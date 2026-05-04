Ισχυρή σεισμική δόνηση στις Φιλιππίνες: Τα πρώτα στοιχεία για το επίκεντρο

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, με τα πρώτα στοιχεία να τοποθετούν το επίκεντρο κοντά στο Σουλάτ και τις αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

04 Μάι. 2026 9:54
Pelop News

Σεισμός στις Φιλιππίνες σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 4 Μαΐου, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή του Ανατολικού Σαμάρ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και καταγράφηκε στις 14:09, τοπική ώρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα ανατολικά του Σουλάτ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 33 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία.

Η δόνηση καταγράφηκε σε περιοχή των Φιλιππίνων που βρίσκεται στο Ανατολικό Σαμάρ, με τις πρώτες πληροφορίες να δείχνουν ότι το επίκεντρο ήταν πολύ κοντά στο Σουλάτ.

Νεότερες αναφορές από τις Φιλιππίνες κάνουν λόγο για σεισμό μεγέθους 6,1 που έπληξε το Ανατολικό Σαμάρ στις 14:09 της Δευτέρας, με διαφορετική αρχική εκτίμηση για το εστιακό βάθος.

Μέχρι στιγμής, στο αρχικό κείμενο δεν αναφέρονται πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς. Οι σεισμολογικές υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς τα πρώτα μεγέθη μετά από ισχυρές δονήσεις συχνά αναθεωρούνται.

