Αιγιάλεια: Μπέσκος και Μπούνιας για τη δημαρχία – Δείχνουν να το σκέφτονται αλλά και να προβληματίζονται

Μολονότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για τις επόμενες δημοτικές εκλογές το 2028 (30 Νοεμβρίου) και λογικό είναι να μην έχουν ανοίξει όλοι οι μνηστήρες, πιθανοί και λιγότεροι πιθανοί, τα χαρτιά τους για τις προθέσεις τους, η «Πελοπόννησος της Δευτέρας» αποκαλύπτει σήμερα δύο ηχηρά ονόματα στην Αιγιάλεια που ακούγεται έντονα ότι «πρεσάρονται» για να κατέβουν ως υποψήφιοι δήμαρχοι Αιγιάλειας στις εκλογές.

Ο χειρουργός-γιατρός, επιμελητής της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αιγίου, και νυν δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Χρήστου Γούτου, είναι ο ένας.

Και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου και νομικός σύμβουλος της Ιεράς Μητρόπολης Αιγιάλειας και Καλαβρύτων Γιώργος Μπέσκος ο δεύτερος.

Μέχρι τώρα, κανένας από τους δύο δεν έχει γραφτεί, επίσημα ή ανεπίσημα, ότι ενδέχεται να διεκδικήσει τον δημαρχιακό θώκο. Ομως, οι πληροφορίες που έχει η «ΠτΔ» είναι από εγκυρότατες πηγές και «λένε» ότι ο κ. Μπούνιας και ο κ. Μπέσκος δέχονται εισηγήσεις και πιέσεις από φίλους, γνωστούς και συνεργάτες να επιχειρήσουν το μεγάλο βήμα, με την προτροπή να «βάλουν πλάτη» για καλύτερες μέρες για την Αιγιάλεια.

Η «ΠτΔ» είναι σε θέση να γνωρίζει πως ούτε ο κ. Μπούνιας ούτε ο κ. Μπέσκος έχουν απορρίψει την ιδέα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουν αποφασίσει. Η αλήθεια, για την ακρίβεια, είναι πως ενώ και οι δύο αγαπάνε και έχουν προσφέρει, καθένας απ’ το πόστο του και με τον τρόπο του, στην Αιγιάλεια, προβληματίζονται σοβαρά για το αν αξίζει τον κόπο να επιχειρήσουν ένα τέτοιο τόλμημα. Είναι, βλέπετε, και εξαιρετικά φορτωμένο το επαγγελματικό τους πρόγραμμα σε καθημερινή βάση.

Ο κ. Μπούνιας είναι στέλεχος της παράταξης Γούτου, αλλά μερικές φορές έχει διαφοροποιηθεί από κεντρικές επιλογές, και είναι κοινό μυστικό στο Αίγιο πως πολύ δύσκολα θα κατέβαινε πάλι στην ίδια παράταξη.

Χαίρει εκτίμησης και στον ιατρικό-επιστημονικό χώρο, αλλά και στον πολιτικό δημοτικό, αφού έχει μακρά πολιτική διαδρομή στα δημοτικά.

Ο κ. Μπέσκος, πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023, χαίρει επίσης μεγάλης εκτίμησης και αποδοχής στον νομικό κόσμο, ενώ τα τελευταία χρόνια -και ειδικά τους τελευταίους μήνες- είναι σχεδόν καθημερινές οι παρεμβάσεις του για τα σημαντικά και τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Αιγιάλεια.

Προς το παρόν, κανένας από τους δύο δεν έχει αποφασίσει αν θα ενδώσει στις πιέσεις και παραινέσεις φίλων και συνεργατών για το μεγάλο βήμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



