Make-A-WishGreece: Συγκινιτική η συμμετοχή των πολιτών στον περίπατο ευχής στο Διακοπτό!

Ο Δήμος Αιγιαλείας εκφράζει τη βαθιά του συγκίνηση και τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του «Περίπατου Ευχής» που πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση του οργανισμού Make-A-Wish Greece (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα φωτεινό παράδειγμα ενότητας, αγάπης και προσφοράς, αποδεικνύοντας ότι όταν μια τοπική κοινωνία δρα συλλογικά, μπορεί να δημιουργήσει δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Το μήνυμα της ελπίδας μεταδόθηκε δυνατά, μέσα από τη συγκινητική συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους συλλόγους και φορείς που στήριξαν ενεργά τη διοργάνωση:

-Σύλλογος Γονέων Δημοτικού Σχολείου Διακοπτού

-Σύλλογος Γονέων Γυμνασίου Διακοπτού

-Σύλλογος Γονέων Λυκείου Διακοπτού

-Δημοτική Παιδική – Νεανική Χορωδία Αιγιαλείας και τη μαέστρο κα Μπέσσυ Νάσση

-Μαέστρο κα Μαρία Γερολύμου και τη Χορωδία της Φιλαρμονικής Ακράτας

-Χορευτικός Όμιλος Βούρα

-Καρναβαλική Ομάδα Διακοπτού

-Φιλοπροοδευτικός Μορφωτικός Σύλλογος Ζαχλωριτίκων «Ηρακλής»

-Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Τράπεζας ‘’Σύβαρις’’

-Πολιτιστικός Συλλογος Γυναικών Ελαιώνα, ‘’Οι Τρυπιώτισσες’’.

-Πολιτιστικός Σύλλογος Κερνίτσας «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

-Πολιτιστικός Σύλλογος Βρώσθενας «Οι Φίλοι της Βρώσθενας»

Σημαντική ήταν η παρουσία και η στήριξη των εκπροσώπων και εκπαιδευτικών της εκπαιδευτικής κοινότητας (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Διακοπτού), καθώς και η ενεργή συμμετοχή των παιδιών, τα οποία μέσα από δημιουργικές δράσεις, όπως σκετς, βίντεο και μπαζάρ, μετέφεραν με τον πιο αυθεντικό τρόπο το μήνυμα της προσφοράς.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στο μπαζάρ του Δημοτικού Σχολείου Διακοπτού, με δημιουργίες των μαθητών και τη συμβολή του ΚΔΑΠ «Παιδεία Παίζει», το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και ενίσχυσε ουσιαστικά τον σκοπό της δράσης.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία οικογενειών παιδιών ευχής, που μοιράστηκαν τις προσωπικές τους ιστορίες, υπενθυμίζοντας τη σημασία της στήριξης του έργου του οργανισμού.

Ο Δήμος ευχαριστεί επίσης τους δωροθέτες και εθελοντές:

Τους κ.κ. Βασίλη Χοροζάκη, Χάρη Μάντικα και Λευτέρη Παλαιολόγου για την ηχητική υποστήριξη

Τον κ. Χρήστο Τσάνη για τη φωτογραφική και βιντεοληπτική κάλυψη

Το ΚΔΑΠ «Παιδεία Παίζει» για τη δημιουργία της αψίδας

Τη Vera Illustrator και το Venthus για τις δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά

Τον κ. Αντρέα Καρβουνιάρη για την ευγενική προσφορά του

Την κα Χαρά Πρινά για τον εθελοντικο καθαρισμό.

Τον Πρόεδρο της ΤΚ. Άνω Πλατάνου κ. Ρεκούτη για τη μεταφορά του καμβά

Τους Προέδρους της Δ.Ε. Διακοπτού που παρευρέθηκαν και βοήθησαν στην εκδήλωση.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης στις μαμάδες παιδιών ευχής κα Βανέσσα Γιαννακοπούλου και κα Μαρία Σπυροπούλου για τη συμβολή τους στην παρουσίαση της βραδιάς.

Ο συμβολικός καμβάς με το αστέρι, γεμάτος υπογραφές και μηνύματα αγάπης, θα αποσταλεί στον οργανισμό ως ένδειξη της στήριξης και της συλλογικής δύναμης της τοπικής κοινωνίας.

Τέλος, ο Δήμος Αιγιαλείας ευχαριστεί θερμά όλους τους πολίτες που συμμετείχαν, καθώς και όσους στήριξαν τη δράση μέσω της αγοράς του συμβολικού φωτεινού κολιέ.

Η μαζική συμμετοχή απέδειξε πως, όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να μετατρέψουμε κάθε ευχή σε πραγματικότητα.

Ο Δήμος Αιγιαλείας θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν την αλληλεγγύη, την κοινωνική ευαισθησία και την ελπίδα.

