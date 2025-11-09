Αναστασία Κουμούση: Τα μνημεία ζουν όταν χρησιμοποιούνται

Η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ. αρχαιολόγος-βυζαντινολόγος, Αναστασία Κουμούση που αφιέρωσε τη ζωή της στη διαφύλαξη της ιστορικής μας μνήμης, επισημαίνει στην «Π» ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας τόπος, αλλά ένα ζωντανό μουσείο πολιτισμού.

09 Νοέ. 2025 10:30
Pelop News

Σε μια περίοδο όπου η πολιτιστική συνείδηση κινδυνεύει να παραμεριστεί από την ταχύτητα της επικαιρότητας, η παρουσία και η φωνή των αρχαιολόγων υπενθυμίζει ότι το παρελθόν δεν είναι απλώς αντικείμενο μελέτης, αλλά θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται το μέλλον. Ο ρόλος τους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων δεν περιορίζεται μόνο στην ανασκαφή και τη διατήρηση μνημείων, αλλά επεκτείνεται και στη διαμόρφωση της συλλογικής μας πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς. Η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ. αρχαιολόγος-βυζαντινολόγος, Αναστασία Κουμούση βρίσκει τον δικό της ρόλο να αφηγηθεί, να διαχειριστεί, «φωτίσει» και να εμπνεύσει. Μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στη διαφύλαξη της ιστορικής μας μνήμης, με πάθος, επιμονή και επιστημονική ευσυνειδησία εργάζεται για να φέρει στο φως τα κρυμμένα μυστικά των αρχαίων προγόνων μας, υπενθυμίζοντάς μας ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας τόπος, αλλά ένα ζωντανό μουσείο πολιτισμού.

-Ποια είναι η αποστολή και το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας στην οποία εργάζεστε;

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, στο τιμόνι της οποίας βρίσκομαι, είναι περιφερειακή Διεύθυνση του υπουργείου Πολιτισμού με αρμοδιότητα την προστασία, συντήρηση, ανάδειξη και διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Αχαΐας από τους προϊστορικούς έως και τους οθωμανικούς χρόνους. Σε αυτό το πλαίσιο εκτελούμε και τα έργα αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων.

-Πώς συνδυάζεται η επιστημονική έρευνα με τη διαχείριση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς;

Προϋπόθεση για την προστασία και την ορθή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς (ακίνητα και κινητά μνημεία) είναι οι εξειδικευμένες γνώσεις του προσωπικού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, οι οποίες προέρχονται από πολύχρονη επιστημονική έρευνα. Πώς θα προστατεύσεις ένα μνημείο, πώς θα το συντηρήσεις και αναδείξεις, αν, για παράδειγμα, δεν ξέρεις τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη του αρχιτεκτονικού τύπου στον οποίο αυτό ανήκει; Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς σημαίνει μελετώ, κατανοώ, προστατεύω, αξιοποιώ, προβάλω τις αρχαιότητες και τις παραδίδω στην επόμενη γενιά.

-Πώς συνδυάζεται η αρχαιολογική έρευνα, όταν ένα έργο αρχαιοτήτων συνδέεται με σύγχρονα αναπτυξιακά έργα (π.χ. μετρό, δρόμοι, κατασκευές);

Οταν στη διάρκεια εκτέλεσης ενός σύγχρονου δημοσίου ή γενικότερα αναπτυξιακού έργου αποκαλυφθούν αρχαία, η υποχρέωσή μας από τον νόμο είναι να ανασκαφούν, να τεκμηριωθούν και αναλόγως της σπουδαιότητας και της διατήρησής τους, να αποφασιστεί αν θα διατηρηθούν ορατά ή θα καταχωθούν. Υπάρχει συνεπώς, ως έναν βαθμό, καθυστέρηση στην υλοποίηση του τεχνικού έργου και παράλληλα μεγάλη πίεση από τον χρόνο, αλλά και δυσκολία στις συνθήκες εκτέλεσης του αρχαιολογικού έργου. Στην Πάτρα έχουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνύπαρξης αρχαίου δημοσίου έργου (το ύστερο μεσαιωνικό υδραγωγείο στην κοιλάδα της Αρόης) με ένα σύγχρονο (τη Μικρή Περιμετρική οδό). Για να μη θιγεί το υδραγωγείο, ούτε να αλλάξει η πορεία του αυτοκινητόδρομου, το υδραγωγείο μεταφέρθηκε κοντά στο ρωμαϊκό και γύρω τους δημιουργήθηκε ένας εξαίρετος αρχαιολογικός χώρος. Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι το πιο επιτυχημένο παράδειγμα των τελευταίων χρόνων της συνύπαρξης αρχαιοτήτων και ενός μεγάλου δημοσίου έργου.

-Ποια η συνεργασία σας με άλλους φορείς;

Τα έργα που υλοποιούμε δεν έχουν ως στόχο μόνο την προώθηση της αρχαιολογικής έρευνας. Η διάσωση και η  ανάδειξη των μνημείων συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή μας. Για να πετύχει αυτό χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων των φορέων που έχουν κοινό στόχο με τους δικούς μας: της περιφέρειας, του δήμου, του υπουργείου Τουρισμού, της Εκκλησίας, των πολιτιστικών συλλόγων και κάθε ενεργού πολίτη. Οι συνέργειες είναι απαραίτητες και καλοδεχούμενες.

-Πώς γίνεται η διαδικασία τεκμηρίωσης των ευρημάτων;

Η τεκμηρίωση των ευρημάτων είναι μια εξίσου σημαντική με την ανασκαφή και απαιτητική διαδικασία και συνάμα συναρπαστική. Απαιτεί πολύ χρόνο, βαθιά γνώση και σίγουρα χρειάζεται μια ξεχωριστή κουβέντα για να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις.

-Πιστεύετε ότι η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι το μέλλον της Αρχαιολογίας;

Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές εφαρμογές, όπως η επαυξημένη και η μικτή πραγματικότητα, να «ζωντανεύουν» τα μνημεία ή να μπορεί κάποιος να περιηγηθεί, από το σπίτι του ή οπουδήποτε και αν βρίσκεται, στα εκθέματα ενός μουσείου ή να παρακολουθήσει online συντήρηση αρχαιοτήτων από ένα εργαστήριο, χώρο παραδοσιακά κλειστό στο κοινό, είναι μια εντυπωσιακή εξέλιξη από την οποία η πολιτιστική κληρονομιά ωφελείται. Είναι πράγματι το αύριο, που επ’ ουδενί όμως δεν πρέπει να καταργήσει τη φυσική παρουσία του κοινού στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους.

-Σε ποια αρχαιολογικά έργα ή ανασκαφές έχετε συμμετάσχει μέχρι σήμερα;   

Στη διάρκεια των 20 χρόνων που είμαι διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων έχουν υλοποιηθεί υπό τη διεύθυνση και επίβλεψή μου 44 έργα αναστήλωσης, συντήρησης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, βυζαντινών ναών και μεσαιωνικών κάστρων στην Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία και τη Ζάκυνθο, καθώς και τρία μουσειακά έργα. Από ……… ετών διευθύνω δύο συστηματικές ανασκαφές, στην αρχαία Τριταία και την αρχαία Αιγείρα.

Η κ. Κουμούση ήταν «ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» το 2024. Την απονομή είχ εκάνει ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Χαράλαμπος Μπονάνος

-Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε σε μια ανασκαφή;

Να διασωθούν οι αρχαιότητες που έρχονται στο φως, προσφέροντάς μας ταυτόχρονα τη μέγιστη πληροφορία για  την εποχή και τους ανθρώπους που τις δημιούργησαν.

-Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ομάδας στην επιτυχία μιας αρχαιολογικής αποστολής;

Τα αρχαιολογικά έργα είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και αρμονικής συνεργασίας ανθρώπων διαφόρων ειδικοτήτων (αρχαιολόγων, συντηρητών, μηχανικών, εργατοτεχνιτών) με συσσωρευμένη εμπειρία. Κάθε ομάδα όμως έχει ανάγκη από κάποιον που θα συντονίζει, θα εμπνέει, θα ενθαρρύνει και θα αναλαμβάνει τις ευθύνες.

-Ποια είναι η θέση σας για την επιστροφή αρχαιοτήτων που βρίσκονται στο εξωτερικό;

Είναι αυτονόητο ότι αρχαιότητες που έχουν παρανόμως εξαχθεί από τη χώρα ανήκουν στο ελληνικό κράτος και πρέπει να επιστραφούν.

-Πιστεύετε ότι ο αρχαίος πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα;

Φυσικά το πιστεύω, γιατί αυτό συμβαίνει. Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι ένα από τα πέντε κύρια προϊόντα του ελληνικού τουρισμού Οι αναδεδειγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και τα αναβαθμισμένα μουσεία προσελκύουν ολοένα και περισσότερους επισκέπτες. Η πολιτιστική μας κληρονομιά μαζί με τις ομορφιές της Αχαΐας είναι από τα σημαντικότερα κεφάλαια που διαθέτουμε για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

-Ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα για την ανάδειξη της αρχαίας πολιτιστικής μας κληρονομιάς;

Ολα τα μνημεία που διασώζουμε, αποκαθιστούμε και αναδεικνύουμε σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές της επιστήμης, δεν πρέπει να απευθύνονται μόνο στους λίγους και τους ειδικούς. Πρέπει να είναι ανοικτά σε όλους. Με προϋποθέσεις βέβαια. Και στις βυζαντινές εκκλησίες να γίνονται μυστήρια και στα αρχαία θέατρα να δίνονται παραστάσεις. Με αυτό τον τρόπο τα μνημεία παραμένουν «ζωντανά», γίνονται οικεία και μέρος της καθημερινότητάς μας, όπως ακριβώς συνέβαινε και την εποχή που δημιουργήθηκαν.

-Πώς βλέπετε το μέλλον της Αρχαιολογίας στην Ελλάδα;

Ευοίωνο. Αρχαία υπάρχουν. Αρχαιολόγοι επίσης, με εμπειρία και νέοι με εξαιρετικές σπουδές και μεράκι για δουλειά. Ανοίγονται καινούργιοι ορίζοντες με την εξέλιξη της τεχνολογίας που δίνουν άλλη ώθηση στην αρχαιολογική διαδικασία.

-Ποια συμβουλή θα δίνατε σε έναν νέο άνθρωπο που θέλει να γίνει αρχαιολόγος;

Θα σας απαντήσω σαν μαχόμενη αρχαιολόγος του υπουργείου Πολιτισμού. Η δουλειά μας δεν έχει μόνο ευχάριστες και συναρπαστικές στιγμές. Οι δυσκολίες και οι απαιτήσεις ίσως είναι περισσότερες. Αν κάποιος όμως αγαπάει πολύ την Αρχαιολογία και αν είναι διατεθειμένος να αντιμετωπίσει και την άχαρη πλευρά του επαγγέλματος, να γίνει αρχαιολόγος!
