Η Πάτρα και το Αρχαιολογικό της Μουσείο απέκτησαν τη δική τους ξεχωριστή θέση στη σπουδαία εκδοτική σειρά της LAMDA Development, μέσα από μια πολυτελή έκδοση αφιερωμένη στην ιστορία και τη διαχρονία της πόλης.

Αναστασία Κουμούση και LAMDA φωτίζουν το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον 24ο τόμο του «Κύκλου των Μουσείων» ΦΩΤΟ (Από αριστερά) Η Νόνη Καραγιάννη, Communications Senior Consultant της LAMDA, ο Βαγγέλης Χρόνης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της LAMDA, η Δρ Αναστασία Κουμούση, συγγραφέας του τόμου, η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, και η Ειρήνη Λούβρου των εκδόσεων Ολκός.
09 Δεκ. 2025 15:15
Η LAMDA Development παρουσίασε στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας τον εικοστό τέταρτο τόμο της εκδοτικής σειράς «Ο Κύκλος των Μουσείων» με τίτλο «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών». Η έκδοση, αφιερωμένη στο ομώνυμο μουσείο, εντάσσεται στην πρωτοβουλία της LAMDA για την ανάδειξη γνωστών και λιγότερων γνωστών μουσείων της Ελλάδας, στο πλαίσιο της προστασίας της πολιτισμικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς της χώρας.

Ο πολυτελής τόμος «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών», τον οποίο υπογράφει η αρχαιολόγος και Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ Αναστασία Κουμούση,  αναδεικνύει το αρχαιολογικό παρελθόν μιας πόλης με μακρά ιστορική διάρκεια, η οποία ξεκινά από την προϊστορική εποχή και φτάνει έως τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Μέσα από τεκμηριωμένα κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου, ο αναγνώστης ανακαλύπτει το ισχυρό μυκηναϊκό αποτύπωμα στην περιοχή, τον ασύγκριτης τέχνης ελληνιστικό χρυσό, τα υψηλής αισθητικής ρωμαϊκά ψηφιδωτά, τις μοναδικές χρωματικές παλέτες των γυάλινων αγγείων, καθώς και τις επιβλητικές παραστάσεις μονομάχων. Από τους Μυκηναίους άνακτες έως και την Αχαϊκή Συμπολιτεία και την ρωμαϊκή περίοδο, η έκδοση συνθέτει ένα ταξίδι στην ιστορική πορεία, τη διαχρονικότητα και την πολυπολιτισμικότητα της ζωής στην Αρχαία Πάτρα.

Άποψη της αίθουσας 1896 του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας, όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του αφιερωματικού τόμου «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών»

Στην εκδήλωση – παρουσίαση του τόμου η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο εικοστός τέταρτος τόμος της σειράς είναι αφιερωμένος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Η Πάτρα, πρωτεύουσα της Αχαΐας και κομβικό θαλάσσιο σταυροδρόμι μεταξύ ανατολικής Μεσογείου και Ιονίου, έχει να επιδείξει μια πλούσια και πολυσύνθετη αρχαιολογική διαδρομή. Τα τεκμήρια που φιλοξενεί το Μουσείο -καλύπτοντας ένα χρονολογικό φάσμα από την προϊστορική εποχή έως τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες- μαρτυρούν τις αδιάλειπτες επαφές και αλληλεπιδράσεις της περιοχής με τον ευρύτερο μεσογειακό κόσμο. Σε αυτήν τη γεωγραφική γωνιά, οι λαοί αντάλλασσαν όχι μόνο εμπορεύματα, αλλά και ιδέες, γνώσεις, καλλιτεχνικές τεχνικές και θρησκευτικές πρακτικές. Η συμβολή της LAMDA Development σε αυτή τη διαδρομή είναι ανεκτίμητη. Με συνέπεια και όραμα, η εκδοτική αυτή πρωτοβουλία έχει ήδη αναδείξει τα μεγάλα μουσεία και τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας, προσφέροντας στην επιστημονική κοινότητα, στους εκπαιδευτικούς, στους φοιτητές και στους πολίτες, στην Ελλάδα και διεθνώς, εργαλεία γνώσης και έμπνευσης».

Ζεύγος χρυσών ενωτίων με τη μορφή περιστεριών που πατούν σε πλίνθο. Πάτρα, τέλη του 2ου – αρχές του 1ου αι. π.Χ.

Εξαιρετικής τέχνης ψηφιδωτό δάπεδο από αίθριο ρωμαϊκής οικίας, με απεικόνιση θαλάσσιου κόσμου και με Ερωτιδείς ως αλιείς ψυχών στην υπηρεσία της Αφροδίτης. Πάτρα, 2ος-3ος αι. μ.Χ.

Ψηφιδωτό δάπεδο με πολύχρωμο μαίανδρο που δημιουργεί τρία πλαίσια. Στο καθένα εικονίζονται ψάρια, οστρακοειδή και πτηνά που αποδίδονται με ιδιαίτερες λεπτομέρειες χάρη στη χρήση μικρών ψηφίδων. Πάτρα, 3ος αι. μ.Χ.

Η συγγραφέας του τόμου, Δρ Αναστασία Κουμούση, είπε: «Σε αυτό τον τόπο συγκρούστηκαν, αλλά και συμβίωσαν ειρηνικά και δημιουργικά Έλληνες και λαοί ξένοι, που μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες, που πίστευαν στους ίδιους ή σε διαφορετικούς θεούς. Οργανωμένοι οικισμοί και άστη, νεκροταφεία, μια κυκλώπεια ακρόπολη και μια πόλη πολυπολιτισμική και ανεξίθρησκη πρόσφεραν στο Μουσείο Πατρών πολύτιμα τεκμήρια της πορείας τους στον χρόνο. Αυτά τα ευρήματα, άλλοτε ταπεινά, άλλοτε πολυτελή, διαγράφουν την οικιστική εξέλιξη, τη διοικητική οργάνωση, την κοινωνική διαστρωμάτωση, τις λατρευτικές και ταφικές πρακτικές, τις τεχνικές του πολέμου, τις εμπορικές και πολιτιστικές επαφές της Πάτρας και της δυτικής Αχαΐας με τον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο, αλλά και πέρα από αυτόν, σε Ανατολή και Δύση».

H Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, και ο Βαγγέλης Χρόνης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της LAMDA

Ο Αντιπρόεδρος της LAMDA Development, Βαγγέλης Χρόνης, τόνισε: «Για εμάς στη LAMDA Development, κάθε τόμος της σειράς ο “Κύκλος των Μουσείων” είναι ένα ταξίδι στην καρδιά του ελληνικού πολιτισμού. Με τον 24ο φετινό τόμο για το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, τιμούμε την ιστορία και τους ανθρώπους που διαφυλάσσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αποτελεί προτεραιότητα της LAMDA η συμβολή στην ανάδειξη των αρχαιολογικών θησαυρών της χώρας μας».

Ψηφιδωτό δάπεδο από μεγάλο και πολυτελές κτηριακό συγκρότημα της Πάτρας. Στο κεντρικό μετάλλιο εικονίζεται η κεφαλή της Μέδουσας κατενώπιον, με ήρεμα και ήπια χαρακτηριστικά, η οποία αποστρέφει το βλέμμα από τον θεατή για να μην τον πετρώσει. 2ος αι. μ.Χ.

Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη του μονομάχου Τρύφερου, την οποία προσέφερε στη μνήμη του ο γιος του Αλέξανδρος. Ο μονομάχος βαριά οπλισμένος, στον τύπο του διώκτη, στρέφεται προς τα δεξιά. Αριστερά της παράστασης, έντεκα στεφάνια συμβολίζουν τις νίκες του στον στίβο. Πάτρα, Βόρειο νεκροταφείο, 2ος-3ος αι. μ.Χ.

: Πολυγωνικό υαλόφραγμα παραθύρου από πολυτελή αστική κατοικία της ρωμαϊκής πόλης των Πατρών. Ελεφαντοστέινα διάχωρα συγκρατούν το αδιαφανές γαλάζιο γυαλί. Το κεντρικό κυκλικό τμήμα καλύπτεται με φίλντισι. 2ος αι. μ.Χ.

Οι τόμοι της σειράς «Ο Κύκλος των Μουσείων» δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, είναι ελεύθερα προσβάσιμοι  διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της LAMDA  https://www.lamdadev.com και η έντυπή τους μορφή διατίθεται  δωρεάν σε επιλεγμένους αποδέκτες, όπως Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Ψηφιδωτό δάπεδο μεγάλης και πλούσιας ρωμαϊκής έπαυλης από τα μεγαλύτερα που έχουν εντοπιστεί στην Πάτρα. Στην παράσταση – με θέμα το κυνήγι – έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ λεπτές ψηφίδες που ανακαλούν ζωγραφική σύνθεση, ενώ οι επιγραφές ονομάτων πιστοποιούν ότι πρόκειται για ρεαλιστική σκηνή. Έργο υψηλής καλλιτεχνικής αξίας από αξιόλογους τεχνίτες. Τέλη του 3ου – αρχές του 4ου αι. π.Χ.

Ο αφιερωματικός τόμος «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών»

O τόμος εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Ολκός, υπό την εκδοτική φροντίδα της Ειρήνης Λούβρου. Η φωτογράφιση έγινε από τον Σωκράτη Μαυρομμάτη, η μετάφραση στα αγγλικά από την Αλεξάνδρα Ντούμα και η σελιδοποίηση από την Ελίζα Κοκκίνη. Η επεξεργασία των εικόνων έγινε από τον Νίκο Λαγό, η τυπογραφική διόρθωση από τον Παντελή Μπουκάλα, η εκτύπωση από την εταιρεία Φωτόλιο, και η βιβλιοδεσία από τον Γιώργο Ηλιόπουλο.

