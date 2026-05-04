Αιγιάλεια 2028: Μπέσκος και Μπούνιας ανοίγουν το παιχνίδι για τον Δήμο – Επιβεβαιώνουν πλήρως το δημοσίευμα της «Π»

Πλήρης επιβεβαίωση του αποκλειστικού ρεπορτάζ της «Πελοποννήσου», την περασμένη Δευτέρα, για πιθανή κάθοδο στις επόμενες δημοτικές εκλογές, το 2028, ως υποψηφίων δημάρχων του Γιώργου Μπέσκου και του Δημήτρη Μπούνια.

Η επιβεβαίωση ήρθε διά στόματος των ίδιων! Οι οποίοι αφήνουν, και οι δύο, ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο. Παραδέχονται ότι ακόμα δεν έχουν πάρει την τελική απόφασή τους, όμως επισημαίνουν πως είναι κάτι που τους απασχολεί σοβαρά.

Εάν τελικά αποφασίσουν και ο κ. Μπούνιας και ο κ. Μπέσκος να κατέλθουν ως υποψήφιοι δήμαρχοι Αιγιάλειας, το σκηνικό αλλάζει θεαματικά και η μάχη για τον νέο δήμαρχο θα καταστεί ακόμα πιο αμφίρροπη, ειδικά εάν ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και ο Βασίλης Χριστόπουλος και ο Νίκος Καραΐσκος. Σημειωτέον δε, με τα τωρινά δεδομένα, θα είναι πιθανότατα υποψήφιοι δήμαρχοι ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ο Χρήστος Γούτος, ο Κώστας Σπηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, ο Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος.

Διαβάστε επίσης: Αιγιάλεια: Μπέσκος και Μπούνιας για τη δημαρχία – Δείχνουν να το σκέφτονται αλλά και να προβληματίζονται

Ο Γιώργος Μπέσκος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, έκανε την εξής τοποθέτηση στην «Πελοπόννησο της Δευτέρας»: «Εχοντας πλήρη άποψη για την περιοχή, και ως πολίτης και ως επαγγελματίας και ως νομικός σύμβουλος του δήμου, πρόκειται, δυστυχώς, για έναν δήμο παραμελημένο και αδικημένο.

Με τεράστια δυναμική και προοπτική. Πρέπει, κάποια στιγμή, επιτέλους, να διορθωθούν χρόνιες παθογένειες. Και να υπάρξει αληθινό όραμα. Ο δήμος να γίνει αυτός που πρέπει να είναι. Είμαστε από τις πιο ιδιαίτερες περιοχές στη Μεσόγειο αλλά η δυναμική μας παραμένει ανεκμετάλλευτη. Είμαστε ένας κοιμώμενος γίγαντας που πρέπει κάποια στιγμή, και σύντομα, να ξυπνήσει.

Δεν το κρύβω ότι γίνομαι κοινωνός μιας έντονης συζήτησης και μια πίεσης από ανθρώπους που αγωνιούν για το αύριο του δήμου μας. Τις προκλήσεις δεν τις φοβήθηκα ποτέ. Ολα, όμως, έχουν τον χρόνο τους. Το 2028 είναι ακόμα μακριά, αλλά η διάθεση για προσφορά είναι πάντα παρούσα. Για την ώρα, η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου είναι για εμένα η μεγαλύτερη τιμή. Οταν έρθει η ώρα των αποφάσεων, η μόνη μου πυξίδα θα είναι το καλό του τόπου μας και η επιθυμία των ίδιων των πολιτών. Η Αιγιάλεια έχει τεράστιες δυνατότητες και το μέλλον της μάς αφορά όλους».

Ο χειρουργός και επιμελητής της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αιγίου Δημήτρης Μπούνιας (που είναι δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Χρ. Γούτου), τόνισε στην «ΠτΔ»: «Καταρχάς, οφείλω να παραδεχθώ ότι είμαι θετικός σε πρώτη φάση προς αυτή την κατεύθυνση, να κατέλθω δηλαδή ως υποψήφιος δήμαρχος. Η ενθάρρυνση που δέχομαι από τους συμπολίτες μου με ωθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η ιδέα νιώθω πως έχει ωριμάσει μέσα μου, αλλά ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι πολύ μακρύς, χρονικά και πολιτικά, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω τώρα κατηγορηματικά αν τελικά θα κατέλθω ή όχι.

Πιστεύω ότι ο τόπος μας χρειάζεται μια νέα δυναμική και είμαι σε διαδικασία διαβουλεύσεων για το πώς μπορώ να συμβάλω σε αυτό. Είναι νωρίς, όμως, ακόμα. Και θα παίξει ρόλο και ο εκλογικός νόμος. Αν ψηφιστεί αυτό που λέει η κυβέρνηση και ισχύσει για τις εκλογές το 2028, ανοίγει η πόρτα σε πολλούς.

Συν τοις άλλοις, θα ισχύσει και η ψήφος της δεύτερης επιλογής από την πρώτη Κυριακή, οπότε θα πάψουν τα αλισβερίσια μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Προσωπικά, είμαι υπέρ αυτής της αλλαγής».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



