Αναστασία Τογιοπούλου: «Αντίο» με θλίψη στον δικηγόρο Σπύρο Σορβατζιώτη

Με συγκίνηση και λόγια σεβασμού αποχαιρετά τον Σπύρο Σορβατζιώτη η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων, Αναστασία Τογιοπούλου, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον πρόωρο χαμό του.

Αναστασία Τογιοπούλου: «Αντίο» με θλίψη στον δικηγόρο Σπύρο Σορβατζιώτη
01 Νοέ. 2025 10:09
Pelop News

Η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης και Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεΐκων, Αναστασία Τογιοπούλου, εκφράζει την θλίψη της για τον θάνατο του μάχιμου και αξιοπρεπούς δικηγόρου, Σπύρου Σορβατζιώτη που έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή.

Η Αντιδήμαρχος απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του Τασούλα, στην κόρη του Αφροδίτη, στην μητέρα του Αφροδίτη, στην αδελφή του Δήμητρα Σορβατζιώτη και σε όλους τους οικείους του εκλιπόντος.
