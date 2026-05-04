Λεωφορείο έπιασε φωτιά στη λεωφόρο Φυλής, άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε αστικό λεωφορείο εκδηλώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Φυλής στο Ίλιον. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά η οποία περιορίστηκε στη μηχανή του οχήματος στο πίσω μέρος του λεωφορείου χωρίς να επεκταθεί.

Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Λόγω της φωτιάς παρέμενε κλειστή για λίγο η λεωφόρος φυλής στο ύψος της οδού Μπίμπιζα.

Η ανακοίνωση από τις Οδικές Συγκοινωνίες

Αθήνα, 4 Μαίου 2026

Σχετικά με περιστατικό ανάφλεξης στον χώρο του κινητήρα λεωφορείου της γραμμής Β12 που εκτελούσε το δρομολόγιο Σταθμός Αττικής- Άνω Λιόσια, επί της οδούς Φυλής, η ΟΣΥ ενημερώνει ότι:

Το συμβάν έχει λήξει χωρίς να υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος για τους επιβάτες. Ο οδηγός ενήργησε άμεσα, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ακινητοποίησε το όχημα , οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και κάλεσε την Πυροσβεστική. Από το περιστατικό δεν κινδύνευσαν πολίτες. Σημειώνεται ότι πρόκειται για όχημα παλαιού τύπου. Η ΟΣΥ έχει ορίσει Τεχνική Επιτροπή προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος. Η ασφάλεια των επιβατών, των εργαζομένων και του συγκοινωνιακού έργου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ΟΣΥ.

