Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε σήμερα συντονισμένη προσέγγιση ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, κρατώντας αποστάσεις από το πλαίσιο της νέας αμερικανικής επιχείρησης που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε τη δήλωση κατά την άφιξή του στην Αρμενία, όπου συμμετέχει στην 8η σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στο Γερεβάν.

France’s Macron calls for a “coordinated reopening of the Strait of Hormuz between Iran and the United States” but rules out French participation in Trump’s Project Freedom, saying, “We are not going to participate in something that is not clear” 👉 Full details on i24NEWS:… pic.twitter.com/rzBXbI2lhR — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) May 4, 2026

Σύμφωνα με τον Μακρόν, η επαναλειτουργία αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού πρέπει να γίνει με τρόπο «συντονισμένο» ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Επιφυλάξεις για το σχέδιο Τραμπ

Ο Μακρόν εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στη νέα επιχείρηση που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Γάλλος πρόεδρος άσκησε κριτική στο πλαίσιο της επιχείρησης, χαρακτηρίζοντάς το «ασαφές».

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια στιγμή που η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη.

«Ζωτικής σημασίας» η εκεχειρία στον Λίβανο

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε και στην κατάσταση στον Λίβανο, μετά τα νέα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι είναι «ζωτικής σημασίας» να τηρηθεί η εκεχειρία.

«Θέλω εδώ να πω ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να είναι σεβαστή η εκεχειρία στον Λίβανο», δήλωσε κατά την άφιξή του στη σύνοδο κορυφής στο Γερεβάν.

Μήνυμα για κυριαρχία και προστασία αμάχων

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι ο σεβασμός της εκεχειρίας συνδέεται άμεσα με την κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου, αλλά και με την προστασία των αμάχων.

«Αυτή είναι η δέσμευση που ανέλαβαν τα μέρη και το λέω για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία του Λιβάνου και την προστασία των άμαχων πληθυσμών», πρόσθεσε.

Η παρέμβασή του εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Γαλλίας να κρατήσει ανοιχτό τον διπλωματικό δίαυλο για τη Μέση Ανατολή, ενώ η ένταση στα Στενά του Ορμούζ και στον Λίβανο εξακολουθεί να δημιουργεί φόβους για νέα αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

