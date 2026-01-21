Αναστέλλονται οι εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ μέχρι να σταματήσουν οι απειλές Τραμπ για Γροιλανδία

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αναστέλλονται οι εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ μέχρι να σταματήσουν οι απειλές Τραμπ για Γροιλανδία
21 Ιαν. 2026 18:51
Pelop News

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε την αναστολή των εμπορικών συμφωνιών ανάμεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ (για δασμολογικά και εμπορικά ζητήματα – Συμφωνία Turnberry).

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός: Αιχμές σε Ευρώπη και Βρετανία για ενέργεια και γεωπολιτική – Τι είπε για τη Γροιλανδία

Όπως δήλωσε στο Στρασβούργο ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου και μόνιμος εισηγητής για τις ΗΠΑ, Μπερντ Λάνγκε (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται σκληρά για να καθορίσει τη θέση του σχετικά με τις δύο νομοθετικές προτάσεις Turnberry, προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Συμφωνία Turnberry θα είχε αναστείλει τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και θα είχε θεσπίσει ένα σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων για μεγάλο αριθμό αμερικανικών αγροδιατροφικών προϊόντων που εισέρχονται στην ΕΕ. Ωστόσο, απειλώντας την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία ενός κράτους – μέλους της ΕΕ και χρησιμοποιώντας τους δασμούς ως μέσο καταναγκασμού, οι ΗΠΑ υπονομεύουν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ.

Σήμερα, οι σκιώδεις εισηγητές της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου επανέλαβαν την ακλόνητη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας. Δεδομένων των συνεχιζόμενων και κλιμακούμενων απειλών, συμπεριλαμβανομένων των δασμολογικών απειλών, κατά της Γροιλανδίας, της Δανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων τους, δεν μας έχει μείνει άλλη εναλλακτική λύση από το να αναστείλουμε τις εργασίες για τις δύο νομοθετικές προτάσεις Turnberry έως ότου οι ΗΠΑ αποφασίσουν να επανέλθουν σε μια πορεία συνεργασίας και όχι αντιπαράθεσης, και πριν ληφθούν οποιαδήποτε περαιτέρω μέτρα.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον κ. Λάνγκε, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ζητήσει επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το «μέσο κατά του καταναγκασμού», το λεγόμενο και «οικονομικό μπαζούκα» που διαθέτει στο οπλοστάσιό της ΕΕ για να απαντήσει σε εμπορικούς δασμούς.

Προς το παρόν, πάντως, δεν τίθεται ζήτημα μείωσης της εισαγωγής υγροποιημένου αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, καθώς σύμφωνα με τον κ. Λάνγκε αυτό είναι ζήτημα που αφορά ιδιωτικές εταιρείες και εώς ένα σημείο τα κράτη – μέλη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:11 Γροιλανδία: Δίνει οδηγίες προς τον πληθυσμό σε περίπτωση κρίσης
20:52 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το Πάτραι λύγισε στα πέναλτι την Αχαϊκή
20:51 Χάος στην Αττική: Καταστροφικές εικόνες σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βούλα και Βάρη, τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία
20:42 Γαλλία: To 84% θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη
20:34 Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πατέρας του 14χρονου μαθητή με το όπλο στο σχολείο
20:23 Ο Δημήτρης Παπαστεργίου στην «Π»: Ψηφιακή «κόλαση» το επόμενο εξάμηνο ΒΙΝΤΕΟ
20:21 Καιρός: Καταιγίδες, ισχυρές βροχές, αλλά και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας
20:10 Συνελήφθη δημοσιογράφος στα Χανιά για διασπορά ψευδών ειδήσεων στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου ιατρού
20:00 Προφυλακιστέος ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας στο Λιθοβούνι Αγρινίου
19:51 Σικελία: Ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ οι ζημιές από το κύμα κακοκαιρίας που την πλήττει
19:41 «Η δικαιοσύνη έστειλε μήνυμα για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια εγκλήματα», συγκλονίζει ο χαροκαμένος πατέρας του 22χρονου Παναγιώτη
19:31 Ασπρόπυργος: Υπερχείλισε ρέμα, εκκενώνεται η περιοχή Γκορύτσα, φούσκωσαν Κηφισός, Ιλισσός, Ποδονίφτης και Πικροδάφνη, ΒΙΝΤΕΟ
19:21 Κότερα, πολυτελή αυτοκίνητα και κοσμήματα, περιλάμβανε το «μενού» της επένδυσης της συμμορίας των βενζινάδων, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:11 «Κάνεις ένα καλό για να βρεθείς μπλεγμένος, δεν σέβεσαι τον φίλο σου», ο εργοδότης «καίει» τον ανιψιό για το φονικό στη Φοινικούντα
19:00 ΕΦΚΑ: «Καταιγίδα» ειδοποιητηρίων – Πάνω από 480.000 στο εννεάμηνο με τα ληξιπρόθεσμα να «φουσκώνουν»
18:51 Αναστέλλονται οι εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ μέχρι να σταματήσουν οι απειλές Τραμπ για Γροιλανδία
18:41 Kung Fu & Tai Ji Patras: 12 μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
18:30 Σε φάση κάμψης η κτηματαγορά της Αχαΐας το 2025
18:24 Πάτρα: Μπήκαμε στο 2026 και ακόμα ρημάζει ο «Λάγιος» ΦΩΤΟ
18:21 Άστρος: Λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ