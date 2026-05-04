Επώνυμη καταγγελία του Γιώργου Μώρου κατά της Alpha Bank: Κλείδωσαν λογαριασμό χωρίς εξήγηση

Ο Γιώργος Μώρος καταγγέλλει δημόσια την Alpha Bank για τη δέσμευση του προσωπικού του τραπεζικού λογαριασμού από τις 30 Απριλίου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ουσιαστική λύση ή σαφής εξήγηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δέσμευση προέκυψε μετά από απολύτως νόμιμη προσπάθεια συναλλαγής, με την εμφάνιση του σφάλματος ACT200. Παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, η απάντηση περιορίζεται σε γενικές διαβεβαιώσεις χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα.

«Στερούμαι την πρόσβαση στα ίδια μου τα χρήματα, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς χρονοδιάγραμμα επίλυσης» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία και την ανταπόκριση του τραπεζικού συστήματος. Οπως επισημαίνει ο Γιώργος Μώρος, δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός, καθώς αντίστοιχη εμπειρία στο παρελθόν είχε οδηγήσει σε οικονομική ζημία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το εύλογο ερώτημα που τίθεται: τι θα συνέβαινε εάν τα χρήματα αυτά ήταν απαραίτητα για κάλυψη επείγουσας ανάγκης στο εξωτερικό; Ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη για τις συνέπειες μιας τέτοιας καθυστέρησης;

Ο Γιώργος Μώρος καλεί την Alpha Bank να προχωρήσει άμεσα στην αποδέσμευση του λογαριασμού, να παράσχει σαφή και τεκμηριωμένη εξήγηση και να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά. Παράλληλα, δηλώνει ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια ενώπιον των αρμόδιων αρχών, εφόσον το ζήτημα δεν επιλυθεί άμεσα.

Η υπόθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα, την έλλειψη άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης περιπτώσεων που επηρεάζουν την πρόσβαση των πολιτών στα ίδια τους τα χρήματα, καθώς και την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



