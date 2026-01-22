Αναστολή μαθημάτων λόγω κακοκαιρίας: Σε ποιες περιοχές τα σχολεία μένουν κλειστά

Δείτε αναλυτικά ποια σχολεία δεν λειτουργούν σήμερα λόγω κακοκαιρίας και σε ποιες περιοχές τα μαθήματα ξεκινούν αργότερα.

22 Ιαν. 2026 8:10
Pelop News

Σε αναστολή λειτουργίας παραμένουν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες περιοχές της χώρας, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών, σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον Κάλαμο Ωρωπού, στη Μάνδρα Ηλείας, στον Δομοκό και στη Μακρακώμη. Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα σχολεία στη Ρόδο, στη Δυτική Λέσβο και στη Μυτιλήνη, καθώς και στη Δυτική και Ανατολική Σάμο. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται και τα νησιά Λήμνος, Χίος και Οινούσσες.

Παράλληλα, με καθυστερημένη προσέλευση θα λειτουργήσουν σχολικές μονάδες σε συγκεκριμένες περιοχές. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 09:00 σε Λαμία, Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Άγραφα και στον Δήμο Πρεσπών, ενώ στη Φλώρινα το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει στις 09:15.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των δήμων και τις ενημερώσεις στις ιστοσελίδες των τοπικών αρχών, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

