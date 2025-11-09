Αναστασία Κουμούση: Τα μνημεία ζουν όταν χρησιμοποιούνται

Σε μια περίοδο όπου η πολιτιστική συνείδηση κινδυνεύει να παραμεριστεί από την ταχύτητα της επικαιρότητας, η παρουσία και η φωνή των αρχαιολόγων υπενθυμίζει ότι το παρελθόν δεν είναι απλώς αντικείμενο μελέτης, αλλά θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται το μέλλον. Ο ρόλος τους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων δεν περιορίζεται μόνο στην ανασκαφή και τη διατήρηση μνημείων, αλλά επεκτείνεται και στη διαμόρφωση της συλλογικής μας πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς. Η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ. αρχαιολόγος-βυζαντινολόγος, Αναστασία Κουμούση βρίσκει τον δικό της ρόλο να αφηγηθεί, να διαχειριστεί, «φωτίσει» και να εμπνεύσει. Μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στη διαφύλαξη της ιστορικής μας μνήμης, με πάθος, επιμονή και επιστημονική ευσυνειδησία εργάζεται για να φέρει στο φως τα κρυμμένα μυστικά των αρχαίων προγόνων μας, υπενθυμίζοντάς μας ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας τόπος, αλλά ένα ζωντανό μουσείο πολιτισμού.

-Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε σε μια ανασκαφή;

Να διασωθούν οι αρχαιότητες που έρχονται στο φως, προσφέροντάς μας ταυτόχρονα τη μέγιστη πληροφορία για την εποχή και τους ανθρώπους που τις δημιούργησαν.

-Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ομάδας στην επιτυχία μιας αρχαιολογικής αποστολής;

Τα αρχαιολογικά έργα είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και αρμονικής συνεργασίας ανθρώπων διαφόρων ειδικοτήτων (αρχαιολόγων, συντηρητών, μηχανικών, εργατοτεχνιτών) με συσσωρευμένη εμπειρία. Κάθε ομάδα όμως έχει ανάγκη από κάποιον που θα συντονίζει, θα εμπνέει, θα ενθαρρύνει και θα αναλαμβάνει τις ευθύνες.

-Ποια είναι η θέση σας για την επιστροφή αρχαιοτήτων που βρίσκονται στο εξωτερικό;

Είναι αυτονόητο ότι αρχαιότητες που έχουν παρανόμως εξαχθεί από τη χώρα ανήκουν στο ελληνικό κράτος και πρέπει να επιστραφούν.

-Πιστεύετε ότι ο αρχαίος πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα;

Φυσικά το πιστεύω, γιατί αυτό συμβαίνει. Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι ένα από τα πέντε κύρια προϊόντα του ελληνικού τουρισμού Οι αναδεδειγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και τα αναβαθμισμένα μουσεία προσελκύουν ολοένα και περισσότερους επισκέπτες. Η πολιτιστική μας κληρονομιά μαζί με τις ομορφιές της Αχαΐας είναι από τα σημαντικότερα κεφάλαια που διαθέτουμε για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

-Ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα για την ανάδειξη της αρχαίας πολιτιστικής μας κληρονομιάς;

Ολα τα μνημεία που διασώζουμε, αποκαθιστούμε και αναδεικνύουμε σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές της επιστήμης, δεν πρέπει να απευθύνονται μόνο στους λίγους και τους ειδικούς. Πρέπει να είναι ανοικτά σε όλους. Με προϋποθέσεις βέβαια. Και στις βυζαντινές εκκλησίες να γίνονται μυστήρια και στα αρχαία θέατρα να δίνονται παραστάσεις. Με αυτό τον τρόπο τα μνημεία παραμένουν «ζωντανά», γίνονται οικεία και μέρος της καθημερινότητάς μας, όπως ακριβώς συνέβαινε και την εποχή που δημιουργήθηκαν.

-Πώς βλέπετε το μέλλον της Αρχαιολογίας στην Ελλάδα;

Ευοίωνο. Αρχαία υπάρχουν. Αρχαιολόγοι επίσης, με εμπειρία και νέοι με εξαιρετικές σπουδές και μεράκι για δουλειά. Ανοίγονται καινούργιοι ορίζοντες με την εξέλιξη της τεχνολογίας που δίνουν άλλη ώθηση στην αρχαιολογική διαδικασία.

-Ποια συμβουλή θα δίνατε σε έναν νέο άνθρωπο που θέλει να γίνει αρχαιολόγος;

Θα σας απαντήσω σαν μαχόμενη αρχαιολόγος του υπουργείου Πολιτισμού. Η δουλειά μας δεν έχει μόνο ευχάριστες και συναρπαστικές στιγμές. Οι δυσκολίες και οι απαιτήσεις ίσως είναι περισσότερες. Αν κάποιος όμως αγαπάει πολύ την Αρχαιολογία και αν είναι διατεθειμένος να αντιμετωπίσει και την άχαρη πλευρά του επαγγέλματος, να γίνει αρχαιολόγος!