7χρονος κατάπιε ελατήριο από γόμα και βρέθηκε στον πνεύμονα – Λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του

Ένα περιστατικό που δείχνει πόσο επικίνδυνα μπορούν να γίνουν ακόμη και τα πιο μικρά αντικείμενα για τα παιδιά αντιμετώπισαν οι γιατροί, όταν ένας 7χρονος μαθητής κινδύνευσε σοβαρά μετά την κατάποση ελατηρίου από γόμα με μηχανισμό.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς του, καθώς παρουσίασε έντονο βήχα και ήπια αναπνευστικά συμπτώματα. Όπως ανέφερε ο χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Αρτόπουλος, ο οποίος αφαίρεσε το ξένο σώμα, οι γονείς εξήγησαν ότι ο μικρός, την ώρα που διάβαζε, είχε αποσυναρμολογήσει τη γόμα, έβαλε το ελατήριο στο στόμα του και το κατάπιε.

Διαβάστε επίσης: Πόρτο Ράφτη: «Με χτύπησε στο κεφάλι» – 36χρονη κατήγγειλε τον σύζυγό της

Το ελατήριο δεν πήγε στο στομάχι, αλλά στον πνεύμονα

Μετά το περιστατικό, το παιδί άρχισε να βήχει έντονα και στη συνέχεια εμφάνισε αναπνευστική δυσκολία ήπιας μορφής. Ο γιατρός που το υποδέχθηκε στην εφημερία ζήτησε άμεσα ακτινογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί πού είχε καταλήξει το αντικείμενο.

Το αποτέλεσμα προκάλεσε ανησυχία: το ελατήριο, μήκους 12 χιλιοστών και διαμέτρου 5 χιλιοστών, δεν είχε περάσει στο στομάχι, αλλά είχε σφηνωθεί στον κύριο βρόγχο του δεξιού πνεύμονα.

Αφαιρέθηκε με βρογχοσκόπηση

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Ο 7χρονος υποβλήθηκε σε βρογχοσκόπηση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο, διαδικασία που διήρκεσε περίπου 15 λεπτά. Το ελατήριο αφαιρέθηκε με ασφάλεια, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο ο αεραγωγός του παιδιού.

Λίγες ώρες αργότερα, ο μικρός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του υγιής.

Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Το περιστατικό υπενθυμίζει τον κίνδυνο που υπάρχει όταν μικρά παιδιά βάζουν στο στόμα τους αντικείμενα, μεταλλικά, πλαστικά ή ξύλινα. Αν ένα ξένο σώμα καταλήξει στους πνεύμονες αντί για το στομάχι, η κατάσταση μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

Σύμφωνα με τον γιατρό, μετά την κατάποση ή εισρόφηση μπορεί να εμφανιστεί έντονος πνιγμονώδης βήχας, ο οποίος διαρκεί λίγα λεπτά και στη συνέχεια σταματά. Αυτή η φαινομενική ηρεμία μπορεί να παραπλανήσει τους γονείς, καθώς υπάρχει περίπτωση να θεωρήσουν ότι το παιδί απλώς κατάπιε το αντικείμενο και αυτό κατέληξε στο στομάχι.

Όμως, αν το αντικείμενο έχει περάσει στον πνεύμονα, η «βουβή» περίοδος μπορεί να είναι προσωρινή. Μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές, όπως πνευμονία, πυρετός ή δύσπνοια.

Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοηθούν

Οι γονείς θα πρέπει να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια αν υποψιαστούν ότι το παιδί εισρόφησε κάποιο αντικείμενο, ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται συμπτώματα όπως:

συριγμός, δηλαδή ήχος σαν «σφύριγμα» από τη μία πλευρά του θώρακα,

μειωμένος ή πιο αδύναμος ήχος αναπνοής από τη μία πλευρά,

επίμονος ξηρός βήχας που δεν υποχωρεί.

Η πρώτη εξέταση είναι συνήθως η ακτινογραφία, ώστε να εντοπιστεί πού έχει καταλήξει το αντικείμενο. Αν επιβεβαιωθεί ότι βρίσκεται στους πνεύμονες, το παιδί πρέπει να μείνει νηστικό, καθώς η αφαίρεση γίνεται με γενική αναισθησία.

Η άκαμπτη βρογχοσκόπηση αποτελεί τη βασική ιατρική διαδικασία για τέτοια περιστατικά. Με ειδικό σωλήνα, κάμερα και λαβίδα, ο γιατρός εντοπίζει το ξένο σώμα και το αφαιρεί. Στα μικρά παιδιά, όταν δεν έχει προκληθεί τραυματισμός, η διαδικασία είναι συνήθως σύντομη και η ανάρρωση γρήγορη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



