Η «Εμμέλεια» της Πολυφωνικής ταξιδεύει στην Πέλλα για το 3ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Κρύας Βρύσης

Στην Κρύα Βρύση Πέλλας θα βρεθεί το Σάββατο 9 Μαΐου το Γυναικείο Φωνητικό Σχήμα «Εμμέλεια» της Πολυφωνικής Πάτρας, συμμετέχοντας στο 3ο Χορωδιακό Φεστιβάλ που διοργανώνει η Δημοτική Χορωδία της πόλης.

04 Μάι. 2026 12:42
Pelop News

Για την Κρύα Βρύση Πέλλας αναχωρεί το Σάββατο 9 Μαΐου το Γυναικείο Φωνητικό Σχήμα «Εμμέλεια» της Πολυφωνικής, προκειμένου να συμμετάσχει στο 3ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Κρύας Βρύσης, το οποίο διοργανώνει η τοπική Δημοτική Χορωδία στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης.

Πρόκειται για έναν θεσμό που πραγματοποιείται με επιτυχία κάθε χρόνο και φέρνει κοντά χορωδιακά σύνολα από διάφορες περιοχές της χώρας. Στη φετινή διοργάνωση, η οποία θα έχει διάρκεια δύο ημερών, θα λάβουν μέρος συνολικά 12 χορωδίες από όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η πατρινή χορωδία

Η «Εμμέλεια» θα παρουσιάσει στο κοινό ένα πρόγραμμα με πέντε έργα, συνδυάζοντας διαφορετικές μουσικές αναφορές και χορωδιακές επεξεργασίες.

Συγκεκριμένα, θα ερμηνεύσει τα έργα «Τι γυρεύεις αεράκι», σε στίχους Γεώργιου Κρόκου και μουσική Μπάμπη Κανά, «Ερηνάκι», παραδοσιακό, σε επεξεργασία Διονύση Βισβάρδη, «Bre Petrunko» σε μουσική Filip Kutev, «Δε σε φοβάμαι», σε στίχους Κυριάκου Ντούμου και μουσική Γιώργου Παπαδόπουλου, καθώς και το «Βάρκα γιαλό» των στίχων και της μουσικής του Βασίλη Τσιτσάνη, σε επεξεργασία Βασίλη Τενίδη.

Τη διεύθυνση έχει η Αλμπένα Πενκόβα

Τη χορωδία θα διευθύνει η μαέστρος και καθηγήτρια του Ωδείου της Πολυφωνικής, Αλμπένα Πενκόβα, ενώ στο πιάνο θα συνοδεύσει η Ολένα Φέντκο.

Αρχηγός της αποστολής θα είναι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός.

Η συμμετοχή της «Εμμέλειας» στο χορωδιακό φεστιβάλ της Κρύας Βρύσης αποτελεί ακόμη μία παρουσία της Πολυφωνικής εκτός Πατρών, ενισχύοντας τη συνεχή καλλιτεχνική της δραστηριότητα και τη σταθερή παρουσία της σε σημαντικές διοργανώσεις του χώρου.

