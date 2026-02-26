Αναστασόπουλος: «Οργανωμένο σχέδιο εναντίον του Αρη Πατρών»

Με γραπτή του δήλωση ο παράγοντας της ομάδας ανακοίνωσε την παραίτησή του

Αναστασόπουλος: «Οργανωμένο σχέδιο εναντίον του Αρη Πατρών»
26 Φεβ. 2026 13:36
Pelop News

Την παραίτησή του από το ΔΣ του Αρη Πατρών ανακοίνωσε με γραπτή του δήλωση ο Τάκης Αναστασόπουλος μετά την «κατάφορα άδικη», – όπως τη χαρακτήρισε – τιμωρία του από την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας για τα όσα έγιναν στο ματς με τον Πανμοβριακό.
Ο παράγοντας της ομάδας τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο Προσφυγικών για τους δύο επόμενους αγώνες.
Με την παρούσα ανακοίνωση θα ήθελα να ενημερώσω άπαντες για την απόφαση μου να αποχωρήσω από το Δ.Σ. του Α.Π.Σ. Άρης Πατρών, μετά τα τελευταία γεγονότα και την κατάφορα άδικη τιμωρία μου από την Πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας για το παιχνίδι με τον Πανμοβριακό Ριόλου στις 14/2/26 στα Προσφυγικά.
Δεν είμαστε άγνωστοι, το αντίθετο άλλωστε. Άρα θα πρέπει ό,τι λέμε να έχει ισχύ και να μην αναιρούμε τα όσα υποστηρίζουμε, ειδικά όταν κατέχουμε θεσμικές θέσεις που καθορίζουν τα πάντα στο τοπικό ποδόσφαιρο.
Το ότι εκτός από μέλος του Δ.Σ. της ομάδας είμαι -όπως και όλα τα πρόσωπα που απαρτίζουν το συμβούλιο- και οπαδός του Άρη είναι γνωστό τοις πάσι εδώ και δεκαετίες. Αναλαμβάνω πάντα τις ευθύνες μου όταν και αν φταίω και πληρώνω το εκάστοτε τίμημα.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επιτρέπω σε κανέναν να διαβάλει τον χαρακτήρα μου, να αμφισβητεί το ήθος μου και να παίζει παιχνίδια συμφερόντων πάνω στο όνομα μου. Πόσο μάλλον όταν για όσα γράφονται και ακούγονται γύρω από το άτομο μου επηρεάζουν και την οικογένεια μου και κυρίως τα παιδιά μου. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν.
Το βίντεο της αναμέτρησης με τον Πανμοβριακό είναι αδιάψευστος μάρτυρας ότι το κατηγορητήριο όπως προέκυψε από το φ.α. είναι ψευδές και ανυπόστατο. Δυστυχώς τα όσα ειπώθηκαν κατ’ ιδίαν από πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις δεν τηρήθηκαν ούτε στο ελάχιστο.
Θεωρώ τα όλα όσα συμβαίνουν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εναντίον της ομάδας του Άρη Πατρών και προσωπικά στο πρόσωπο μου, οπότε θα σας κάνω πιο δύσκολο να βρίσκετε αποδιοπομπαίους τράγους για την επίρριψη Αισωπικών κατηγοριών
ΥΓ: Το γήπεδο ό,τι και να κάνετε δεν θα μου το στερήσετε. Θα είμαι εκεί με την φίλαθλη ιδιότητα…
Μετά τιμής,
Παναγιώτης Αναστασόπουλος

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
20:01 «Άδικη διαπόμπευση. Ήμουν κλινήρης με πυρετό, έδωσα συμβουλές εξ αποστάσεως», η παιδίατρος για το περιστατικό με το βρέφος στη Ζάκυνθο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ