Αναστασία Κουμούση και LAMDA φωτίζουν το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον 24ο τόμο του «Κύκλου των Μουσείων» ΦΩΤΟ

Η LAMDA Development παρουσίασε στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας τον εικοστό τέταρτο τόμο της εκδοτικής σειράς «Ο Κύκλος των Μουσείων» με τίτλο «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών». Η έκδοση, αφιερωμένη στο ομώνυμο μουσείο, εντάσσεται στην πρωτοβουλία της LAMDA για την ανάδειξη γνωστών και λιγότερων γνωστών μουσείων της Ελλάδας, στο πλαίσιο της προστασίας της πολιτισμικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς της χώρας.

Ο πολυτελής τόμος «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών», τον οποίο υπογράφει η αρχαιολόγος και Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ Αναστασία Κουμούση, αναδεικνύει το αρχαιολογικό παρελθόν μιας πόλης με μακρά ιστορική διάρκεια, η οποία ξεκινά από την προϊστορική εποχή και φτάνει έως τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Μέσα από τεκμηριωμένα κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου, ο αναγνώστης ανακαλύπτει το ισχυρό μυκηναϊκό αποτύπωμα στην περιοχή, τον ασύγκριτης τέχνης ελληνιστικό χρυσό, τα υψηλής αισθητικής ρωμαϊκά ψηφιδωτά, τις μοναδικές χρωματικές παλέτες των γυάλινων αγγείων, καθώς και τις επιβλητικές παραστάσεις μονομάχων. Από τους Μυκηναίους άνακτες έως και την Αχαϊκή Συμπολιτεία και την ρωμαϊκή περίοδο, η έκδοση συνθέτει ένα ταξίδι στην ιστορική πορεία, τη διαχρονικότητα και την πολυπολιτισμικότητα της ζωής στην Αρχαία Πάτρα.

Στην εκδήλωση – παρουσίαση του τόμου η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο εικοστός τέταρτος τόμος της σειράς είναι αφιερωμένος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Η Πάτρα, πρωτεύουσα της Αχαΐας και κομβικό θαλάσσιο σταυροδρόμι μεταξύ ανατολικής Μεσογείου και Ιονίου, έχει να επιδείξει μια πλούσια και πολυσύνθετη αρχαιολογική διαδρομή. Τα τεκμήρια που φιλοξενεί το Μουσείο -καλύπτοντας ένα χρονολογικό φάσμα από την προϊστορική εποχή έως τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες- μαρτυρούν τις αδιάλειπτες επαφές και αλληλεπιδράσεις της περιοχής με τον ευρύτερο μεσογειακό κόσμο. Σε αυτήν τη γεωγραφική γωνιά, οι λαοί αντάλλασσαν όχι μόνο εμπορεύματα, αλλά και ιδέες, γνώσεις, καλλιτεχνικές τεχνικές και θρησκευτικές πρακτικές. Η συμβολή της LAMDA Development σε αυτή τη διαδρομή είναι ανεκτίμητη. Με συνέπεια και όραμα, η εκδοτική αυτή πρωτοβουλία έχει ήδη αναδείξει τα μεγάλα μουσεία και τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας, προσφέροντας στην επιστημονική κοινότητα, στους εκπαιδευτικούς, στους φοιτητές και στους πολίτες, στην Ελλάδα και διεθνώς, εργαλεία γνώσης και έμπνευσης».

Η συγγραφέας του τόμου, Δρ Αναστασία Κουμούση, είπε: «Σε αυτό τον τόπο συγκρούστηκαν, αλλά και συμβίωσαν ειρηνικά και δημιουργικά Έλληνες και λαοί ξένοι, που μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες, που πίστευαν στους ίδιους ή σε διαφορετικούς θεούς. Οργανωμένοι οικισμοί και άστη, νεκροταφεία, μια κυκλώπεια ακρόπολη και μια πόλη πολυπολιτισμική και ανεξίθρησκη πρόσφεραν στο Μουσείο Πατρών πολύτιμα τεκμήρια της πορείας τους στον χρόνο. Αυτά τα ευρήματα, άλλοτε ταπεινά, άλλοτε πολυτελή, διαγράφουν την οικιστική εξέλιξη, τη διοικητική οργάνωση, την κοινωνική διαστρωμάτωση, τις λατρευτικές και ταφικές πρακτικές, τις τεχνικές του πολέμου, τις εμπορικές και πολιτιστικές επαφές της Πάτρας και της δυτικής Αχαΐας με τον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο, αλλά και πέρα από αυτόν, σε Ανατολή και Δύση».

Ο Αντιπρόεδρος της LAMDA Development, Βαγγέλης Χρόνης, τόνισε: «Για εμάς στη LAMDA Development, κάθε τόμος της σειράς ο “Κύκλος των Μουσείων” είναι ένα ταξίδι στην καρδιά του ελληνικού πολιτισμού. Με τον 24ο φετινό τόμο για το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, τιμούμε την ιστορία και τους ανθρώπους που διαφυλάσσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αποτελεί προτεραιότητα της LAMDA η συμβολή στην ανάδειξη των αρχαιολογικών θησαυρών της χώρας μας».

Οι τόμοι της σειράς «Ο Κύκλος των Μουσείων» δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, είναι ελεύθερα προσβάσιμοι διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της LAMDA https://www.lamdadev.com και η έντυπή τους μορφή διατίθεται δωρεάν σε επιλεγμένους αποδέκτες, όπως Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

O τόμος εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Ολκός, υπό την εκδοτική φροντίδα της Ειρήνης Λούβρου. Η φωτογράφιση έγινε από τον Σωκράτη Μαυρομμάτη, η μετάφραση στα αγγλικά από την Αλεξάνδρα Ντούμα και η σελιδοποίηση από την Ελίζα Κοκκίνη. Η επεξεργασία των εικόνων έγινε από τον Νίκο Λαγό, η τυπογραφική διόρθωση από τον Παντελή Μπουκάλα, η εκτύπωση από την εταιρεία Φωτόλιο, και η βιβλιοδεσία από τον Γιώργο Ηλιόπουλο.

