Επώνυμη καταγγελία του Γιώργου Μώρου κατά της Alpha Bank: Κλείδωσαν λογαριασμό χωρίς εξήγηση

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δέσμευση προέκυψε μετά από απολύτως νόμιμη προσπάθεια συναλλαγής, με την εμφάνιση του σφάλματος ACT200. Παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, η απάντηση περιορίζεται σε γενικές διαβεβαιώσεις χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα.

Επώνυμη καταγγελία του Γιώργου Μώρου κατά της Alpha Bank: Κλείδωσαν λογαριασμό χωρίς εξήγηση
04 Μάι. 2026 8:40
Pelop News

Ο Γιώργος Μώρος καταγγέλλει δημόσια την Alpha Bank για τη δέσμευση του προσωπικού του τραπεζικού λογαριασμού από τις 30 Απριλίου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ουσιαστική λύση ή σαφής εξήγηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δέσμευση προέκυψε μετά από απολύτως νόμιμη προσπάθεια συναλλαγής, με την εμφάνιση του σφάλματος ACT200. Παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, η απάντηση περιορίζεται σε γενικές διαβεβαιώσεις χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα.

«Στερούμαι την πρόσβαση στα ίδια μου τα χρήματα, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς χρονοδιάγραμμα επίλυσης» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία και την ανταπόκριση του τραπεζικού συστήματος. Οπως επισημαίνει ο Γιώργος Μώρος, δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός, καθώς αντίστοιχη εμπειρία στο παρελθόν είχε οδηγήσει σε οικονομική ζημία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το εύλογο ερώτημα που τίθεται: τι θα συνέβαινε εάν τα χρήματα αυτά ήταν απαραίτητα για κάλυψη επείγουσας ανάγκης στο εξωτερικό; Ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη για τις συνέπειες μιας τέτοιας καθυστέρησης;

Ο Γιώργος Μώρος καλεί την Alpha Bank να προχωρήσει άμεσα στην αποδέσμευση του λογαριασμού, να παράσχει σαφή και τεκμηριωμένη εξήγηση και να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά. Παράλληλα, δηλώνει ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια ενώπιον των αρμόδιων αρχών, εφόσον το ζήτημα δεν επιλυθεί άμεσα.

Η υπόθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα, την έλλειψη άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης περιπτώσεων που επηρεάζουν την πρόσβαση των πολιτών στα ίδια τους τα χρήματα, καθώς και την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:20 Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι «έλαβαν το μήνυμα» Τραμπ για τις στρατιωτικές βάσεις
11:13 7χρονος κατάπιε ελατήριο από γόμα και βρέθηκε στον πνεύμονα – Λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του
11:11 Ο Τραμπ δοκιμάζει ξανά το ΝΑΤΟ: Τι σημαίνει η αποχώρηση 5.000 Αμερικανών από τη Γερμανία
11:03 Δένδιας – Κουμπίλιους: Στο τραπέζι η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια
11:00 Αιγιάλεια – Η Μαρία Τσουκαλά στην «Π»: «Η ρήξη επήλθε την ημέρα που εξελέγη δήμαρχος»
10:59 Πόρτο Ράφτη: «Με χτύπησε στο κεφάλι» – 36χρονη κατήγγειλε τον σύζυγό της
10:59 Η Σίντνεϊ Σουίνι ανέβηκε στη γέφυρα του Σίδνεϊ με τον πατέρα της ΦΩΤΟ
10:52 «Τρένο» δορυφόρων Starlink φώτισε τον ουρανό της Κύπρου – Δείτε το βίντεο
10:46 Ιωάννα Στρίγγα: Η viral performer με το τουμπερλέκι που ξεκίνησε «για πλάκα»
10:39 Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας συμμετείχε στη δράση της κοινωνικής δομής «Αλληλεγγύη Παντού»
10:36 Η Ιαπωνία έχει νέο political crush: Ο κυβερνήτης της Φουκούι που σαρώνει στα social
10:33 Πάτρα: Έρχεται η παράσταση «Πόντος ο Ξακουστός»
10:26 Άραξος: Σε εξέλιξη έρευνα για το ατύχημα με τραυματισμούς σε εκδήλωση της TUI – Τι λέει η ΥΠΑ
10:25 e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 8 Μαΐου
10:21 Πάτρα: Καμπάνια του Δήμου για καθαρισμό οικοπέδων – Δείτε το βίντεο
10:13 Ανησυχία για τα ηλεκτρικά πατίνια: Δύο παιδιά χειρουργούνται σήμερα στην Πάτρα μετά από σοβαρά ατυχήματα
10:10 Λεωφορείο έπιασε φωτιά στη λεωφόρο Φυλής, άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
10:09 «Έχω όλα τα χαρτιά»: Η ανάρτηση Τραμπ με Uno και το μήνυμα προς την Τεχεράνη
10:07 Η ώρα της αλήθειας για τον ΝΟΠ, μόνο νίκη με Χανιά
10:03 Ηγουμενίτσα: Απολογείται ο 50χρονος Βούλγαρος που μετέφερε 500 κιλά σκανκ από τη Βαλένθια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ