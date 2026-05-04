Η δολοφονία μοντέλου στην Ελβετία επανέρχεται στο επίκεντρο, καθώς νέα στοιχεία για την υπόθεση της Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της δίκης.

Η πρώην φιναλίστ του διαγωνισμού Μις Ελβετία και προπονήτρια πασαρέλας δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 από τον σύζυγό της, Μαρκ Ρίμπεν, σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στην Ελβετία.

— Complex (@Complex) December 10, 2025

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Ρίμπεν φέρεται, μετά τη δολοφονία, να διαμέλισε τη σορό της συζύγου του και να πολτοποίησε τμήματά της με τη χρήση μπλέντερ, όπως περιγράφεται στα ευρήματα της νεκροψίας.

Η εικόνα της «τέλειας οικογένειας»

Πριν από το έγκλημα, ο Μαρκ Ρίμπεν και η Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς έδιναν προς τα έξω την εικόνα ενός ζευγαριού που ζούσε μια άνετη και φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή.

Η Κριστίνα ήταν γνωστή από τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό Μις Ελβετία και εργαζόταν ως προπονήτρια πασαρέλας. Ο Ρίμπεν ήταν γιος επιτυχημένου δικηγόρου, είχε καλή επαγγελματική πορεία, μεγάλο σπίτι και, για τον περίγυρό του, τη φήμη ενός αφοσιωμένου πατέρα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φωτογραφίες που ανέβαζε η Κριστίνα έδειχναν το ζευγάρι χαμογελαστό, μαζί με τις δύο μικρές κόρες του. Οι προσεκτικά επιμελημένες αναρτήσεις, όμως, έκρυβαν μια πολύ πιο σκοτεινή πραγματικότητα.

Τα ευρήματα μέσα στο σπίτι

Τα λείψανα της Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς εντοπίστηκαν μέσα στην κατοικία του ζευγαριού. Τη φρικιαστική ανακάλυψη έκανε ο πατέρας της άτυχης γυναίκας.

Στον χώρο βρέθηκαν επίσης εργαλεία και εξοπλισμός που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν μετά το έγκλημα, στοιχεία που πλέον εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Η υπόθεση έχει μπει ξανά στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης, καθώς τα νέα δεδομένα θεωρείται ότι μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία της δίκης.

Τι φέρεται να προηγήθηκε της δολοφονίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στις 13 Φεβρουαρίου το ζευγάρι φέρεται να συζήτησε τους όρους ενός επικείμενου χωρισμού κατά τη διάρκεια γεύματος.

Ο Ρίμπεν φέρεται να αρνήθηκε να αποδεχτεί το διαζύγιο, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ζητούσε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών και δεν δεχόταν να παρέχει οικονομική υποστήριξη στη σύζυγό του.

Η συζήτηση αυτή φέρεται να αποτέλεσε το σημείο που οδήγησε στη μοιραία κλιμάκωση, πέρα από τους καβγάδες που, κατά πληροφορίες, υπήρχαν ήδη στον γάμο τους.

«Δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα έκανε κάτι τέτοιο»

Για γείτονες και γνωστούς, ο Μαρκ Ρίμπεν δεν έμοιαζε με άνθρωπο που θα μπορούσε να εμπλακεί σε ένα τόσο αποτρόπαιο έγκλημα.

Παρουσιαζόταν ως αφοσιωμένος πατέρας, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του εργαζόταν εθελοντικά σε ομάδα προσκόπων.

Η πρώην Μις Ελβετία Ναντίν Βίνζενς, φίλη της Κριστίνα, δήλωσε στο Nau.ch: «Πάντα μου έκανε μια χαρούμενη εντύπωση. Δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι ο σύζυγός της θα έκανε κάτι τέτοιο».

Η υπόθεση της Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς παραμένει μία από τις πιο σοκαριστικές δικαστικές υποθέσεις στην Ελβετία, με τη Δικαιοσύνη να εξετάζει πλέον τα νέα στοιχεία που φωτίζουν τις συνθήκες πριν και μετά τη δολοφονία.

