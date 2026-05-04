Πάτρα: Καμπάνια του Δήμου για καθαρισμό οικοπέδων – Δείτε το βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις αρχές Μαΐου η νέα καμπάνια ενημέρωσης του Δήμος Πατρέων για τον καθαρισμό οικοπέδων, στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου 2026. Με στόχο την πρόληψη και την ενίσχυση της ασφάλειας, ο Δήμος επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους.

Ψηφιακή καμπάνια με στόχο την πρόληψη

Η καμπάνια περιλαμβάνει ενημερωτικό animation video που προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό να αναδείξει τους κινδύνους που δημιουργεί η ακαθάριστη βλάστηση σε οικόπεδα εντός και εκτός αστικού ιστού, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η έγκαιρη απομάκρυνση ξερών χόρτων, κλαδιών και εύφλεκτων υλικών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτροπή πυρκαγιών.

Οι αρμοδιότητες του Δήμου

Ο Δήμος Πατρέων έχει την ευθύνη καθαρισμού των δημοτικών οικοπέδων, των πλατειών και του οδικού δικτύου που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του. Ωστόσο, όσον αφορά τα ιδιωτικά οικόπεδα, η παρέμβαση γίνεται μόνο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, αφού προηγουμένως έχουν επισημανθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να διασφαλιστεί τόσο η νομιμότητα των παρεμβάσεων όσο και η στοχευμένη αντιμετώπιση επικίνδυνων σημείων.

Μνήμες από τον Αύγουστο του 2025

Η φετινή καμπάνια αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τον Αύγουστο του 2025 καταγράφηκαν περιστατικά πυρκαγιών που απείλησαν κατοικημένες περιοχές ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας. Οι εικόνες αυτές έχουν ενισχύσει την ανησυχία των αρχών και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη πρόληψης.

Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι η καθαριότητα των οικοπέδων δεν αποτελεί μόνο τυπική υποχρέωση, αλλά βασικό μέτρο προστασίας της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Έμφαση στην πρόληψη ενόψει καλοκαιριού

Με δεδομένο ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, ο Δήμος απευθύνει έκκληση στους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν άμεσα στους απαραίτητους καθαρισμούς. Η έγκαιρη συμμόρφωση, όπως τονίζεται, μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών και να ενισχύσει την ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή.

Η καμπάνια εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων πρόληψης, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία της πόλης απέναντι στους αυξημένους κινδύνους της θερινής περιόδου.

Δείτε το βίντεο εδώ

Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ: ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ

https://akatharista.apps.gov.gr Ο Δήμος Πατρέων στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας για την Αντιπυρική Περίοδο 2026, καλεί τους ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές οικοπέδων να φροντίσουν για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους μέχρι 15 Ιουνίου και συντήρηση αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και να προβούν σε υπεύθυνη δήλωση στοολοκλήρωσης του καθαρισμού.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει: • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα. • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά. • Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου. • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους. • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων. • Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού και απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Για να αποφευχθεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης όσα προβλέπονται από την Νομοθεσία σύμφωνα με την υπο περ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114/2006) και των άρθρων 53Α& 53ΙΔ του Ν. 4662/2020 (Α/27) και ισχύουν ( αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τις Υπηρεσίες του Δήμου χρεώνοντας την σχετική δαπάνη στον ιδιοκτήτη, και με πρόστιμο 1,00 ευρώ ανά τ.μ. του οικείου χώρου με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ και μέγιστο ποσό τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ

Η Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού και μεταφορά αυτών στον χώρο ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων (ΞΕΡΟΛΑΚΑ) θα πραγματοποιείται με ευθύνη και μέσα των υπόχρεων.

Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών & λοιπών ακάλυπτων χώρων θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, για τις ιδιοκτησίες τους που βρίσκονται α) εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, β) τους σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας 100μ από τα όρια των περ. α. & β., δ) καθώς και εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα.

https://akatharista.apps.gov.gr Η υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων γίνεται στον ιστότοπο:

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη συγκεκριμένη δήλωση α) πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού, β) πρόστιμο εκατό (100) ευρώ εάν έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών

Καλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων – αγροτεμαχίων, να φροντίσουν ώστε να μην εξέχουν περάν των ιδιοκτησιών τους κλαδιά δένδρων, αυτοφυής βλάστηση κ.λ.π. τα οποία αναπτύσσονται προς τις οδούς και δυσχεραίνουν την κυκλοφορία Πυροσβεστικών Οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Πατρέων επιφυλασσόμενος για την ενεργοποίηση των ποινικών διαδικασιών του άρθρου 290 του ποινικού Κώδικα και των διατάξεων του άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα, κατά των μη συμμορφούμενων με τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο, θα προβεί σε κοπή βλάστησης και κλαδιών που δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια των πεζών και οχημάτων στα όρια ευθύνης συντήρησης του οδικού δικτύου του Δήμου.

• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών και ιδιαίτερα όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Απαγορευτική περίοδος 1η Μάη μέχρι την 31η Οκτώβρη. • Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα. • Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες). • Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους ή έξω από το αυτοκίνητο ενώ είστε σε κίνηση. • Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Θα υπάρξει κίνδυνος ανάφλεξης , λόγω των υψηλών θερμοκρασιών • Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε δασικές περιοχές σε περιόδους υψηλού κίνδυνου • Καθαρίστε τις ιδιοκτησίες σας από την βλάστηση που θα γίνουν ξερά χορτάρια τους θερινούς μήνες και από σωρούς κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών. • Εφόσον αντιληφτείτε πυρκαγιά καλέστε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για το σημείο όπου βλέπετε την πυρκαγιά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



