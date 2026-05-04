Πάτρα: Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου μπαίνει στον χάρτη των Κέντρων Τραύματος

Η Πάτρα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός κρίσιμου σχεδιασμού για τη δημόσια υγεία, καθώς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο περιλαμβάνεται στον εθνικό χάρτη των νέων Κέντρων Τραύματος Επιπέδου Ι, που προωθεί το υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του συστήματος αντιμετώπισης σοβαρών τραυματισμών. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερο βάρος όχι μόνο για την πόλη, αλλά συνολικά για τη Δυτική Ελλάδα, όπου η ανάγκη για γρήγορη, οργανωμένη και εξειδικευμένη παρέμβαση σε βαριά περιστατικά είναι διαχρονικά μεγάλη.

Το τραύμα παραμένει μία από τις πιο βαριές και συχνά υποτιμημένες αιτίες απώλειας ζωής στη χώρα, με τα τροχαία να βρίσκονται σταθερά στην πρώτη γραμμή, ενώ αυξητική τάση εμφανίζουν και οι πτώσεις αλλά και τα περιστατικά βίας. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι το στοιχείο ότι το τραύμα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες από 0 έως 45 ετών, γεγονός που εξηγεί γιατί η δημιουργία οργανωμένων Κέντρων Τραύματος αντιμετωπίζεται πλέον ως αναγκαιότητα και όχι ως πολυτέλεια. Με την ψήφιση του Ν.5173/2025, η χώρα επιχειρεί να περάσει σε ένα νέο μοντέλο, πιο κοντά στα διεθνή πρότυπα.

Γιατί η εξέλιξη αφορά άμεσα την Πάτρα

Για την Πάτρα, η ένταξη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου στα Κέντρα Τραύματος Επιπέδου Ι σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο: ότι η περιοχή αποκτά θεσμικά έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου δικτύου για τα πιο σύνθετα και απαιτητικά περιστατικά. Τα Κέντρα Τραύματος αυτού του επιπέδου είναι μονάδες υψηλής εξειδίκευσης, σχεδιασμένες να διαχειρίζονται τα βαρύτερα τραύματα, με οργανωμένες ομάδες, εξοπλισμό και διαδικασίες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται συνολικά 19 τέτοιες δομές, εκ των οποίων μία είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Η λογική του νέου συστήματος είναι ξεκάθαρη: ο τραυματίας δεν θα πρέπει απλώς να μεταφέρεται στο πλησιέστερο νοσοκομείο, αλλά στο καταλληλότερο για τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Αυτή η διαστρωμάτωση φέρνει μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία στην επείγουσα φροντίδα, καθώς δίπλα στα Κέντρα Τραύματος Επιπέδου Ι θα λειτουργήσουν και δομές Επιπέδου ΙΙ στα δευτεροβάθμια νοσοκομεία της περιφέρειας, με αποστολή τη σταθεροποίηση και την ασφαλή διακομιδή των περιστατικών προς τις μεγάλες εξειδικευμένες μονάδες. Για μια γεωγραφική ενότητα όπως η Δυτική Ελλάδα, αυτό δίνει ξεχωριστή σημασία στον ρόλο του Ρίου.

Το νέο μοντέλο δεν σταματά μόνο στις ταμπέλες

Το κυβερνητικό σχέδιο δεν περιορίζεται στην ονομαστική ίδρυση μονάδων. Περιλαμβάνει αναβάθμιση των ΤΕΠ, ανάπτυξη Αιθουσών Αναζωογόνησης σε 67 νοσοκομεία της χώρας με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενίσχυση της αεροδιάσωσης με τρία ελικόπτερα δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αλλά και οργανωμένη στελέχωση με Ομάδες Τραύματος σε κάθε νοσοκομείο. Πρόκειται για ένα μοντέλο που επιχειρεί να καλύψει όλη την αλυσίδα, από το σημείο του τραυματισμού μέχρι την οριστική αντιμετώπιση μέσα στο νοσοκομείο.

Καθοριστικός θεωρείται και ο παράγοντας της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον ίδιο σχεδιασμό, Έλληνες γιατροί έχουν ήδη ολοκληρώσει εξάμηνη κλινική εκπαίδευση σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού, ενώ οι φοιτητές των Ιατρικών Σχολών εκπαιδεύονται πλέον δωρεάν στο διεθνές πρόγραμμα Advanced Trauma Life Support. Η επιλογή αυτή δείχνει ότι το νέο σύστημα δεν στηρίζεται μόνο σε υποδομές, αλλά και στην προσπάθεια να δημιουργηθεί εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με κοινά πρωτόκολλα και υψηλή ετοιμότητα.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη Δυτική Ελλάδα

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η λειτουργία οργανωμένων Κέντρων Τραύματος Επιπέδου Ι μπορεί να αυξήσει την επιβίωση των τραυματιών κατά 20% έως 30%. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η αντιμετώπιση σοβαρών τραυμάτων ήταν για χρόνια αποσπασματική, η διαφορά αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερη. Για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, η παρουσία ενός τέτοιου κέντρου στο Ρίο μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τον χρόνο απόκρισης, την ποιότητα της πρώτης κρίσιμης φροντίδας και τελικά την έκβαση δεκάδων πολύ δύσκολων περιστατικών κάθε χρόνο.

Με απλά λόγια, η είδηση δεν είναι μόνο ότι το Ρίο μπαίνει σε έναν εθνικό κατάλογο. Η πραγματική είδηση είναι ότι η Πάτρα τοποθετείται στον πυρήνα ενός νέου μηχανισμού που φιλοδοξεί να σταματήσει να αφήνει την επιβίωση των βαριά τραυματισμένων ανθρώπων στην τύχη, στην απόσταση ή στις αντοχές ενός κατακερματισμένου συστήματος. Και αυτό, για μια πόλη με τον ρόλο και τη γεωγραφική θέση της Πάτρας, είναι εξέλιξη με καθαρό, άμεσο και βαθιά ουσιαστικό αποτύπωμα.

Πηγή: iatropedia.gr

