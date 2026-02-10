Αναστάτωση στο μετρό στους «Αμπελόκηπους» – Άνδρας έπεσε στις ράγες μετά από αδιαθεσία

Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν νωρίτερα στον σταθμό «Αμπελόκηποι» του μετρό, όταν ένας άνδρας που βρισκόταν στην αποβάθρα βρέθηκε ξαφνικά στις ράγες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και φέρεται να έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του, γεγονός που οδήγησε στην πτώση του στο χώρο διέλευσης των συρμών.

Επιβάτες που αντιλήφθηκαν άμεσα το συμβάν αντέδρασαν γρήγορα, ενεργοποιώντας το κουμπί έκτακτης ανάγκης ώστε να ακινητοποιηθεί ο συρμός που πλησίαζε, αποτρέποντας έτσι πιθανό σοβαρότερο κίνδυνο.

