Αναστασία Καρανικολάου: Ποια είναι η Ελληνίδα καλλονή που φίλησε στο στόμα η Κάιλι Τζένερ

Η Kylie Jenner χώρισε από τον Travis Scott και πέρασε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου μαζί με την Ελληνίδα κολλητή της Στέισι Καρανικολάου ή αλλιώς Αναστασία.

Οι δυο σέξι γυναίκες είναι στενές φίλες από την παιδική τους ηλικία και συχνά μας χαρίζουν κοινά στιγμιότυπα μέσα από τα social media. Μάλιστα, για την γιορτή των Ερωτευμένων η Kylie και η Stassie αντάλλαξαν ένα καυτό φιλί στο στόμα!

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Kylie Jenner έγραψε: «Ο παντοτινός μου Βαλεντίνος», με τη Στέισι Καρανικολάου να της απαντάει: «Για πάντα και αργότερα».

Ποια είναι η Ελληνίδα κολλητή της Kylie Jenner

Το όνομα της είναι Αναστασία Καρανικολάου, είναι 25 ετών, κατάγεται από την Θεσσαλονίκη και τα τελευταία 11 χρόνια… είναι η καλύτερη φίλη της Kylie Jenner!

Η Anastasia Karanikolaou ή αλλιώς Stassie γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 1997 στην California, από Έλληνες γονείς και ζει μόνιμα εκεί. Η 25χρονη Ελληνίδα καλλονή έχει συμμετάσχει σε αρκετά επεισόδια του reality «Keeping Up With The Kardashians» τα τελευταία χρόνια απολαμβάνει με την Kylie Jenner χλιδάτες διακοπές και ξέφρενη ζωή στα πιο glamorous μέρη!

Ψώνια, κοσμικά events, έξοδοι, βράδια στο σπίτι… τα πάντα μαζί. Δεν είναι, άλλωστε, λίγες οι φορές που ο φακός τις έχει απαθανατίσει από κοινού σε βόλτες και σε επίσημες εκδηλώσεις. Η Stassie Karanikolaou είναι πάντα στο πλευρό της Kylie Jenner, η οποία έχει προδοθεί αρκετές φορές από δήθεν φίλες της.

Σε κάθε της εμφάνιση τραβά το ενδιαφέρον με τις καμπύλες και την πληθωρικότητά της, ενώ τα ενσταντανέ της στα μέσα δικτύωσης αναστατώνουν τον αντρικό πληθυσμό.