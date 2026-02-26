Αναστασόπουλος: «Οργανωμένο σχέδιο εναντίον του Αρη Πατρών»

Την παραίτησή του από το ΔΣ του Αρη Πατρών ανακοίνωσε με γραπτή του δήλωση ο Τάκης Αναστασόπουλος μετά την «κατάφορα άδικη», – όπως τη χαρακτήρισε – τιμωρία του από την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας για τα όσα έγιναν στο ματς με τον Πανμοβριακό. Ο παράγοντας της ομάδας τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο Προσφυγικών για τους δύο επόμενους αγώνες. Με την παρούσα ανακοίνωση θα ήθελα να ενημερώσω άπαντες για την απόφαση μου να αποχωρήσω από το Δ.Σ. του Α.Π.Σ. Άρης Πατρών, μετά τα τελευταία γεγονότα και την κατάφορα άδικη τιμωρία μου από την Πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας για το παιχνίδι με τον Πανμοβριακό Ριόλου στις 14/2/26 στα Προσφυγικά.

Δεν είμαστε άγνωστοι, το αντίθετο άλλωστε. Άρα θα πρέπει ό,τι λέμε να έχει ισχύ και να μην αναιρούμε τα όσα υποστηρίζουμε, ειδικά όταν κατέχουμε θεσμικές θέσεις που καθορίζουν τα πάντα στο τοπικό ποδόσφαιρο.

Το ότι εκτός από μέλος του Δ.Σ. της ομάδας είμαι -όπως και όλα τα πρόσωπα που απαρτίζουν το συμβούλιο- και οπαδός του Άρη είναι γνωστό τοις πάσι εδώ και δεκαετίες. Αναλαμβάνω πάντα τις ευθύνες μου όταν και αν φταίω και πληρώνω το εκάστοτε τίμημα.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επιτρέπω σε κανέναν να διαβάλει τον χαρακτήρα μου, να αμφισβητεί το ήθος μου και να παίζει παιχνίδια συμφερόντων πάνω στο όνομα μου. Πόσο μάλλον όταν για όσα γράφονται και ακούγονται γύρω από το άτομο μου επηρεάζουν και την οικογένεια μου και κυρίως τα παιδιά μου. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν.

Το βίντεο της αναμέτρησης με τον Πανμοβριακό είναι αδιάψευστος μάρτυρας ότι το κατηγορητήριο όπως προέκυψε από το φ.α. είναι ψευδές και ανυπόστατο. Δυστυχώς τα όσα ειπώθηκαν κατ’ ιδίαν από πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις δεν τηρήθηκαν ούτε στο ελάχιστο.

Θεωρώ τα όλα όσα συμβαίνουν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εναντίον της ομάδας του Άρη Πατρών και προσωπικά στο πρόσωπο μου, οπότε θα σας κάνω πιο δύσκολο να βρίσκετε αποδιοπομπαίους τράγους για την επίρριψη Αισωπικών κατηγοριών

ΥΓ: Το γήπεδο ό,τι και να κάνετε δεν θα μου το στερήσετε. Θα είμαι εκεί με την φίλαθλη ιδιότητα…

Μετά τιμής, Παναγιώτης Αναστασόπουλος

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



