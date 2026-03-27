«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου: Το 10ήμερο «πάγωμα» Τραμπ στις επιθέσεις κατά του Ιράν έβαλε φρένο στο ράλι

Υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου μετά την 10ήμερη αναστολή των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν

27 Μαρ. 2026 7:06
Pelop News

Σε τροχιά υποχώρησης εισήλθαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς η απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να δώσει νέα 10ήμερη παράταση στην προθεσμία για πιθανές επιθέσεις κατά των ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, καθησύασε εν μέρει τις ανησυχίες για άμεση διακοπή του εφοδιασμού.

Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Νέα παράταση 10 ημερών στο τελεσίγραφο προς το Ιράν. Όμως στην Τεχεράνη έχουν έτοιμους 1.000.000 στρατιώτες για σύγκρουση

Συγκεκριμένα, η τιμή του αργού τύπου Brent σημείωσε πτώση 1,2%, υποχωρώντας στα 106,76 δολάρια το βαρέλι. Παρόμοια τάση ακολούθησε και το αμερικανικό αργό (WTI), το οποίο κατέγραψε απώλειες 1,1%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 93,41 δολάρια. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από τους αναλυτές ως μια ανάσα στην αγορά, η οποία τις προηγούμενες ημέρες βρισκόταν υπό το καθεστώς έντονης μεταβλητότητας λόγω του κινδύνου γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Πιέσεις στις διεθνείς αγορές Παρά την αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο, το κλίμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει τεταμένο. Οι ασιατικοί δείκτες ακολούθησαν την πτωτική πορεία της Wall Street, η οποία βίωσε τη δυσμενέστερη συνεδρίαση από την έναρξη των εχθροπραξιών.

  • Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 σημείωσε πτώση 1,6%.

  • Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κατέγραψε σημαντικές απώλειες της τάξεως του 4,2%.

Η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στις διπλωματικές επαφές, καθώς η νέα διορία που έθεσε ο Λευκός Οίκος λήγει στις 6 Απριλίου, ημερομηνία που θεωρείται κρίσιμη για τη μετέπειτα πορεία της κρίσης και των παγκόσμιων τιμών ενέργειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ