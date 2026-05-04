Αιγιάλεια – Μαρία Παπαγεωργίου: «Μια δυναμική επανεκκίνηση του θεσμού των Οινοξενείων»

Παρέμβαση για το θέμα της διεξαγωγής ή όχι των Οινοξενείων 2026 έκανε και η Μαρία Παπαγεωργίου, πρώην μέλος του ΔΣ της ΔΗΚΕΠΑ, με μακρά αυτοδιοικητική δράση.

«Τις τελευταίες ημέρες διαβάζω με λύπη και πολύ θυμό ότι τα Οινοξένεια, ένας σπουδαίος θεσμός ανάπτυξης και πολιτισμού για όλη την Αιγιάλεια, κινδυνεύει να μη γίνει. Κάποιοι, πολύ χαλαρά, προτείνουν να γίνουν τα Οινοξένεια ως μια απλή εκδήλωση ανάμεσα στις τόσες άλλες του Δήμου.

Και αναρωτιέμαι εγώ που για αρκετά χρόνια δούλεψα μαζί με εκλεκτούς συνοδοιπόρους για την ανάδειξη των Οινοξενείων και πάντα μαζί με τον μοναδικό

Αγγελο Ρούβαλη: ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλουν Οινοξένεια και γιατί οι αρμόδιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι επειδή δεν υφίσταται η ΔΗΚΕΠΑ, δεν μπορούν να γίνουν Οινοξένεια; Μπορούν, και το ξέρουν όλοι. Φτάνει με τις περιττές δικαιολογίες. Στον δήμο μας υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που μπορούν να στηρίξουν και να αναδείξουν τον θεσμό, όχι μόνο στην Αιγιάλεια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα!

Κσι αναφέρω ενδεικτικά: Αγγελος Ρούβαλης, Σμαράγδα Τσαχρελιά, Κώστας Σπηλιόπουλος, Βασιλική Ψυχράμη, Μαρία Τσουκαλά, Νίκος Παπαδόπουλος, Μαρία Παπαγεωργίου, Παρασκευάς Σπυρόπουλος και άλλοι που ενδιαφέρονται για το μέλλον του δήμου. Αφήνουμε λοιπόν στην άκρη δικαιολογίες χωρίς περιεχόμενο και ξεκινάμε μια δυναμική επανεκκίνηση του θεσμού των Οινοξενείων!

Είμαι μαζί με τον κάθε ένα που θα βοηθήσει σε αυτό το σκοπό».

* Η Σμαράγδα Τσαχρελιά (ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος Αιγιάλειας με τον Κώστα Σπηλιόπουλο στις εκλογές του 2023 και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον Κώστα Παπακωνσταντίνου το 2019) τόνισε σε λακωνική παρέμβασή της: «Προς τους υπεύθυνους της δημοτικής αρχής του τόπου μας: Οταν έχεις ένα καθαρόαιμο άλογο κούρσας, δεν προσπαθείς να του βγάλεις τα δόντια, αλλά φροντίζεις να το τρέξεις όσο καλύτερα γίνεται».

Αγγελος Ρούβαλης: «Θα μιλήσουμε για όλα τις επόμενες μέρες…»

Ο Αγγελος Ρούβαλης, από τους εμπνευστές του θεσμού Οινοξένεια και μια προσωπικότητα πανελλήνιας και ευρωπαϊκής εμβέλειας στο χώρο του οίνου, προανήγγειλε πως τις αμέσως επόμενες μέρες το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια θα απαντήσει εφ’ όλης της ύλης: «Το Δίκτυο, ως Σύλλογος επαγγελματιών, δεν έχει ούτε προτίθεται να κάνει δημοτική πολιτική. Αλλά για όλα αυτά, καθώς και για τα οικονομικά που κάποιοι υπαινίσσονται, θα μιλήσουμε αναλυτικά τις μέρες που έρχονται είτε με συνέντευξη τύπου είτε με δελτίο τύπου. Eπαναλαμβάνω, όμως, ότι τυχόν οργάνωση πρόχειρων εκδηλώσεων από τον Δήμο που θα ονομαστούν Οινοξένεια, δεν είναι σύννομη. Και εάν το κάνουν, θα το προσβάλουμε».

