πλήρως με τη σήμανση, ώστε η διέλευση από το σημείο των εργασιών να γίνεται με ασφάλεια.

