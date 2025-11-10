Ανάσα για την πρωτοβάθμια υγεία: Πανελλαδική κάλυψη από τις ΚΟΜΥ το 2026

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την πανελλαδική επέκταση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) από το 2026, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

10 Νοέ. 2025 13:06
Pelop News

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας παρουσίασε το νέο σχέδιο για τη διεύρυνση του προγράμματος των ΚΟΜΥ, που έχει ήδη αποδειχθεί μία από τις πιο αποτελεσματικές δράσεις του ΕΟΔΥ.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι οι ΚΟΜΥ «προσφέρουν ανεκτίμητη βοήθεια σε ανθρώπους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας», προσθέτοντας ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος είναι πλήρως διασφαλισμένη.

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη επισήμανε ότι πρόκειται για «υπηρεσία που ήρθε για να μείνει», ανακοινώνοντας την ανάπτυξη 900 σημείων επισκέψεων μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και στόχο την εξυπηρέτηση 500.000 πολιτών ετησίως, με δωρεάν παροχές σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.

Ενίσχυση πρόληψης και τηλεϊατρικής

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, οι ΚΟΜΥ θα συνδεθούν λειτουργικά με το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, το οποίο καλύπτει ήδη 35 νοσοκομεία της χώρας, επιτρέποντας στους γιατρούς να παρέχουν συμβουλές και οδηγίες από απόσταση.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Χρήστος Χατζηχριστοδούλου αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των έως τώρα παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι «καταφέραμε να εμβολιάσουμε μεγάλο ποσοστό Ρομά για την ιλαρά», ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι εμβολιασμοί για γρίπη, Covid και έρπητα ζωστήρα.
